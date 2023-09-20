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Азербайджан использовал пакистанские и белорусские РСЗО при нанесении ударов по Карабаху

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Азербайджан использовал пакистанские и белорусские РСЗО при нанесении ударов по Карабаху

В ходе нанесения дистанционных ударов по позициям армянских войск в Карабахе войска Азербайджана использовали РСЗО пакистанского производства KRL-122 и белорусского В-200 «Полонез».


Как указывается в издании Army Recognition, KRL-122, также известная как Gadab, представляет собой 122-мм ракетную установку на базе БM-21 «Град». Первоначально установленная на шасси грузовика Isuzu, позже она была адаптирована к платформе Reo M35. В видео, опубликованном азербайджанской стороной, РСЗО, видимо, использует в качестве основы Урал-375Д.

В-200 «Полонез» представляет собой белорусскую 300-мм РСЗО, которая может запускать различные типы ракет, включая управляемые и неуправляемые с различными боеголовками. Она сохраняет точность в пределах 30-метрового отклонения даже при максимальной дальности стрельбы в 200 км. Впервые она была представлена в 2015 году. Модернизированный вариант «Полонез-М» может похвастаться увеличенной до 299 км дистанцией огня.



Азербайджан многие годы активно готовился к военному противостоянию с Арменией, скупая военную технику преимущественно на нетрадиционных для 2000-2010 годов рынках, в том числе в Турции, Израиле, Белоруссии, Пакистане. В итоге Баку смог обзавестись системами для нанесения дистанционных ударов в обход негласного эмбарго в этом сегменте со стороны Запада и России.

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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:18
    -1
    30 метров отклонения от цели при ударе на 200 км для РСЗО Полонез это много.Торнадо-С в СВО добилась 100 % поражения целей на дистанции 120 км. Сегодня статья была.
    Ранее сообщалось, что в настоящее время заканчиваются работы по новейшим высокоточным управляемым ракетам для "Торнадо-С" с дальностью до 200 км и уже приступили к разработке версий боеприпасов с дальностью до 300 км.

    https://dzen.ru/a/ZQrD_Zh59F6uMs6G
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 18:29
      +1
      Цели для таких ракет и дальности площадные, а не точечные. Это не Химарс
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:37
        0
        Торнадо-С в зоне СВО со своими ракетами дальностью поражения 120 км сейчас работает как HIMARS.Точечно уничтожает С-300,HIMARS.
        РСЗО "Торнадо-С" стреляет стандартными и высокоточными ракетами, как было сказано, на 120 км с перспективой увеличения дальности до 200 км.

        А "Торнадо-С" стреляет уже на 120 километров. Разработчики заявляют, что дальность полета в ближайшей перспективе повысится до 200 км.


        "Торнадо-С" оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС и новой компьютеризированной системой управления огнем, что существенно повысило и без того хорошую точность стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" предусмотрена возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. То есть ракеты могут бить не только по площадям, но и находить свои конкретные цели, в том числе подвижные, и гарантированно их поражать. Именно для этого в боекомплекте предусмотрены кумулятивные снаряды, поражающие бронетехнику противника. В одной ракете может быть несколько таких снарядов, которые при подлете, предположим, к колонне вражеской техники, разлетаются, ищут и уничтожают свою цель.

        https://rg.ru/2023/04/18/posle-smerchej-prihodiat-tornado.html

        «Торнадо С» - наш ответ «Хаймарсам»
        Ударов Himars по городам Донбасса становится меньше. К сожалению, ракеты из этого американского РСЗО все еще прилетают к нам, но уже не так часто. На «Хаймарсы» нашлась управа – реактивная система залпового огня «Торнадо С».Она не только высокоточная (как и Himars, наводятся по спутниковым координатам), но и ощутимо превосходит американский аналог по дальности стрельбы: 120 км против 80 (а скоро ожидается поступление новых ракет, которые и вовсе будут летать на 200 км).

        https://m.vk.com/wall-50332460_4719170

        Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны.

        https://ria.ru/20230619/tornado-s-1879046006.html

        В Сети появились кадры уничтожения батареи ЗРК С-300ПС ВСУ в Николаевской области. Соответствующее видео является дополнением к оперативной сводке Минобороны РФ от 14 августа о ходе СВО за предыдущие сутки.


        Удар по противнику был нанесен из РСЗО 9К515 «Торнадо-С», глубоко модернизированной еще в 2012 году 9К58 «Смерч», при помощи управляемых снарядов калибра 300 мм. Речь идет о корректируемых боеприпасах 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км.

        https://topcor.ru/38251-vysokotochnyj-udar-iz-tornado-s-unichtozhil-ukrainskij-zrk-s-300ps.html
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:26
    +2
    Да хоть китайскими, чего мусолить то?! Они готовились, отнеслись к делу очень серьезно и поэтому все у них получилось. Я не за кого в этом конфликте, чес говоря воще плевать, но сам факт: один кричал и заигрывал с сильными мира сего, на что то надеялся. Второй спокойно готовился, укреплял, планировал, и сделал, настал накоц мир в регионе. Конец
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 18:36
      -2
      Да и союзника себе нашли толкового,а не парадных болтунов с неимеющими аналогов...хотя на вооружении Азербайджана есть и современная российская техника,о чем в статье стыдливо умалчивается...
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:38
      +1
      Цитата: Вадим С
      Да хоть китайскими

      Угадали. Ракеты там Китайские.
  3. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 18:42
    -3
    Армяне открыли огонь по миротворцам. Есть погибшие.
    Сочувствую и соболезную семьям парней.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:46
      -2
      Цитата: MAESTRO_33
      Армяне открыли огонь по миротворцам.

      Жесть, мозгов у них нет. Теперь им мало не покажется.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 19:12
        +1
        Точно армяне? Их поймали, допрашивают?
  4. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 18:42
    -1
    Какие-то сволочи пальнули по миротворцам в Карабахе. Есть убитые :( Ребята кто нибудь может проверить инфу? В Российских каналах пишут? Интересно что за ..............это сделали.

    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 19:11
      -1
      Учитывая под кем ходит армения, не удивлюсь, если туда натовских диверсантов пустили... Эти только в спину могут стрелять.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:01
    0
    А вот это Азербайджан не использует?

    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 19:04
      0
      Если имеете в виду вертушки, то насколько мне известно в последней операции вертолёты не применялись.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 19:57
        0
        Если имеете в виду вертушки,


        Я имею в виду что РФ также продавала оружие Азербайджану.