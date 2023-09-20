Украинская армия с начала августа более ста раз обстреливала Донецк кассетными боеприпасами

Боевики киевского режима с начала августа более ста раз нанесли артиллерийские удары по Донецку при помощи кассетных боеприпасов американского производства. Об этом заявил член российской делегации на состоявшемся в Вене форума ОБСЕ, на котором рассматривались вопросы военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.В ходе своего доклада на мероприятии Бушуев подчеркнул, что только за период времени с начала августа украинская армия как минимум 104 раза применила американские кассетные боеприпасы для нанесения ударов по густонаселенным жилым районам российского города Донецк.Представитель российской делегации отметил, что боевики производили обстрелы из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров используя американские боеприпасы М-864 с кассетной боевой частью. За указанный период времени погибли семь и ранены 17 мирных жителей, среди них один ребенок. В общей сложности повреждения получили более 74 жилых домов.Кроме того, подразделениями национальной гвардии РФ в зоне проведения спецоперации на Украине за период с февраля прошлого года удалось обнаружить и обезвредить около 48,8 тонн взрывчатых веществ и более 260 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 9770 противопехотных и противотанковых мин.Украинская армия получила американские кассетные артиллерийские снаряды в рамках очередного пакета военных поставок США. Боеприпасы этого типа запрещены ратифицированной 123 странами международной конвенцией.