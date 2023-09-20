«Огромная выгода для чешской оборонки»: Дания и Нидерланды спонсируют модернизацию танков до уровня T-72EA для ВСУ

Т-72EA
Чехия становится одним из основных ремонтных центров НАТО в Восточной Европе. В 2022 году здесь в рамках сделок с США и Нидерландами развернулось восстановление советской техники, предназначенной для передачи киевскому режиму. Как утверждается в военном ведомстве, в ходе реализации этих контрактов уже поставлено ВСУ около половины из 90 заказанных танков.
Как сообщило Минобороны страны, 19 сентября текущего года было подписано предварительное соглашение с Данией и Нидерландами о финансовой поддержке поставок так называемого «чешского оружия» на Украину. Фактически речь идет о сборе со всего мира советских изделий, приведением которых в порядок должна заняться Прага.
Это соглашение будет означать огромную выгоду для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности
- заявили в Минобороны.
Речь идет о поставках дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, средств ПВО и РЭБ, боеприпасов.
Первым проектом станет передача в ближайшем будущем танков, модернизированных до уровня Т-72EA. Другая техника будет приведена в боевую готовность и отправлена в ближайшие месяцы и в 2024 году
- отмечается в издании Reuters.
Имеются в виду 15 Т-72EA, которые должна модернизировать Чехия по заказу Дании. При этом Копенгаген намерен также оплатить поставку ВСУ 30 Leopard 1A5, однако пока не ясен подрядчик, который займется их восстановлением.