Французский портал: Париж и Киев обсуждают возможность передачи истребителей Mirage 2000 Воздушным силам ВСУ

Воздушные силы ВСУ могут получить на вооружение французские истребители Mirage 2000 из состава ВВС республики. По данным портал Intelligence Online, стороны весьма активно обсуждают такую возможность.
Франция не исключает возможную передачу Украине какого-то количества истребителей Mirage 2000 из состава собственных ВВС. Пока никаких заявлений на эту тему не было, все на уровне слухов, хотя дыма без огня не бывает. А учитывая появившуюся в конце марта информацию о потенциальном выкупе французами у Объединенных Арабских Эмиратов 40 истребителей Mirage 2000-9 на фоне якобы начала обучению украинских пилотов эксплуатации французских самолетов, такую возможность исключать нельзя.
По данным французского портала, Париж и Киев уже длительное время обсуждают возможную поставку французских истребителей, переговоры находятся на заключительном этапе. Но вот результат их пока не известен.
В Киеве тоже никак не комментируют появившиеся данные, но ранее тогда еще министр обороны Украины Алексей Резников раскритиковал французский истребитель Mirage 2000 заявив, что данные самолеты на порядок хуже российских Су-35С. По его словам, французский самолет имеет почти одинаковые характеристики со стоящими на вооружении ВС ВСУ истребителями МиГ-29, он не потянет противостояние с российской боевой авиацией.
Весной этого года сообщалось, что ОАЭ готовится выводить из эксплуатации 59 истребителей Dassault Mirage 2000-9 французской сборки, стоящих на вооружении ВВС страны. Тогда же и появились слухи, что часть этих самолетов может получить Украина. Однако впоследствии стало известно, списывать самолеты ОАЭ начнет только в 2026 или 2027 годах.
Mirage 2000 - истребитель четвертого поколения, который был разработан еще в 1970-е годы. Несмотря на устаревание, стоит на вооружении ряда государств, но в модернизированном варианте, например Mirage 2000-9 или Mirage 2000-5 Mk2.