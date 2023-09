Джон Кэбот. Еще один конкурент Колумба

Джон Кэбот



Точная копия каравеллы Джона Кэбота «Мэтью» (The Matthew) в гавани Бристоля

Особый период



Каравеллы, на которых был пересечен Атлантический океан



Кублай-хан вручает братьям Поло золотые пропуска (между 1410 и 1412 годами, цифровая библиотека Gallica)



Португальские плавания вдоль побережья Западной Африки



Первое плавание Христофора Колумба (3 августа 1492 –15 марта 1493)

Джон Кэбот

В Испании



Карта передвижения Джона Кэбота по Европе



Демаркационные линии, разделяющие владения Испании и Португалии

В Англии



Патент, выданный Джону Кэботу королем Генрихом VII на поиск островов и стран на западе, востоке и севере

«Да будет известно и продемонстрировано, что мы дали и предоставили... нашему возлюбленному Джону Кэботу, гражданину Венеции... свободную власть, право и право плавать во все части, регионы и побережья восточного, западного и северного морей, под нашими знаменами и флагами, с пятью кораблями или судами, какой бы грузоподъемности и качества они ни были, и с таким количеством и с такими моряками и людьми, которых они пожелают взять с собой на упомянутых кораблях, по своему усмотрению надлежащие затраты и сборы, чтобы найти, открыть и исследовать любые острова, страны, регионы или провинции язычников и неверных, в какой бы части мира они ни находились, которые до этого времени были неизвестны всем христианам.

«...В то же время довольно широко распространены утверждения, что еще в первой половине 1470-х годов – т. е. примерно за 20 лет до Колумба – португальские мореплаватели не просто побывали в Северной Атлантике, но и, возможно, добрались до восточного побережья Северной Америки, которое в последующие десятилетия вошло в орбиту иберийского королевства. Показательно, что в качестве ключевой фигуры здесь фигурирует Жоао Ваш Корте-Реал – отец известных мореплавателей братьев Гашпара и Мигеля Кортириалов*, исследовавших восточное побережье современной Канады в 1500–1502 годах...

На основании этого делается вывод, что Корте-Реал-старший и, возможно, Омен являются фактическими первооткрывателями Северной Америки, поскольку под «Новой Землей Трески» следует понимать канадский остров Ньюфаундленд, около восточного побережья которого находится знаменитая Большая Ньюфаундлендская банка – богатейшее место рыбного, и в первую очередь трескового, промысла. Широко известно, что в XVI веке португальцы (и не только они) называли этот остров «Тресковой Землей...»

Первое плавание (1496)

Второе плавание (1497)



Трехмачтовая каравелла «Мэтью», на которой отправился во второе путешествие Джон Кэбот. Копия



Фрагмент из «Отъезда Джона и Себастьяна Кэботов из Бристоля во время их первого открытия, 1497 год». Холст, масло, Эрнест Борд (Ernest Board), 1906 год



Поселение L'Anse aux Meadows. Место, расположенное в Ньюфаундленде, доказывающее самое раннее присутствие европейцев в Северной Америке



Маршрут плавания Джона Кэбота в 1497 году

Третье плавание (1498)

