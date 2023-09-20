Россия передала Сербии второй пожарный вертолет Ка-32

Российский пожарный вертолет Ка-32 прибыл из РФ в Сербию. Об этом сообщает местное издание «Вечерне новости», ссылаясь на собственные источники.
Как отмечается, это уже второй по счету пожарный вертолет российского производства. Ранее руководство Сербии заключило договор о приобретении воздушных машин данного типа у Российской Федерации. Президент Сербии Александр Вучич сообщал в июне 2023 года, что второй вертолет скоро поставят из России.
По словам Вучича, приобретение вертолетов данного типа позволит спасать жизни и имущество сербских граждан при возникновении пожаров. Если возникнет необходимость, пообещал Вучич, вертолеты данного типа будут участвовать в оказании помощи соседним государствам.
Во вторник вертолет Ка-32 прибыл в аэропорт «Никола Тесла». Теперь он будет использоваться сербской пожарной охраной при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Соглашение по поставке вертолетов из России в Сербию предусматривало передачу Белграду сразу двух воздушных машин Ка-32. Еще год назад, осенью 2022 года, тогашний министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели пожарный вертолет Ка-32. До этого власти Сербии заявляли, что ожидают поставку воздушных машин данного типа из Российской Федерации. Россия является одним из основных поставщиков военной и специальной техники в Сербию.