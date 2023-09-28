Джон Кэбот. Еще один конкурент Колумба



Джон Кэбот



Точная копия каравеллы Джона Кэбота «Мэтью» (The Matthew) в гавани Бристоля

Особый период



Каравеллы, на которых был пересечен Атлантический океан



Кублай-хан вручает братьям Поло золотые пропуска (между 1410 и 1412 годами, цифровая библиотека Gallica)



Португальские плавания вдоль побережья Западной Африки



Первое плавание Христофора Колумба (3 августа 1492 –15 марта 1493)

Джон Кэбот

В Испании



Карта передвижения Джона Кэбота по Европе



Демаркационные линии, разделяющие владения Испании и Португалии

В Англии



Патент, выданный Джону Кэботу королем Генрихом VII на поиск островов и стран на западе, востоке и севере

«Да будет известно и продемонстрировано, что мы дали и предоставили... нашему возлюбленному Джону Кэботу, гражданину Венеции... свободную власть, право и право плавать во все части, регионы и побережья восточного, западного и северного морей, под нашими знаменами и флагами, с пятью кораблями или судами, какой бы грузоподъемности и качества они ни были, и с таким количеством и с такими моряками и людьми, которых они пожелают взять с собой на упомянутых кораблях, по своему усмотрению надлежащие затраты и сборы, чтобы найти, открыть и исследовать любые острова, страны, регионы или провинции язычников и неверных, в какой бы части мира они ни находились, которые до этого времени были неизвестны всем христианам.

«...В то же время довольно широко распространены утверждения, что еще в первой половине 1470-х годов – т. е. примерно за 20 лет до Колумба – португальские мореплаватели не просто побывали в Северной Атлантике, но и, возможно, добрались до восточного побережья Северной Америки, которое в последующие десятилетия вошло в орбиту иберийского королевства. Показательно, что в качестве ключевой фигуры здесь фигурирует Жоао Ваш Корте-Реал – отец известных мореплавателей братьев Гашпара и Мигеля Кортириалов*, исследовавших восточное побережье современной Канады в 1500–1502 годах...

На основании этого делается вывод, что Корте-Реал-старший и, возможно, Омен являются фактическими первооткрывателями Северной Америки, поскольку под «Новой Землей Трески» следует понимать канадский остров Ньюфаундленд, около восточного побережья которого находится знаменитая Большая Ньюфаундлендская банка – богатейшее место рыбного, и в первую очередь трескового, промысла. Широко известно, что в XVI веке португальцы (и не только они) называли этот остров «Тресковой Землей...»

Первое плавание (1496)

Второе плавание (1497)



Трехмачтовая каравелла «Мэтью», на которой отправился во второе путешествие Джон Кэбот. Копия



Фрагмент из «Отъезда Джона и Себастьяна Кэботов из Бристоля во время их первого открытия, 1497 год». Холст, масло, Эрнест Борд (Ernest Board), 1906 год



Поселение L'Anse aux Meadows. Место, расположенное в Ньюфаундленде, доказывающее самое раннее присутствие европейцев в Северной Америке



Маршрут плавания Джона Кэбота в 1497 году

Третье плавание (1498)

Последствия

Ну и в заключении



Памятник Джону Кэботу в Бристоле

Информация

1. И. П. Магидович, В. И. Магидович «Очерки по истории географических открытий».

2. Ю. Г. Акимов «Актуальные проблемы современного англоведения».

3. Ю. Г. Акимов «Португальские мореплаватели в Северной Атлантике в конце XV века».

4. Evan T. Jones «Henry VII and the Bristol expeditions to North America».

5. Peter Firstbrook «The Voyage of the Matthew: Jhon Cabot and the Discovery of North America».