Последствия

Ну и в заключении



Памятник Джону Кэботу в Бристоле

В Бристоле почти что невозможно не услышать имени Джона Кэбота (John Cabot). Кроме памятника, посвященного ему в ознаменование четырехсотлетия его путешествия к берегам американского Ньюфаундленда в 1497 году, в городе есть школы, торговые центры и многочисленные компании, которые с величайшей гордостью носят его имя, а копия его корабля «Мэтью» (The Matthew), спущенная на воду в 1996 году, находится в гавани бристольских доков. Этот итальянский мореплаватель на английской службе считается в Британии чем-то вроде местного героя – человека, открывшего Северный морской путь в Америку!Хотя Джон Кэбот и не родился в Англии, во времена правления Тюдоров он возглавлял английские морские экспедиции, открывшие северный морской путь к берегам Америки. Как и ранее его предшественник, Колумб, он в 1497 году отплыл на запад, но только не из Андалусии, а из английского порта Бристоль в надежде найти более короткий путь в сказочную по представлениям европейцев Азию, страну, которая, как считалось, была богата золотом, специями и другими предметами роскоши.Через месяц он обнаружил «новую землю», сегодня известную как Ньюфаундленд на территории современной Канады. Кэботу так же приписывают права на владение Северной Америкой для Англии и начало столетия английских трансатлантических путешествий –для английской истории Вторая половина XV века – это особый период в истории Европы, включающий в себя эпоху Великих географических открытий, зарождение эпохи Реформации, что привело в конечном итоге к значительным переменам в экономической и социальной сфере тогдашнего общества и включило в сферу интересов морских государств Европы почти что весь земной шар. Это была эпоха, в которой определилось историческое развитие многих современных народов на несколько столетий вперед!Давайте же посмотрим, что же означали эти великие морские открытия в целом для Европы и Англии в частности.Сейчас нам известны все части света, и очень трудно осознать, что немногим более пятьсот лет назад очень большая часть мира была совершенно неизвестна европейцам. Точные познания людей в географии в то время не выходили за пределы Европы, стран Средиземноморья и небольшого Западного побережья Африки.Огромный Азиатский континент был тогда еще совсем не известен, кроме как по слухам и удивительным рассказам о далеких и загадочных землях от знаменитых средневековых путешественников, братьев Никколо и Маффео Поло из Венеции, которые они посетили в тринадцатом веке. Атлантика для европейцев была «морем тьмы», и никто не знал, что находится за ней, но открытие Америки вскоре сделало ее проторенной дорогой между Старым и Новым Светом.Первая четверть XV века была началом эпохи Великих географических открытий. Португалия и Испания, которые на протяжении многих веков Реконкисты вели крестовые походы против мавров на своих землях, теперь жаждали открыть новые земли и обратить в христианство языческие народы. Моряки Португалии отправились на восток по морю вокруг западного побережья Африки в сторону Индии, тогда как Испания направилась на Запад в противоположном направлении.К середине XV века португальские моряки уже добрались на юг до устья реки Гамбия в Западной Африке, а через год после того, как Генрих VII взошел на английский престол, португальский мореплаватель Бартоломеу Диас продвинулся гораздо дальше на юг и обогнул мыс Доброй Надежды (мыс Штормов).Тем временем знаменитый мореплаватель Христофор Колумб пришел к выводу, что, поскольку мир круглый, то будет легче добраться до сокровищ Индии, плывя на запад, а не на юг, как это делали португальцы, и в 1492 году три его маленьких корабля отплыли из Андалусии, чтобы попытать счастья в «море тьмы». И счастье Колумбу улыбнулось – от открыл Новый Свет!А что же делала Англия, пока все это происходило?Она еще не была готова ни к каким-либо путешествиям, ни к своему «месту под солнцем» в Новом Свете. Сначала ее беспокоили Войны Роз (1455–1487), затем их разрушительные последствия. И только во времена Генриха VII из семейства Тюдоров Англия начала делать робкие шаги, чтобы вступить в гонку с Испанией и Португалией и никогда больше на протяжении нескольких столетий не поворачивать назад.И эти робкие шаги начал делать Джон Кэбот – итальянский купец и мореплаватель, предложивший Генриху VII проект открытия Нового Света северным путем!Человек, который нам сегодня известен под именем Джона Кэбота, родился в итальянской Генуе (по другим данным – недалеко от Неаполя) около 1450 года в семье купца и имел вполне себе итальянское имя – Джованни Кабото. Но к 1461 году Кэбот уже проживал в Венеции, где и стал ее гражданином, а примерно в 1482 году он женился на венецианке Маттее, и у них родилось трое сыновей: Людовико, Сансио и Себастьяно, который, забегая вперед, дослужился до звания пилот-майора Испании для торговли с Индией.