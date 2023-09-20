Представитель Белого дома заявил, что США «не отстают» с поставками вооружений Украине

Нет, мы не отстаем, я решительно не соглашаюсь с этим утверждением

США своевременно поставляют Украине все необходимые виды вооружений и боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.Корреспондент Sky News выразил мнение, что Вашингтон может «отставать» в вопросах поставки вооружений украинской стороне. Свой вопрос он обосновал явным промедлением с поставками танков Abrams и истребителей F-16 киевскому режиму.- заявил репортеру западной прессы Джон Кирби.По утверждению Белого дома, США своевременно поставляют Украине все необходимые виды вооружений и боеприпасы. С начала российской специальной военной операции США оказывают всестороннюю поддержку украинскому режиму.Как отметил Кирби, ВСУ получают от США все, что необходимо им для ведения боевых действий. В то же время, мы видим, что поставки вооружений идут не теми темпами, какими рассчитывал их получить киевский режим. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о необходимости как можно более скорой передачи Киеву и истребителей, и танков американского производства.В свою очередь, многие западные эксперты утверждают, что поставки западных вооружений никоим образом не отразятся на реальной ситуации на фронте в силу их «незначительности». Россия, к тому же, в любом случае обладает куда более внушительными запасами современного вооружения.