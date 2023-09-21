Все ведомства в американском правительстве одобрили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

Все ведомства в правительстве США, от которых зависят вопросы, касающиеся поставок вооружений, одобрили предоставление украинской армии дальнобойных ракет ATACMS, однако окончательное решение остается за президентом Джо Байденом.
Как сообщает американское издание Foreign Policy, подход Вашингтона к оружейным поставкам на Украину до сих пор определяется опасениями эскалации вооруженного конфликта. В случае, если поставки дальнобойных ракет на Украину не состоятся, это будет означать, что такое решение принял Байден.
По информации ряда американских СМИ, ссылающихся на высокопоставленных чиновников Белого дома, администрация президента США склоняется к отправке ракет АTACMS на Украину. Однако, несмотря на то, что решение уже практически "на подходе", до официального объявления планы могут измениться.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в скорых поставках властями США дальнобойных ракет ATACMS украинской армии.
Зеленский также добавил, что он по-прежнему сосредоточен на получении от США значительного количества ракет дальнего радиуса действия, при этом утверждая, что подобные поставки якобы необходимы не для атак российской территории, а для увеличения боевых возможностей украинской армии.
Кроме того, Зеленский заявил о необходимости увеличения поставок Украине систем ПВО, в частности, американских ЗРК Patriot, якобы необходимых Киеву для обеспечения безопасности гражданских районов.