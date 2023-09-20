Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-советник офиса президента Украины в шутку предложил объявить Польше войну

13
Экс-советник офиса президента Украины в шутку предложил объявить Польше войну

Украина должна объявить Польше войну. Так пошутил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в Российской Федерации в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).


По утверждению Арестовича, Украина «не дорабатывает». Если она объявит польскому государству войну, это будет похоже на историю столетней давности.

Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо

- написал украинский политик.

Как известно, мортидо - это подсознательная тяга к смерти, а такие параллели политик провел с событиями столетней давности потому, что УНР (Украинская народная республика) завершила свое существование после освобождения территории Украины Красной армией.

Бывший советник офиса президента Украины считает, что руководство страны проводит «самоубийственную» политику, которая угрожает будущему украинской государственности. Он считает, что к власти в стране пришли «случайные люди», которые не могут распорядиться тем историческим шансом, который был им ранее предоставлен.

Отметим, что политик и ранее выступал с критикой действий украинской власти. Он явно пытается набрать за счет этого политические очки на будущее, вероятно, рассчитывая, что действующего президента Владимира Зеленского рано или поздно отстранят от власти.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:46
    +4
    А что, "тонкий" юмор у Арестовича. Поляки, наверное, оборжались. laughing
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:50
      +3
      Этот готовится кричать "Победа!" или "Перемога!", по обстоятельствам.
      А кто победит, с теми и будет...

      Арестович нисколько не стесняется своей продажности - он ею гордится! И таких там много.
      1. Insait
        Insait Сегодня, 19:02
        +1
        Цитата: RealPilot
        Арестович нисколько не стесняется своей продажности - он ею гордится! И таких там много.

        Очень много и есть опасность ,что они всплывут при новой уже власти на территории России
        Опыт Хрущева по амнтистии нам урок ..Надеюсь не повторим все это !
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:03
        +3
        Цитата: RealPilot
        Этот готовится кричать "Победа!" или "Перемога!", по обстоятельствам.
        А кто победит, с теми и будет...

        Арестович нисколько не стесняется своей продажности - он ею гордится! И таких там много.

        Я поддерживаю Арестовича в этом вопросе: Украине следует объявить войну Польше. good
        1. Insait
          Insait Сегодня, 19:22
          0
          Цитата: Бородач
          Я поддерживаю Арестовича в этом вопросе: Украине следует объявить войну Польше.

          А воевать с Польшей придется России ? bully
          Нет уж ..,сами разберемся с этими арестовичими и прочими квнщиками
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:01
      +1
      Пример действительно удачный-УНР воевала с Деникиным,поляками(ЗУНР),Красной армией.
      Финал известен.
    3. alystan
      alystan Сегодня, 19:16
      0
      Поляки не оборжались, а ответили адекватно.

      Долго они наверное терпели выходки придурков и теперь, как говорится, видимо понеслось.
      Тем более президент и премьер-министр задают тон жизни страны со вчерашнего дня.

      Вот появилось такое сообщение:

      В Польше уже начали вызывать в прокуратуру и привлекать к ответственности тех граждан страны, которые воевали на стороне ВСУ.

      Согласно польскому Уголовному кодексу, добровольцам, решившим повоевать на Украине без предварительного согласия Министерства внутренних дел или Министерства национальной обороны, по-прежнему грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

      И эти наёмники теперь пытаются добиться от депутатов принятия внесённого ещё в декабре 2022 года в польский сейм законопроекта об отмене уголовной ответственности за службу в ВСУ.

      Его автор, депутат правящей партии «Право и справедливость» Марцин Гвоздзь, даже готов вернуться к рассмотрению законопроекта, но слегка сомневается, что после парламентских выборов 15 октября 2023 года все может измениться.

      Вдруг политический ландшафт изменится или с соседями опять помирятся... С кем не бывает такого?

      А депутаты сейма Польши от политической коалиции «Конфедерация свободы и независимости» взяли да выставили Украине счёт за помощь в размере 101 млрд злотых.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:54
    +2
    Он явно пытается набрать за счет этого политические очки на будущее, вероятно, рассчитывая, что действующего президента Владимира Зеленского рано или поздно отстранят от власти.

    Но президентом Украины, Арестовича не назначат, может только советником.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 18:59
      0
      Цитата: carpenter
      Но президентом Украины, Арестовича не назначат, может только советником.

      Балабол был ,балаболом и останется ,если только не ликвидируют .
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 19:42
        0
        *если только не ликвидируют* .
        зачем? проще прислать троих дюжих укропов из ближайшего центра комплектования.
        опыт у них богатый, как ласты закручивать, то бишь хлопцев мобилизовывать. одним больше..
        тем более что этот уже экс.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 18:58
    +2
    Пауки в банке начинают елозить, еще немного и начнут драться. Ну да и пусть, нам попроще будет. А вот п-сам придется серьезно разбираться, куда и кто присосался и почему до сих пор у них до сих пор нет отчетов о расходовании средств.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:01
    0
    Экс-советник офиса президента Украины в шутку предложил объявить Польше войну
    . Шутник однако...
  5. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 19:03
    0
    Этому только с тараканами на кухне воевать