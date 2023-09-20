Военное обозрение
Войти Регистрация

«Российскими минными полями займутся 200 инженерных машин»: новый пакет помощи ВСУ из Германии

9
«Российскими минными полями займутся 200 инженерных машин»: новый пакет помощи ВСУ из Германии

В ходе встречи представителей военных ведомств стран НАТО на авиабазе Рамштайн были приняты решения о новых военных поставках в адрес ВСУ. В озвученных на данный момент пакетах помощи значительное место отводится средствам противоминной борьбы.


Так, Германия передает матчасть на 400 млн евро: 30 тыс. снарядов и 3,8 тыс. дымовых боеприпасов к 155-мм артиллерийским системам, 105 тыс. мин к различным типам 120-мм минометов, 480 противотанковых мин AT-2.

Обширными минными полями, установленными российскими войсками, займутся 200 инженерных машин типа MRAP, поставляемых Германией. ФРГ подтверждает свою непоколебимую поддержку Украины и обещает быструю доставку оборудования

- говорится в официальном заявлении по поводу нового пакета военной помощи.

Возможно, что речь идет о системе разминирования, созданной на базе БТР Fuchs 1A8 в ходе участия бундесвера в военной операции в Афганистане в качестве альтернативы американским изделиям.

Литва, уже передавшая ВСУ матчасть на $0,5 млрд, заявила о новой партии поставок, которая включает в себя системы детонации [дистанционные установки разминирования], радары морского наблюдения и боеприпасы для шведского противотанкового гранатомета Carl Gustaf. Кроме того, Вильнюс анонсировал ремонт танков Leopard для нужд украинских военных, начиная с этого месяца.

По всей видимости, в скором времени последует заявления со стороны других стран НАТО, участвующих в формате «Рамштайн», созданном специально для оказания военной помощи киевскому режиму.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:04
    +1
    «Российскими минными полями займутся 200 инженерных машин»: новый пакет помощи ВСУ из Германии
    . Следующие... погорят как и все, большая часть, предыдущих.
    1. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 15:29
      0
      Occidente colectivo no va a parar el suministro de armas a Ucrania. Entonces al ritmo que Rusia conduce la guerra me pregunto ¿piensan estar indefinidamente destruyendo y quemando equipo militar ucraniano? Y eso en el mejor de los casos.
      Prepárense para asumir las pérdidas y el desgaste de una guerra demasiado larga que puede evolucionar desagradablemente y con terribles consecuencias.
  2. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 15:05
    0
    А действовать как будут, пока украинская артиллерия обрабатывает кассетными боеприпасами российские позиции, эти инженерные машины будут расчищать минные поля?
  3. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 15:06
    +1
    В 2020 году была на ВО статья про этот БТР. Вопрос, для чего именно такая "загогулина"? Так и будет с с асфальтированной дороги работать?.
    1. Юрий_Я
      Юрий_Я Сегодня, 15:16
      0
      По форме взрывной волны.... ))), а если серьезно то похоже готовый конструктив, например от вышки прикрутили к бтру..... а видно из далека будет
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:20
      +1
      Это многорычажный высокоточный манипулятор, способный поднимать тяжелые грузы, которые находятся а 10-метровой досягаемости. Манипулятора позволяет экипажу изучить и выявить неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства с максимальной точностью с безопасного расстояния, не покидая боевого отделения.
  4. РусГр
    РусГр Сегодня, 15:07
    0
    А сколько их у нас имеется? БМР для прорывов нужно тысячи.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 15:16
      +1
      БМР не для прорыва. Она скорее для прокладки дорог, точнее направлений:). Для прорыва нужны УР-77, УЗРП Тропа, и катковые тралы, которые есть для всех типов танков в зоне СВО. В т.ч. Т-55/62. Это что касается минных полей. Можно и артой отработать, но дефицит снарядов всё ещё есть, хоть мы и в обороне. При наступлении надо будет ещё больше.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:21
      +1
      Такого количества даже у Союза не было. Построено менее 700 ИМР2. (А ранее 1300 ИМР-1).