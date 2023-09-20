«Франция в итоге разработает собственный истребитель»: в испанской прессе недовольны работами над проектом Rafale Standard 5

Париж ставит перед собой задачу, заключающуюся в том, что благодаря собственному истребителю Rafale F5 он получит возможности, очень похожие на те, которые предусмотрены в FCAS, но на 10 лет раньше и по более низкой цене, при этом ему не придется ни с кем делиться интеллектуальной собственностью или промышленными компетенциями

Можно ожидать, что Франция в конечном итоге разработает свой собственный истребитель

Еще одним важным препятствием на пути к реализации FCAS является ограничительная экспортная политика Германии, которая вызывает подозрения во Франции, более свободной при продаже своей военной техники за границу, что может привести к разногласиям в будущем