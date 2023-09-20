«Российскими минными полями займутся 200 инженерных машин»: новый пакет помощи ВСУ из Германии

В ходе встречи представителей военных ведомств стран НАТО на авиабазе Рамштайн были приняты решения о новых военных поставках в адрес ВСУ. В озвученных на данный момент пакетах помощи значительное место отводится средствам противоминной борьбы.
Так, Германия передает матчасть на 400 млн евро: 30 тыс. снарядов и 3,8 тыс. дымовых боеприпасов к 155-мм артиллерийским системам, 105 тыс. мин к различным типам 120-мм минометов, 480 противотанковых мин AT-2.
Обширными минными полями, установленными российскими войсками, займутся 200 инженерных машин типа MRAP, поставляемых Германией. ФРГ подтверждает свою непоколебимую поддержку Украины и обещает быструю доставку оборудования
- говорится в официальном заявлении по поводу нового пакета военной помощи.
Возможно, что речь идет о системе разминирования, созданной на базе БТР Fuchs 1A8 в ходе участия бундесвера в военной операции в Афганистане в качестве альтернативы американским изделиям.
Литва, уже передавшая ВСУ матчасть на $0,5 млрд, заявила о новой партии поставок, которая включает в себя системы детонации [дистанционные установки разминирования], радары морского наблюдения и боеприпасы для шведского противотанкового гранатомета Carl Gustaf. Кроме того, Вильнюс анонсировал ремонт танков Leopard для нужд украинских военных, начиная с этого месяца.
По всей видимости, в скором времени последует заявления со стороны других стран НАТО, участвующих в формате «Рамштайн», созданном специально для оказания военной помощи киевскому режиму.