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Военкор о событиях в Карабахе: Если говорить о нашей дипломатии в регионе, это, мягко говоря, провал

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Военкор о событиях в Карабахе: Если говорить о нашей дипломатии в регионе, это, мягко говоря, провал

На фоне соглашения между властями Карабаха и Азербайджана, многие эксперты высказывают свое мнение по поводу происходящего в регионе.


Так, российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале написал, что с уважением и пониманием относится к Армении и Азербайджану, а также сложившейся ситуации.

Между тем эксперт отметил, что претензии к России со стороны армянских властей в данном случае абсолютно несправедливы.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял российских миротворцев в бездействии, а также пытался возложить вину за происходящее в Нагорном Карабахе на Москву, которая якобы не выполняет своих функций надежного союзника.

В то же время Сладков напомнил, что на территории Армении расположены целых четыре российских пограничных отряда и 102-я военная база с истребителями и «Искандерами». Все это позволяло Еревану не опасаться каких-либо недружественных действий со стороны Ирана или Турции и разместить на границе с Карабахом целую мотострелковую дивизию.

Стоит добавить, что выпады со стороны премьера Армении в адрес российских властей в данном случае действительно выглядят весьма странными. Ведь сам Пашинян в 2020 году согласился с принадлежностью Карабаха Азербайджану. Кроме того, за десятилетия борьбы за права армян на территории «Арцаха», Ереван так и не удосужился признать независимость этой республики.

В свою очередь, говоря о дипломатической работе, которую проводила наша страна в регионе, Сладков признал ее неэффективность.

Если говорить о нашей дипломатии в этом регионе… Мягко говоря, это провал

- написал военкор.
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10 комментариев
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  1. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 15:38
    -1
    Если говорить о нашей дипломатии в этом регионе… Мягко говоря, это провал

    Как и везде, собственно
  2. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:38
    0
    О каком провале речь? Армения армянам не нужна. Разделить ее между азейбаржаном и ираном и все дела. А уж с ними потом можно будет и договариваться.
  3. Labrador
    Labrador Сегодня, 15:39
    0
    Если говорить о нашей дипломатии в этом регионе… Мягко говоря, это провал


    Пошел бы ты, Сладков, мягко говоря, в прямую кишку!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:39
    +1
    Сладков уже не в тренде,надо слушать официальные власти и внимательно.Очень внимательно.Меня больше интересует что это было в Адлере сегодня ночью в 05: 16.Фоточки интересные появились,даже у Рыбаря.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: tralflot1832
      Меня больше интересует что это было в Адлере сегодня ночью в 05: 16
      а что было в Адлере?!
  5. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 15:39
    +2
    На фоне соглашения между властями Карабаха и Азербайджана, многие эксперты высказывают свое мнение по поводу происходящего в регионе.

    Так, российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале написал, что с уважением и пониманием относится к Армении и Азербайджану, а также сложившейся ситуации.

  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:42
    0
    Если говорить о нашей дипломатии в этом регионе… Мягко говоря, это провал

    Хотя бы один адекватный.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:44
    0
    выпады со стороны премьера Армении в адрес российских властей в данном случае действительно выглядят весьма странными. Ведь сам Пашинян в 2020 году согласился с принадлежностью Карабаха Азербайджану.

    Это Сладков странный . А разве нас не обвинили в организации сожжения людей в Одессе или МН-17. Это полноценная политика ,где виновный назначается
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:44
    0
    а давайте говорить откровенно, это не провал дипломатии, а провал работы спец служб, бо как не МИД должен заниматься закулисным смещением или подкупом политиков в соседних государствах
  9. monetam
    monetam Сегодня, 15:45
    0
    Военкор оценивает дипломатию ? ну-ну...
    "Суди, дружок. не выше сапога !"