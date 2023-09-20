Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо

Украина должна объявить Польше войну. Так пошутил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в Российской Федерации в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).По утверждению Арестовича, Украина «не дорабатывает». Если она объявит польскому государству войну, это будет похоже на историю столетней давности.- написал украинский политик.Как известно, мортидо - это подсознательная тяга к смерти, а такие параллели политик провел с событиями столетней давности потому, что УНР (Украинская народная республика) завершила свое существование после освобождения территории Украины Красной армией.Бывший советник офиса президента Украины считает, что руководство страны проводит «самоубийственную» политику, которая угрожает будущему украинской государственности. Он считает, что к власти в стране пришли «случайные люди», которые не могут распорядиться тем историческим шансом, который был им ранее предоставлен.Отметим, что политик и ранее выступал с критикой действий украинской власти. Он явно пытается набрать за счет этого политические очки на будущее, вероятно, рассчитывая, что действующего президента Владимира Зеленского рано или поздно отстранят от власти.