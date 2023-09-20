МО: На островах Алешкинский и Переяславский в русле Днепра уничтожены четыре диверсионные группы ССО Украины

Воздушные силы ВСУ прошедшие сутки в актив себе записать не могут, поскольку потеряли сразу два боевых самолета. Как сообщает российское Минобороны, потери украинских ВВС составили один фронтовой бомбардировщик Су-24М и один истребитель МиГ-29. Бомбардировщик "поймал" ракету, выпущенную российским истребителем Су-35С в районе Нововладимировки Николаевской области, а истребитель был поражен дроном-камикадзе "Ланцет" прямо на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.
На основных направлениях снова без значительных изменений, противник продолжает попытки прорвать нашу оборону на линии Работино-Вербовое, но ничего нового предложить не может, тупо отправляя штурмовые группы ВСУ в атаки, которые отбиваются нашими войсками. Наши перешли к активной обороне и время от времени контратакуют в ответ. Кстати, такая же ситуация и под Артемовском, где основные бои идут в районе Андреевки и Клещеевки, находящихся в серой зоне.
Как сообщает военное ведомство, за прошедшие сутки наши отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад в районах Клещеевка, Веселое и Химик. Потери противника составили до 175 личного состава, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. По артиллерии: САУ М109 Paladin и Krab, гаубица Д-30 и РСЗО «Смерч».
На Запорожском отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады в районе Вербовое. Нанесены удары по позициям 116-й механизированной бригады в районе Чаривное. Уничтожено до 35 всушников, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля. По артиллерии: САУ М109 Paladin и Акация, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На Красно-Лиманском противник дважды атаковал подразделениями 63-й и 67-й механизированных бригад в районе Червоная Диброва. В районе Торское и Серебрянского лесничества накрыты скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 70 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком отражена атака штурмовой группы 110-й бригады ТРО в направлении Приютное. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в районах Новомихайловка и Владимировка. Потери противника за сутки: до 135 всушников, два пикапа, а также гаубица Мста-Б.
На Купянском направлении наши нанесли удары по позициям 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Загоруйковка, Ивановка, Розовка и Берестовое. Уничтожено свыше 65 всушников, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США. По артиллерии: САУ М109 Paladin, две гаубицы М777 и одна Д-20. В районе Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады ТРО.
На Херсонском направлении в районе Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две М777 и одна Д-30.