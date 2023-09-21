Новый инструмент дальней авиации: войска получили ракету Х-БД

С. Шойгу, Ким Чен Ын, С. Кобылаш и другие должностные лица у бомбардировщика Ту-160 с ракетами нового типа
Несколько лет назад стало известно, что для российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев разрабатывается перспективная крылатая ракета большой дальности Х-БД. К настоящему времени работы по этому изделию были завершены, и оно поступило на вооружение. Новая ракета дополняет существующие образцы и должна положительно повлиять на общие возможности дальней авиации.
По официальной информации…
О появлении на вооружении дальней авиации новой ракеты стало известно при необычных обстоятельствах. На прошлой неделе с официальным визитом в нашу страну прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. За несколько дней визита он посетил ряд предприятий и организаций разных отраслей, а 16 сентября прибыл на аэродром Кневичи.
Российские военные во главе с министром обороны Сергеем Шойгу показали высокому гостю современные образцы авиационной техники и вооружений для нее. Особое внимание уделили современным стратегическим бомбардировщикам-ракетоносцам, в т.ч. модернизированному Ту-160.
Рассказывая о Ту-160, глава оборонного ведомства отметил, что этот самолет несет 12 ракет с дальностью полета «шесть тысяч». Затем о такой технике и ее вооружении подробнее рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, и здесь прозвучала наиболее интересная информация.
По словам генерала, бомбардировщик Ту-160 способен нести крылатую ракету Х-БД с дальностью полета более 6,5 тыс. км. Фактически это было первое публичное упоминание перспективной ракеты официальным представителем Минобороны или оборонно-промышленного комплекса.
Заявления генерала С. Кобылаша, представляющие особый интерес, попали в небольшой видеорепортаж, опубликованный пресс-службой Минобороны по итогам визита северокорейского лидера. Также о визите на аэродром сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Оно опубликовало фотографии с мероприятий, и пара снимков представляет особый интерес.
На них запечатлены участники визита возле самолета Ту-160 с открытым грузоотсеком. Внутри на барабанной установке размещено вооружение, однако рассмотреть его не удастся – в этой части снимка применено размытие. Вероятно, таким образом от чужих глаз скрыли именно новую ракету Х-БД. Другие вооружения ВКС России, показанные в ходе визита корейской делегации, подобной «военной цензуре» не подверглись.
Перспективный образец
О новой крылатой ракете воздушного базирования большой дальности Х-БД известно крайне мало. Официальная информация фактически сводится лишь к сообщениям о существовании такой разработки. Кроме того, из недавних заявлений и материалов следует, что такие изделия поступили в войска и эксплуатируются с наличными ракетоносцами. Прочие сведения о проекте, его целях, разработке и технических особенностях пока отсутствуют.
По всей видимости, проработка перспективной КРВБ для дальней авиации началась в середине десятых годов – вскоре после принятия на вооружение изделий Х-101 и Х-102. О проведении таких работ стало известно только в феврале 2017 г., когда в отечественной прессе были опубликованы сведения об актуальных проектах Государственного НИИ авиационных систем.
Серийная ракета Х-101. Возможно, новая Х-БД похожа на нее
Согласно тем сообщениям, ГосНИИАС вместе с Минобороны формировали тактико-технические требования к перспективной КРВБ большой дальности, а также работали над ее обликом. Отмечалось, что дополнительное повышение дальности полета ракеты повысит боевую эффективность и сократит риски для самолетов-носителей. Так, сброс ракеты можно будет производить далеко за пределами зон ответственности ПВО противника.
По всей видимости, в дальнейшем Минобороны, ГосНИИАС и другие организации завершили все ранее начатые работы и перешли к разработке полноценного проекта. К настоящему времени могли справиться и с этой стадией работ, в результате чего самолеты Ту-160 получили новый тип вооружения с повышенными характеристиками.