Перебравшись в Венецию, главный торговый центр всего Средиземноморского региона, он начал заниматься торговлей на территории, которая сейчас называется Ближним Востоком, и во время своих коммерческих путешествий, которые привели его к берегам Аравии, он часто слышал о странах, богатых специями, лежащих далеко на Востоке. Еще в юном возрасте он читал о сказочных китайских городах в произведениях венецианского купца Марко Поло и хотел увидеть их своими глазами, надеясь достичь их, плывя на запад через Атлантику.По всей видимости, ужасный опыт общения с арабскими торговцами, вероятно, и повлиял на решение Кэбота найти новый морской путь на Восток, который позволил бы европейским купцам торговать напрямую с Дальним Востоком, а не с арабскими посредниками.В 1488 году Кэбот, испытывая финансовые затруднения, вместе с семьей покинул Венецию как неплатежеспособный должник, поскольку был должен большую сумму венецианским банкам.Куда изначально отправилась семья Кэбота, из сохранившихся записей не совсем понятно, но к 1490 году Джон Кэбот уже находился в арагонской Валенсии, где городскому управлению предложил свои планы по благоустройству гавани. Но валенсийскими властями предложения Кэбота были отклонены, и в 1494 году он переезжает в Севилью, где его наняли для строительства стационарного моста на реке Гвадалквивир.Как он строил этот мост, неясно, но точно известно, что в декабре 1494 года собралась группа видных граждан Севильи, недовольных отсутствием какого-либо прогресса в строительстве моста, даже несмотря на предоставленные Кэботу средства, и постановила, что его следует изгнать из города...После провала проекта по строительству моста в Севилье, Кэбот исчезает из исторических источников. Но в марте 1496 года он снова появился на свет, на этот раз в качестве командира предполагаемого путешествия на запад под флагом короля Англии Генриха VII.Как это произошло?Прибыв в Англию, Кабот обратился к итальянской общине в Лондоне и к венецианским купцам Бристольского порта, самого оживленного в Англии, где он поселился со своей семьей. Его план заключался в том, чтобы достичь территории Азии, плывя на запад через Северную Атлантику, и, по его оценкам, это будет короче и быстрее, чем южный маршрут, открытый Колумбом. И в Англии он получил поддержку, в которой ему было отказано в Испании и Португалии.Итальянские банкиры, базирующиеся в Лондоне, согласились инвестировать деньги в его проект. То же самое сделали и купцы Бристоля. Они уже и раньше спонсировали исследования Северной Атлантики еще с начала 1480-х годов в поисках возможных торговых возможностей, и на основании этого некоторые историки полагают, что моряки из Бристоля могли достичь Ньюфаундленда и Лабрадора еще до прибытия туда Кэбота.В то время Бристоль, как и Венеция, был еще одним местом с богатой морской историей, а бесстрашные рыбаки и исследователи уже отправлялись оттуда в Исландию и Гренландию в поисках большего улова рыбы. Кэбот же рвался последовать за ними и плыть еще дальше на Запад, ибо, как и большинство мореплавателей того периода, он считал, что, пересекая Северную Атлантику, он вполне может найти то, что позже стало известно как северо-западный проход в Азию с ее прибыльными экзотическими товарами, такими как шелк и специи. И этот маршрут был бы намного короче и безопаснее, чем любой известный к тому времени путь.К тому же Кэбот был убежден, что Христофор Колумб не открыл ничего более важного, чем несколько мелких островов во время своего путешествия в 1492 году, а тот факт, что между Европой и Азией лежал огромный континент, еще не было известно, поэтому Кабот считал, что лучший морской путь в Азию лежит намного севернее, чем исследовал Колумб, и именно туда он и захотел отправиться.Чтобы не отставать от Португалии, обогнувшей Африку, и Испании, поддержавшей в свое время Колумба, король Англии Генрих VII выдал Кэботу и всем его сыновьям патенты на поиск островов и стран на западе, востоке и севере, в надежде на британскую монополию в торговле, которая могла бы быть установлена. И если бы прогнозы Кэбота относительно нового северного маршрута в Индию оказались верными, он был бы не единственным, кто получил бы прибыль – королю Генриху VII также причиталось 20 % доли от экспедиции.