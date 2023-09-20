Военкор о событиях в Карабахе: Если говорить о нашей дипломатии в регионе, это, мягко говоря, провал

Если говорить о нашей дипломатии в этом регионе… Мягко говоря, это провал

На фоне соглашения между властями Карабаха и Азербайджана, многие эксперты высказывают свое мнение по поводу происходящего в регионе.Так, российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале написал, что с уважением и пониманием относится к Армении и Азербайджану, а также сложившейся ситуации.Между тем эксперт отметил, что претензии к России со стороны армянских властей в данном случае абсолютно несправедливы.Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял российских миротворцев в бездействии, а также пытался возложить вину за происходящее в Нагорном Карабахе на Москву, которая якобы не выполняет своих функций надежного союзника.В то же время Сладков напомнил, что на территории Армении расположены целых четыре российских пограничных отряда и 102-я военная база с истребителями и «Искандерами». Все это позволяло Еревану не опасаться каких-либо недружественных действий со стороны Ирана или Турции и разместить на границе с Карабахом целую мотострелковую дивизию.Стоит добавить, что выпады со стороны премьера Армении в адрес российских властей в данном случае действительно выглядят весьма странными. Ведь сам Пашинян в 2020 году согласился с принадлежностью Карабаха Азербайджану. Кроме того, за десятилетия борьбы за права армян на территории «Арцаха», Ереван так и не удосужился признать независимость этой республики.В свою очередь, говоря о дипломатической работе, которую проводила наша страна в регионе, Сладков признал ее неэффективность.- написал военкор.