Сегодня в России отмечается День победы русских полков в Куликовской битве

Во многовековую историю становления российского государства вписано немало страниц о славных сражениях, в которых русские воины вставали на защиту родной земли и громили иноземцев. Особое место в этой летописи побед русского оружия, несомненно, занимает сражение на Куликовом поле (урочище на водоразделах Окско-Донского междуречья в Тульской области).
Именно в этот день, 21 сентября (8 сентября по старому стилю, правильной датой по новому стилю считается 16 сентября), в 1380 году объединенные полки русских княжеств под предводительством нашего легендарного полководца Московского князя Дмитрия Ивановича (Дмитрия Иоанновича) Донского одержали победу над считавшимися доселе несокрушимыми монголо-татарскими войсками. Ордынские полчища возглавлял один из старших эмиров беклярбек и темник Золотой Орды Мамай.
В этот период, начиная со второй половины 14 века, в самой Золотой Орде шла острая внутриклановая борьба за власть и контроль над ранее захваченными огромными территориями, фактическим правителем обширных западных уделов Орды в конечном итоге стал Мамай. Одновременно на Руси шел процесс объединения ранее разрозненных и враждовавших между собой княжеств под властью все более усиливающейся Москвы.
За процессом объединения русских земель с тревогой наблюдал Мамай, решивший в 1378 году нанести, как бы сейчас сказали, превентивный удар по усиливавшемуся государству, долгое время находившемуся под татаро-монгольским игом. Однако посланное на наши земли войско под командованием мурзы Бегича было разгромлено русскими войсками под предводительством Дмитрия Ивановича на реке Воже. Эта победа усилила власть Московского князя и подарила уверенность русским людям в возможности громить ордынцев.
Мамай в ответ решил жестко покарать непокорных русичей, и собрав огромное по тем временам войско летом 1380 года повел его в поход на русские земли. Он также вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом, не желающим усиления Московского княжества.
Дмитрий Иванович узнал о приближении ордынцев в конце июля. Тогда он обратился к русским князьям и православному народу с призывом о сборе собственного войска в Москве и Коломне. Авторитет и власть Московского князя на тот момент уже были столь велики, что ему удалось собрать под свои знамена дружины 27 русских городов и княжеств общей численностью более ста тысяч человек.
Будучи хорошим военным стратегом, Дмитрий Иванович решил не допустить соединения татаро-монгол с союзниками на Оке. Переправившись через Оку, русское войско двинулось навстречу полчищам Мамая к верховьям Дона и в начале сентября по Старой Данковской дороге достигло Дона.
На военном совете было решено переправляться через реку и встретить врага за Доном и Непрядвой, что русские дружины и сделали в ночь с 20 (7) на 21 (8) сентября. Форсировав реку, полки Дмитрия Ивановича ранним утром начали разворачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий верх и рекой Смолкой на фронте шириной около километра. Навстречу им с юго-востока двигались войска Мамая.
И снова русские военачальники проявили военную мудрость и тактическую смекалку. Войска были развернуты так, что их фланги были прикрыты естественными природными защитными барьерами. В центре располагался Большой полк, а на флангах полки Правой и Левой руки упирались краями в заросшие лесом отроги балки и речки. За большим полком располагался резерв, который планировалось задействовать в случае вероятного прорыва ордынцев.
Помимо грамотно выстроенной линии обороны, русские военачальники разместили восточнее полка Левой руки в большом лесном урочище «Зеленая Дубрава» Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин. Мамай также расположил свою конницу и наемников в линейном порядке.
Битва началась около 12 часов. Началу сражения предшествовал знаменитый поединок русского воина инока Александра Пересвета с монгольским батыром Пересветом (Темир-мурзой), в ходе которого они оба погибли. Тогда в стремительную атаку пошла татарская конница, сумевшая вклиниться в русскую оборону. Опытные наездники и воины ордынцы смяли передовой полк и начали теснить Большой полк.
В ходе боя русские несли большие потери. Князь Дмитрий Иванович в доспехах рядового воина бился наравне со всеми, а вот переодетый в княжескую одежду боярин Михаил Бренок был убит.
Однако татарская конница не смогла прорваться по центру, русские воины выдержали натиск. Тогда Мамай бросил свежие силы на изрядно ослабевший полк Левой руки, возникла угроза окружения наших ратников. Не спас положение и Резервный полк, ход сражения разворачивался не в пользу русских.
И вот здесь настало время Засадного полка, ратники которого с нетерпением наблюдали за ходом сражения, с трудом сдерживаемые командирами от того, чтобы немедленно ринуться в бой на подмогу своим собратьям.
Неожиданный удар конницы Засадного полка в спину застал врасплох уже почти победивших ордынцев, в их рядах началась паника. Воспряли и начавшие отступать основные русские силы. Наступил переломный ход битвы, в результате войско Мамая пустилось в массовое бегство. Преследование остатков врага велось русской конницей до наступления темноты.
Победа объединенной русской армии была полной, был захвачен весь лагерь и обоз ордынцев. Однако и русская рать в ходе сражения понесла большие потери. Семь дней наши героические предки собирали и хоронили в братских могилах павших воинов.
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Важным следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы в образовании единого сильного Русского государства.
Праздничная дата «День победы русских полков в Куликовской битве», отмечаемая в России 21 сентября, была учреждена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года. В 1996 году Постановлением Правительства РФ на месте легендарного сражения был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».