Все верили, что Индия, Китай и Япония богаты золотом, драгоценными камнями, специями и шелками и, если бы вожделенная Азия оказалась там, где ее представлял себе Кэбот, то это сделало бы Англию крупнейшим торговым центром в мире для товаров с Востока. Целью было не только найти северо-западный путь в Азию, но и отыскать любые новые земли, еще не известные европейцам, и наладить выгодную торговлю с коренными народами, с которыми мог бы столкнуться Кэбот.Несмотря на королевскую поддержку, экспедиция в основном финансировалась итальянским банком в Лондоне и торговцами из Бристоля, предположительно с аналогичными ожидаемыми дивидендами по завершении этого путешествия. И Кэботу удалось убедить короля в том, что Англии не нужно стоять в стороне и праздно наблюдать, как испанцы беспрепятственно колонизуют Новый Свет. А король сказал следующее:Итак, 5 марта 1496 года король Генрих VII выдал патентное письмо Джону Кэботу и его сыновьям, разрешающее им исследовать неизвестные земли, со следующей формулировкой:Это был юридически обязывающий документ, который позволил Джону Кэботу отправиться в плавание под английским флагом.Приведу любопытную цитату из статьи профессора кафедры американских исследований СПбГУЮ доктора исторических наук Ю. Г. Акимова о первых португальских плаваниях в Северную Америку:Первое путешествие Кэбота началось из Бристоля 2 мая 1496 года, но никаких свидетельств из первых рук о первой попытке Кэбота плыть на запад не сохранилось. Единственное, что знают историки – это только то, что это была неудача: сильные штормы свели это путешествие на нет и в конечном итоге заставили его корабль вернуться обратно в порт Бристоля. Еще существует мнение, что, кроме сильных штормов, на обратное возвращение повлияла нехватка провизии и бунт экипажа.К сожалению, все, что нам известно о первом плавании Кэбота, содержится в письме Джона Дея, английского торговца, ведущего испанскую торговлю, Христофору Колумбу. В нем говорится, что «».Однако Кэбот был полон решимости совершить еще одно путешествие и, не испугавшись проблем первого странствия, он снова отправился в путь 20 мая 1497 года на своем единственном корабле «Мэтью» (The Matthew of Bristol) – трехмачтовой каравелле длиной 24 метра (78 футов). 50-тонный «Мэтью» не был построен специально для экспедиции и ранее участвовал в морской торговле (и будет делать это снова после плавания Кэбота). Корабли класса «каравелла» были легкими, быстрыми, маневренными и не требовали большого экипажа, что делало их идеальным выбором для целей исследования незнакомых вод.Уже упомянутый выше Джон Дэй, купец из Бристоля, писал, что у Кэбота было только одно судно водоизмещением в пятьдесят тонн и двадцать человек экипажа, плюс продовольствие на семь или восемь месяцев, что делает «Мэтью» относительно небольшим судном. Возможно, что среди членов команды каравеллы был его сын Себастьян и два бристольских купца.Принято считать, что он должен был плыть по Бристольскому каналу в Ирландию, а затем на север вдоль западного побережья Ирландии, прежде чем выйти в Атлантику.Пересекая Атлантику в течение следующих пяти недель, 24 июня 1497 года он высадился где-то на побережье Северной Америки – скорее всего, достиг того, что сегодня является островом Кейп-Бретон(провинция Новая Шотландия, Канада), затем он взял курс на север, исследуя береговую линию того, что он назвал «Нью-Фунде-Лаунде», который является сегодня островом Ньюфаундленд, на востоке Канады. Однако точное место первого выхода исследователя на берег и последующие остановки с точным прибрежным маршрутом неизвестны и вызывают большие споры среди историков.Сам Кэбот думал, что достиг восточного побережья Азии, вероятно, Японии, известной в то время как Чипанго. В каком месте Нового Света он бы не высадился, он стал бы первым европейцем в Северной Америке со времен викингов. Затем было поднято королевское знамя Генриха VII, знамена Папы и Святого Марка Венецианского. В месте высадки экипажа Кэбота были явные свидетельства проживания коренных народов, такие как старые костры, простые инструменты и резьба на деревьях, но самих людей не видно было.Историки долго спорили, что же именно исследовал Кэбот, и самым авторитетным отчетом о его путешествии стало письмо лондонского купца по имени Хью Сэй, начертанное им зимой 1497–1498 годов, но обнаруженное в испанских архивах только в середине 1950-х годов. Это письмо, написанное на испанском языке, было адресовано «великому адмиралу» из Испании, которым, вероятно, был сам Колумб.В письме сообщалось, что Кэбот сошел на берег в районе южного Лабрадора или северного Ньюфаундленда, а затем продвинулся на юго-восток вдоль всего побережья, пока не достиг полуострова Авалон (полуостров на юго-восточной части Ньюфаундленда), после чего начал обратный путь домой.