Военное обозрение
Войти Регистрация

Французский портал: Париж и Киев обсуждают возможность передачи истребителей Mirage 2000 Воздушным силам ВСУ

9
Французский портал: Париж и Киев обсуждают возможность передачи истребителей Mirage 2000 Воздушным силам ВСУ

Воздушные силы ВСУ могут получить на вооружение французские истребители Mirage 2000 из состава ВВС республики. По данным портал Intelligence Online, стороны весьма активно обсуждают такую возможность.


Франция не исключает возможную передачу Украине какого-то количества истребителей Mirage 2000 из состава собственных ВВС. Пока никаких заявлений на эту тему не было, все на уровне слухов, хотя дыма без огня не бывает. А учитывая появившуюся в конце марта информацию о потенциальном выкупе французами у Объединенных Арабских Эмиратов 40 истребителей Mirage 2000-9 на фоне якобы начала обучению украинских пилотов эксплуатации французских самолетов, такую возможность исключать нельзя.

По данным французского портала, Париж и Киев уже длительное время обсуждают возможную поставку французских истребителей, переговоры находятся на заключительном этапе. Но вот результат их пока не известен.

В Киеве тоже никак не комментируют появившиеся данные, но ранее тогда еще министр обороны Украины Алексей Резников раскритиковал французский истребитель Mirage 2000 заявив, что данные самолеты на порядок хуже российских Су-35С. По его словам, французский самолет имеет почти одинаковые характеристики со стоящими на вооружении ВС ВСУ истребителями МиГ-29, он не потянет противостояние с российской боевой авиацией.

Весной этого года сообщалось, что ОАЭ готовится выводить из эксплуатации 59 истребителей Dassault Mirage 2000-9 французской сборки, стоящих на вооружении ВВС страны. Тогда же и появились слухи, что часть этих самолетов может получить Украина. Однако впоследствии стало известно, списывать самолеты ОАЭ начнет только в 2026 или 2027 годах.

Mirage 2000 - истребитель четвертого поколения, который был разработан еще в 1970-е годы. Несмотря на устаревание, стоит на вооружении ряда государств, но в модернизированном варианте, например Mirage 2000-9 или Mirage 2000-5 Mk2.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:27
    -2
    Воздушные силы ВСУ могут получить на вооружение французские истребители Mirage 2000 из состава ВВС республики.
    ... Совсем плохо у НАТО, если Украина готова уже и на такой вариант... Уж точно, это уже от безысходности...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:30
      0
      "учкудук-вода в цистернах" тоже решили от старья избавиться.....
      ну прям все шароварным помогают списанным вооружением.... все...

      зы Что будет когда списанное закончится? what
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:34
      0
      Причем здесь плохо у НАТО? Номенклатуру передаваемого вооружения оправляют США - будет команда залить Украину Ф-16 (спойлер - а ее не будет - речь именно о залить) и Украина получит (спойлер 2 - нет) сотни Ф-16, у которых выбор оружия намного шире и опаснее Миража.
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:27
    -3
    Рождённый хрюкать , летать не может!!!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:32
    0
    Осталось найти франкоговорящих кеклов, английский уже осилили.
    — Вот отсижу срок и всё. Завяжу. На работу устроюсь.
    — Кем? В родном колхозе сторожем?
    — Почему сторожем? Могу снег чистить, кирпичи класть... или переводчиком. Английский я знаю.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:35
      0
      Да зачем? Наклеют перевод над кнопками на мову и делов то....
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:34
    0
    Mirage 2000 - истребитель четвертого поколения, который был разработан еще в 1970-е годы.

    Галопом по Европам - ну дайте хоть что-нибудь.
    В странах СЭВ ещё могут быть Су-17, МиГ-23 может даже МиГ-27 ну и поискать можно Элки для обучени, но переоборудованные под лёгкие штурмовички. Про МиГ-17 и МиГ-19 молчу как и про всякие винтовые летаки.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:35
    +1
    Решительно не представляю, как это зоопарк обслуживать и обеспечивать надлежащим штатом собираются..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:37
      0
      да никто и не собирается похоже этот зоопарк обслуживать - всё это явно не длительного использования