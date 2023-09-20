В Пентагоне раскрыли «секрет» эффективности снабжения ВСУ запчастями

Мы можем лишиться денег до мая. В результате расстроится промышленная база.

Вместо этого украинцы перешли на дистанционное обслуживание, чтобы поддерживать боеспособность имеющихся на вооружении систем. Кроме того, они не стали дожидаться разрешения, чтобы начать 3D-печать необходимых запчастей. Они нарушили права на интеллектуальную собственность, но зато начали печатать в этом месяце все необходимые запчасти. То, что происходит, впечатляет

В Минобороны США опасаются того, что власти страны не смогут принять бюджет на 2024 финансовый год [из-за внутриполитических разногласий]. Это приведет к параличу правительства и сорвет военные поставки в адрес ВСУ.Как пояснил глава отдела закупок Пентагона Уильям Ла-Планте, в 2013 году из-за 13-дневной приостановки работы правительства была закрыта линия по производству истребителей F-35, потому что чиновники отсутствовали на своих местах и не могли подписать контракты на комплектующие для самолета.С его слов, которые приводит издание USNI News, американская оборонка успешно справляется с наращиванием производства и нельзя сбивать набираемый темп. Так, ВПК находится на пути к поставке 57 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц к следующей весне и 125 тыс. в месяц в 2025 году:Как отметил чиновник, состояние ВСУ зависит от бесперебойных поставок матчасти. При этом на Украине была выстроена эффективная логистическая модель. Здесь Вашингтон не мог применять схему снабжения, характерную для ВС США, где используется институт представителей полевых служб производителей.- отметил чиновник, раскрыв «секрет» эффективного обеспечения ВСУ матчастью.