Далее из письма вытекает, что члены экипажа нашли силок для ловли дичи и иглу для изготовления сетей. Кэбот полагал (ошибочно), что на этой земле могли быть возделанные земли, обозначенные в письме Хью Сэя как «tierras labradas», что, возможно, и послужило источником названия Лабрадора. Сэй также заявил, что, несомненно, земля, на побережье которой находился Кэбот, была Бразилией – легендарным островом, который, как полагают, существовал где-то к западу от Ирландии.Также сообщалось, что Кэбот обнаружил новый огромный рыбный промысел, а в декабре 1497 года миланский посол в Англии сообщил, что слышал, как Кэбот утверждал, что море там «кишит рыбой, которую можно ловить не только сетью, но и в корзинах, опущенных с помощью камня». Этой рыбой, конечно же, была треска, и ее обилие на Гранд-Бэнкс позже заложило основу современной рыбной промышленности Ньюфаундленда.Итак, 6 августа 1497 года, почти ровно через пять лет после того, как Христофор Колумб впервые отплыл в Новый Свет, его венецианский конкурент Джон Кэбот направил свой крошечный корабль «Мэтью» обратно по реке Эйвон в английский порт Бристоль и под звуки церковных колоколов, звонивших над гаванью, отправился в Лондон сообщить королю новость о своем необычайном открытии по другую сторону Атлантики. По его словам королю, Колумб потерпел неудачу – вместо вожделенного Китая, экспедиции Колумба на самом деле остановились на некоторых отдаленных и диких островах, очень далеко от китайского побережья.Прибыв в Англию, Кэбот утверждал, что его морская экспедиция, один корабль с командой менее двадцати человек, теперь нашла настоящий путь в Китай в совсем другом месте и что Бристоль теперь должен стать новой торговой точкой вместо начинавших утрачивать свое значение Венеции и Генуи. В Лондоне он был вознагражден королем десятью фунтами стерлингов (что эквивалентно примерно двухлетней зарплате обычного рабочего или мастера) за открытие нового острова у побережья Китая.Сразу же по прибытию Кэбота в Лондон агенты Колумба начали докладывать в Испанию о каждом его шаге. Например, Кэбот тогда имел переписку с флорентийцем Америго Веспуччи, первым человеком, который немногим позже правильно истолкует географию всех этих географических открытий, человеком, чьим именем в конечном итоге будет назван новый континент!Но в этот момент внимание короля все больше привлекало Корнуоллское восстание под предводительством Перкина Уорбека, и как только восстание это было подавлено, а его трон опять оказался в безопасности, король снова подумал о Кэботе, который уже начал планировать свою следующую экспедицию через Атлантику. В сентябре Генрих VII наградил Кэбота 2 фунтами стерлингов, а в декабре от короля последовала солидная пенсия в размере 20 фунтов стерлингов в год. Ну а в феврале следующего года королем Кэботу уже был выдан новый патент на морское путешествие, который помог ему подготовиться к третьей экспедиции.Наградив Кэбота королевской пенсией и продлив ему патент, король дал ему дополнительные права для следующего плавания, которые включали в себя возможность фрахтовки до шести судов водоизмещением до 200 тонн. И хотя это плавание предполагалось организовать за счет Кэбота, король также лично вложил свои средства в одно из готовящихся к отплытию судов. Здесь надо отметить, что, несмотря на отчеты Кэбота о путешествии 1497 года о большом количестве рыбы в новооткрытых землях, никаких приготовлений к ее вылову сделано не было.Третье плавание было, скорее, коммерческим предприятием – консорциум английских купцов собрал флот из пяти кораблей и наполнил их торговыми товарами, но на этот раз, для того чтобы угодить папе и выставить это путешествие как богоугодное дело, в качестве миссионеров были взяты несколько итальянских монахов, в том числе некий монах-августинец Джованни де Карбонарий*. Целью этой экспедиции было открыть Японию, для чего ему предписывалось продолжить путь на запад от Ньюфаундленда.Кэбот с пятью кораблями, 300 людьми и припасами на год, в мае 1498 году покинул Бристоль, возможно, остановившись в Гренландии (не установлено) и еще раз достигнув Ньюфаундленда, возможно, даже дойдя до такого далекого юга, как Чесапикский залив (в Мэриленде и Вирджинии, США) или даже до Карибского бассейна. Больше никаких записей о Кэботе и его команде нет, и судьба экспедиции неизвестна. Наиболее распространено мнение, что экспедиция либо погибла в море, либо Кэбот в конце концов достиг Северной Америки, но не смог вернуться обратно.Вполне возможно, что именно во время этой третьей экспедиции Кэбот и погиб, но точные обстоятельства гибели экипажа неясны, известно лишь то, что теперь он из истории исчезает.