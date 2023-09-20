Премьер-министр России рассказал о выполнении задач по обеспечению ВС РФ

Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат

Вооруженные силы Российской Федерации в полном объеме получают необходимые виды вооружений, военной техники и боеприпасов. Такой вывод можно сделать на основе заявления премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина.Руководитель правительства заверил, выступая на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, что все задачи по снабжению и обеспечению российской армии выполняются в полной мере.- подчеркнул глава правительства.Как известно, российская армия проводит специальную военную операцию и нуждается в масштабных поставках вооружений, военной техники и боеприпасов. Ранее руководством Российской Федерации ставились задачи по своевременному обеспечению ВС РФ вооружением, военной техникой, боеприпасами, амуницией, чтобы подразделения действующей армии не нуждались в необходимом оборудовании и оснащении для продолжения боевых действий.Судя по всему, правительство предпринимает определенные шаги для дальнейшего улучшения ситуации со снабжением российских войск в зоне проведения специальной военной операции.