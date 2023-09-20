«Огромная выгода для чешской оборонки»: Дания и Нидерланды спонсируют модернизацию танков до уровня T-72EA для ВСУ

Т-72EA

Это соглашение будет означать огромную выгоду для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности

Первым проектом станет передача в ближайшем будущем танков, модернизированных до уровня Т-72EA. Другая техника будет приведена в боевую готовность и отправлена в ближайшие месяцы и в 2024 году