Любопытно, но есть предположение некоторых современных исследователей, в частности, одного из ведущих экспертов по Джону Кэботу, британского историка Эпохи географических открытий Алвина Раддока, который предположил, что Кэбот на самом вернулся в Англию около 1500 года, но затем исчез из исторических записей, только потому, что его третье путешествие обернулось либо коммерческим провалом, либо его вторжение на контролируемые, согласно Тордесильясскому договоруИспанией Карибские острова, было поводом к войне с Испанией, который английские власти хотели замять. Архивные записи показывают, что королевская пенсия Кэботу выплачивалась в 1498 и 1499 годах...Несмотря на то, что путешествие Кэбота в 1497 году было так плохо задокументировано, оно все же стало основанием для претензий Англии на Северную Америку, хотя сиюминутных практических последствий плавания Кэбота на первых порах не было.Целью этих путешествий было обеспечение торговых возможностей с Азией, а вовсе не новые рыболовные угодья, в чем не был заинтересован ни Кэбот, ни король, ни купцы, финансировавшие его экспедиции. И вместо торговли с Азией Кэбот и его бристольские финансисты обнаружили, что путь в сказочную Азию преграждает огромный массив суши, который позже назовут Америкой...Итальянский исследователь Джон Кэбот прославился открытием Ньюфаундленда и сыграл важную роль в развитии трансатлантической торговли между Англией и Америкой и что бы он ни делал, все это делалось во имя английской короны...История одного из сыновей Джона Кэбота, Себастьяна (Sebastian Cabot), связана с эпопеей его отца и историей исследования Северной Америки европейцами. Считается, что он находился на борту судна «Мэтью», но единственным подтверждающим свидетельством этого является карта 1544 года, показывающая части Северной Америки, на которой имеется надпись: «Эту землю открыли Джон Кэбот, венецианец, и Себастьян Кабот, его сын».Уже гораздо позже, в 1508–1509 годах, опираясь на интересы купцов Бристоля, Себастьян Кэбот исследовал территории к северу от тех, что были обнаружены его отцом Джоном в 1497–1498 годах, в поисках пути в Азию, но он не смог получить дальнейшей поддержки в Англии ни со стороны бристольских торговцев, ни со стороны нового короля Генриха VIII, и в результате с 1512 по конец 1540-х годов Себастьян находился на службе у короля Испании. Затем он возвратился в Англию, став главой Московской компании, целью которой было найти северо-восточный проход в Азию вокруг севера России. Вероятно, он умер в 1557 году.. До путешествия Кэбота в 1497 году об этом судне было мало что известно, и когда оно было построено – неясно. Если судить по отчетам того времени, то «Мэтью» был обычным торговым судном, перевозившим товары между Бристолем, Ирландией и Бискайским заливом. Источники описывают его как «маленький корабль» грузоподъемностью 50 тонн, что означало, что корабль мог перевозить под палубой 50 бочек бордоского вина.*Тордесильясский договор. Соглашение от 7 июня 1494 года между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире. Эта разделительная линия проходила примерно посередине между островами Зеленого Мыса (Португалия) и островами, которые посетил Христофор Колумб в своем первом путешествии. Согласно этому договору, земли на востоке будут принадлежать Португалии, а земли на западе – Испании.(1450–1501) и(1448–1502) Кортириалы. Сыновья португальского мореплавателя Жуана Кортириала, в 1472 году открывшего далеко на западе от Азорских островов «Новую землю трески» (Terra do Bacalhau), с которой некоторые отождествляют современный Ньюфаундленд. В 1501 году они на трех каравеллах достигли, по-видимому, Лабрадора и Гренландии.(Cape Breton Island). Остров, расположенный к северо-востоку от полуострова Новая Шотландия в заливе Св. Лаврентия. Площадь острова – 10 311 кв. км.. Место, расположенное в Ньюфаундленде, доказывающее самое раннее присутствие европейцев в Северной Америке. Это деревня викингов, состоящее из восьми построек из дерна на деревянном каркасе, было впервые обнаружено в 60-х годах XX века. Углеродный анализ этой стоянки викингов подтвердил, что эти постройки существовали примерно между 990 и 1050 годами.(Perkin Warbeck/1474–1499). Претендент на английский престол во времена правления короля Генриха VII. Утверждал, что он является младшим сыном короля Эдуарда IV.. Монах-августинец и дипломат из Милана, который служил в Лондоне посланником при дворе короля Генриха VII. Известно, что он плавал с Джоном Кэботом во время его экспедиции в Северную Америку. Возможно, он основал миссионерское поселение и старейшую и единственную средневековую церковь Северной Америки на Ньюфаундленде и Лабрадоре.