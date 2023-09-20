Военное обозрение
Войти Регистрация

«Франция в итоге разработает собственный истребитель»: в испанской прессе недовольны работами над проектом Rafale Standard 5

15
«Франция в итоге разработает собственный истребитель»: в испанской прессе недовольны работами над проектом Rafale Standard 5

Европейская оборонка не в состоянии консолидироваться несмотря на то, что ее со всех сторон теснит американский ВПК. Так, программа создания «танка будущего» буксует из-за стремления Германии развивать Leopard 2; с аналогичными проблемами сталкивается проект перспективного истребителя FCAS.


Как указывается в испанском издании Infodefensa, новый план обороны Франции на период 2024-2030 годов предусматривает финансирование работ над новой версией истребителя Rafale Standard 5. При этом перспективный самолет FCAS должен заменить примерно к 2040 году имеющиеся на вооружении машины – самолеты Eurofighter в Германии и Испании и Rafale во Франции.

Париж ставит перед собой задачу, заключающуюся в том, что благодаря собственному истребителю Rafale F5 он получит возможности, очень похожие на те, которые предусмотрены в FCAS, но на 10 лет раньше и по более низкой цене, при этом ему не придется ни с кем делиться интеллектуальной собственностью или промышленными компетенциями

- говорится в издании.

Rafale Standard 5 предусматривает переход на новое оборудование и вооружение, с помощью которых будет обеспечена полная связь самолета с окружающей средой и его господство в воздухе. В частности, будут установлены новая РЛС с АФАР и система защиты Spectra NG, а также боевые средства, включая ядерные ракеты AS4NG; ракеты класса «воздух-воздух» Mica NG; «воздух-поверхность» Hammer.

Самолет получит новые возможности, схожие с программой FCAS: дистанционное управление самолетом, возможности радиоэлектронного подавления ПВО, использование БПЛА Neuron в качестве дрона поддержки.

Можно ожидать, что Франция в конечном итоге разработает свой собственный истребитель

- полагают в издании, высказывая недовольство односторонними действиями Парижа.

Тем более подобный прецедент уже имеется. В 1983 году началась совместная программа создания истребителя Eurofighter с участием Франции, Германии, Британии, Италии и Испании. Но различные разногласия, вызванные, в основном, необходимостью Франции иметь корабельную версию, подтолкнули Париж к выходу из проекта в 1985 году и к разработке нынешнего Rafale.

Еще одним важным препятствием на пути к реализации FCAS является ограничительная экспортная политика Германии, которая вызывает подозрения во Франции, более свободной при продаже своей военной техники за границу, что может привести к разногласиям в будущем

- отмечается в издании.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:11
    +5
    Французы молодцы.Всё сами делают.Знают цену всем этим союзам.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:28
      0
      Ну-ну... Наделали французы изрядно. Леклерки, АМХ-ы... Или тот же Клерон вспомнить, корявей него из стрелковки наверное только то, что бритосы из FN FAL наворотили. Желание все для своей армии выпускать самим похвально и понятно. но вот именно у лягушатников это неизменно приводит к появлению гибридов ужа и ежа) Типа Еврокоптера Тигер)))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:31
        +2
        Не придирайтесь.Франция сильнейшая страна Европы в том числе и в техническом плане.Чем вам Еврокоптер Тигер не угодил то?
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 18:33
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          плане.Чем вам Еврокоптер Тигер не угодил то?

          Так его французы не одни проектировали, а с немцами вместе...
        2. Bingo
          Bingo Сегодня, 18:35
          +2
          Вы австралийцев спросите, чем он им не угодил))) Сколько они там лет его пытались на вооружение поставить? И чем кончилось? Ага, это не анекдот даже
          https://afirsov.livejournal.com/477228.html
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:32
        0
        Не придирайтесь.Франция сильнейшая страна Европы в том числе и в техническом плане.Чем вам Еврокоптер Тигер не угодил то?Свои подлодки класса Триумфан, Сюффрен и Скорпен,свои МБР М-51,свои КР SCALP-EG, Rafale,Ле клерки ,ПВО и прочая прочая.
        1. bayard
          bayard Сегодня, 20:29
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          свои МБР М-51

          Долго у них дела с ними буксовали . И я даже знаю кто им в этом помог .
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 20:36
            0
            Цитата: bayard
            Долго у них дела с ними буксовали ...

            Буксовать, но потом доделать - это не провал.
            Провал - это не сделать ничего из-за раздрая. hi
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:22
    0
    Европка хорошо сплоченная и солидарная только на словах, а на деле, как что случись, сразу за своё! Хотя это правильно, своё то всегда в итоге ближе всего.
  3. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 18:23
    0
    Мощная статья
    В частности, будут установлены новая РЛС с АФАР и система защиты Spectra NG, а также боевые средства, включая ядерные ракеты AS4NG; ракеты класса «воздух-воздух» Mica NG; «воздух-поверхность» Hammer.


    Hammer - это не ракета, а бомба.
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 18:31
    +2
    Париж ставит перед собой задачу, заключающуюся в том, что благодаря собственному истребителю Rafale F5 он получит возможности, очень похожие на те, которые предусмотрены в FCAS, но на 10 лет раньше...

    А что, очень даже разумно. Во все эти общеевропейские прожэкты типа FCAS не верится ничуть, как и в британский Tempest...
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:34
    +1
    С самолётом похоже повторяется история общего танка. Слишком большая несовместимость хотелок, желаний и возможностей. На словах семья европейских народов, а на деле малосемейка.
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 18:35
    +1
    У французов вся техника через анус , абы не как у людей Нарезы в другую сторону , к примеру. Кто щнаком с французским автопромом , тот не понаслышке знает. Пока едет ещё кое как. А сломается , всё! Трындец!
  7. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:46
    0
    Цитата: Аркадич
    С самолётом похоже повторяется история общего танка. Слишком большая несовместимость хотелок, желаний и возможностей. На словах семья европейских народов, а на деле малосемейка.
    Это коммунальная, коммунальная квартира... wink
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:59
    0
    Европейская оборонка не в состоянии консолидироваться несмотря на то, что ее со всех сторон теснит американский ВПК.
    . Да кто ж им даст делать свое, полосатикам надо свое проталкивать везде и всюду. Зачем им конкуренты?