Военное обозрение
Войти Регистрация

Все ведомства в американском правительстве одобрили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

11
Все ведомства в американском правительстве одобрили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

Все ведомства в правительстве США, от которых зависят вопросы, касающиеся поставок вооружений, одобрили предоставление украинской армии дальнобойных ракет ATACMS, однако окончательное решение остается за президентом Джо Байденом.


Как сообщает американское издание Foreign Policy, подход Вашингтона к оружейным поставкам на Украину до сих пор определяется опасениями эскалации вооруженного конфликта. В случае, если поставки дальнобойных ракет на Украину не состоятся, это будет означать, что такое решение принял Байден.

По информации ряда американских СМИ, ссылающихся на высокопоставленных чиновников Белого дома, администрация президента США склоняется к отправке ракет АTACMS на Украину. Однако, несмотря на то, что решение уже практически "на подходе", до официального объявления планы могут измениться.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в скорых поставках властями США дальнобойных ракет ATACMS украинской армии.

Зеленский также добавил, что он по-прежнему сосредоточен на получении от США значительного количества ракет дальнего радиуса действия, при этом утверждая, что подобные поставки якобы необходимы не для атак российской территории, а для увеличения боевых возможностей украинской армии.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости увеличения поставок Украине систем ПВО, в частности, американских ЗРК Patriot, якобы необходимых Киеву для обеспечения безопасности гражданских районов.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Stoler
    Stoler Сегодня, 05:54
    -2
    Из хорошего здесь только то что уже никто о "красных линиях" не заикается. laughing Молча сопли утираем crying
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:54
    +2
    Все ведомства в американском правительстве одобрили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

    Кто бы сомневался.
    Потом начнутся удары этими ракетами по Москве и Санкт-Петербургу и другим городам России с воздушных носителей...есть ли план действий у Кремля на этот случай?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 05:58
      -1
      Да, вроде где-то на Урале есть ещё бункер.
    2. jonht
      jonht Сегодня, 06:44
      0
      Ну это если украинцы их проволокой к самолетам прикрутят wassat . Эта ракета используется с "Химеры", вот только амеры должны еще будут вернуть на них снятые блоки. Без них с "Химер" ATACMS может и можно запустить, но вот ввод координат скорее всего не возможен.... hi
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:57
    0
    Байден ничего не решает.Это зицпредседатель.Рулит лобби ВПК
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 06:10
      0
      Это распространенный в России, но совершенно ошибочный
      взгляд. Определенные фирмы, через своих
      официальных лоббистов - конгрессменов и сенаторов - пытаются протолкнуть закупки своей продукции, но они проходят комиссии Конгресса, где лоббистов знают поименно.
      Если президент постоянно одобряет
      закупки у какой-то фирмы, то ему дают по башке в Конгрессе, обвиняя
      в потаканию лобби.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:11
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Байден ничего не решает.Это зицпредседатель.Рулит лобби ВПК

      Скорее банковская стая ФРС.
  4. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 06:11
    0
    Дело по гамбургскому счёту не в передаче ракет, а в их количестве. А что ещё было ожидать от американской военщины
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:17
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Все ведомства в американском правительстве одобрили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

    Кто бы сомневался.
    Потом начнутся удары этими ракетами по Москве и Санкт-Петербургу и другим городам России с воздушных носителей...есть ли план действий у Кремля на этот случай?

    У военных планы всегда есть, но их исполение есть решение политического руководства. И потом: Вам когда здесь пишешь, как можно ответить; все встают на дыбы, как будто это им в курятник прилетело.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    0
    Все ведомства в правительстве США одобрили предоставление украинской армии дальнобойных ракет ATACMS
    Это как раз и не вызывало сомнений и Байден конечно примет положительное решение. А если вдруг по какой-то причине
    до официального объявления планы могут измениться
    то скорее всего не на долго, т.к. полностью отказать Киеву пока не в интересах Сша.
  7. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:37
    0
    То что дадут сомнений нет. Испытать в реальных боевых действиях и в очередной раз посмотреть на реакцию Кремля.