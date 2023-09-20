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«Огромная выгода для чешской оборонки»: Дания и Нидерланды спонсируют модернизацию танков до уровня T-72EA для ВСУ

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«Огромная выгода для чешской оборонки»: Дания и Нидерланды спонсируют модернизацию танков до уровня T-72EA для ВСУ

Т-72EA



Чехия становится одним из основных ремонтных центров НАТО в Восточной Европе. В 2022 году здесь в рамках сделок с США и Нидерландами развернулось восстановление советской техники, предназначенной для передачи киевскому режиму. Как утверждается в военном ведомстве, в ходе реализации этих контрактов уже поставлено ВСУ около половины из 90 заказанных танков.

Как сообщило Минобороны страны, 19 сентября текущего года было подписано предварительное соглашение с Данией и Нидерландами о финансовой поддержке поставок так называемого «чешского оружия» на Украину. Фактически речь идет о сборе со всего мира советских изделий, приведением которых в порядок должна заняться Прага.

Это соглашение будет означать огромную выгоду для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности

- заявили в Минобороны.

Речь идет о поставках дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, средств ПВО и РЭБ, боеприпасов.

Первым проектом станет передача в ближайшем будущем танков, модернизированных до уровня Т-72EA. Другая техника будет приведена в боевую готовность и отправлена в ближайшие месяцы и в 2024 году

- отмечается в издании Reuters.

Имеются в виду 15 Т-72EA, которые должна модернизировать Чехия по заказу Дании. При этом Копенгаген намерен также оплатить поставку ВСУ 30 Leopard 1A5, однако пока не ясен подрядчик, который займется их восстановлением.
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5 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:40
    0
    Что то мне говорит ,что чехи не первый раз занимаются восстановлением техники ,для наших врагов и не первый раз жалеют
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:43
      0
      Они и в первый раз как то не особо сильно жалели. И что то мне говорит, что в этот раз не пожалеют.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:41
    0
    Пока будут идти доходы для промышленников,СВО будет продолжаться.
  3. km-21
    km-21 Сегодня, 15:45
    0
    Во время Великой Отечественной войны Чехия производила большую часть бронетехники Вермахта.
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:47
    0
    Чехия становится одним из основных ремонтных центров НАТО

    Ничего не меняется у "Братьев Славян". В прошлом веке основная помощь фашисту Гитлеру, а в этом нацисту Зеленскому.