Следует обратить внимание на сроки разработки новой ракеты. Если в 2017 г. действительно шла речь о нынешней Х-БД, то получается, что от формирования требований до поступления готовых ракет в войска ушло всего 5-6 лет. Как оборонной промышленность удалось справиться с новым проектом в столь краткие сроки, неизвестно, хотя можно высказать некоторые очевидные предположения.
Рост характеристик
Технический облик, все характеристики и возможности перспективной ракеты Х-БД пока не уточнялись. На данный момент известно лишь то, что это крылатая ракета воздушного базирования по типу существующих Х-55/101 и что она имеет дальность полета не менее 6500 км. Все прочие данные, а также внешний вид изделия, остаются закрытыми.
КРВБ Х-БД, предположительно, попали на недавние фото от ЦТАК. Однако ракурс съемки был подобран так, что можно было увидеть только наличие ракет (вероятно, трех) на барабанной установке. Рассмотреть сами изделия во всех подробностях, даже при отсутствии размытия, не удалось бы.
Изделия Х-101 на пусковой установке
Еще в 2017 г., после раскрытия первых сведений о новом проекте, появилась версия о его преемственности с существующими разработками. Согласно этим предположениям, перспективная ракета Х-БД могла создаваться с использованием наработок по предыдущим проектам, таким как Х-101/102. Более того, Х-БД может быть модернизированной версией существующего образца.
Можно предположить, что новая Х-БД похожа на предыдущие отечественные КРВБ по своей архитектуре, принципам работы и т.д. Судя по единственному фото, она тоже строится в планере с удлиненным фюзеляжем. Должны присутствовать раскладные крыло и оперение. Возможно использование технологий снижения заметности. По габаритам новая ракета не должна отличаться от существующих – это связано с ограничениями пусковой установки носителей.
Вероятно, в очередной раз используется турбореактивная двигательная установка. Двигатель должен иметь улучшенные характеристики, а в планере могут находиться топливные баки максимального объема. За счет этого дальность вырастет до названных 6500 км. Скорость должна оставаться высокой дозвуковой, как у существующих ракет.
Современные КРВБ для дальней авиации оснащаются комбинированными системами управления и наведения. Полет осуществляется по данным инерциальной и спутниковой навигации, а на конечном участке может включаться ГСН. Вероятно, на Х-БД используются схожие средства, дающие высокую точность поражения различных целей.
Боевая нагрузка остается неизвестной. Существующие КРВБ большой дальности несут боевую часть массой 400 кг и имеют возможность использования специального заряда.
Бомбардировщик Ту-160 сбрасывает ракету Х-55
Явные преимущества
В настоящее время основным вооружением бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС являются крылатые ракеты большой дальности Х-55 и Х-101/102. При помощи этих изделий ракетоносцы могут поражать цели на дальностях до 5500 км от рубежа пуска. Х-55/101 предназначены для поражения стационарных целей оперативного и стратегического значения.
Новое изделие Х-БД с увеличенной дальностью полета позволит нарастить боевой радиус дальних ракетоносцев на 1 тыс. км с понятными последствиями для их эффективности. В зависимости от ситуации, они смогут атаковать цели на большей глубине обороны либо осуществлять запуск на увеличенном расстоянии от зон ПВО противника.
Вероятно, новая ракета Х-БД рассматривается в качестве дополнения к существующим вооружениям. В дальнейшем она сможет полностью вытеснить и заменить более старую КРВБ Х-55, отличающуюся менее высокими характеристиками и некоторыми ограничениями.
Промежуточный итог
Таким образом, наша дальняя авиация получила новый образец ракетного вооружения с повышенными характеристиками. Ракета Х-БД прошла стадию разработки и даже попала в войска. Кроме того, Минобороны уже считает возможным говорить о ней открыто и демонстрировать изделия, пусть даже и ограниченному кругу лиц.
Все это указывает на готовность новой КРВБ к полноценной эксплуатации и боевому применению. Соответственно, в распоряжении дальних бомбардировщиков-ракетоносцев появился новый инструмент для решения особо сложных и ответственных задач. Возможно, уже в обозримом будущем его начнут использовать для решения реальных боевых задач.