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Минобороны РФ: В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль российских миротворцев, военнослужащие погибли

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Минобороны РФ: В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль российских миротворцев, военнослужащие погибли

Автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента Вооруженных сил Российской Федерации был обстрелян в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По утверждению военного ведомства, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли. Огонь по машине открыли в тот момент, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

Сейчас на месте происшествия работают представители российских и азербайджанских военных следственных органов. Далеко не факт, что обстрел носил целенаправленный характер, это могло произойти и случайно. Но строить предположения до появления официальных объяснений от азербайджанских и российских органов власти.

Нет сомнений, что инцидент нуждается в скорейшем расследовании. Но в любом случае, пребывание российских войск в регионе становится все менее безопасным, учитывая их небольшую численность и ограниченные возможности.

Вчера азербайджанские власти объявили о начале специальной военной операции на территории Нагорного Карабаха, который юридически признается регионом Азербайджана даже той же самой Арменией. За карабахских армян Ереван вступаться не стал, что и привело к скорой капитуляции властей непризнанной республики.
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64 комментария
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 19:07
    +23
    Царство им небесное. Жаль мужиков. Семьям терпения.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:09
      +15
      Ищите кому это выгодно.Явно не Азербайджану.А вот США могли перед Пашиняном поставить задачу втянуть Россию вот таким вот образом.В конце концов поджечь уже было разрешившуюся ситуацию и закрыть базу в Армении.
      1. Insait
        Insait Сегодня, 19:29
        +10
        Я тоже не удивлен ..! План Б пошел в действие после провала на укуропии.
        Они еще Казахстан подожгут падлы опять ,все готово уже и деньги заряжены
      2. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 19:32
        -5
        Вчера азербайджанецы наш блок-пост раздольали и хорошо что обошлось без жертв
      3. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 19:33
        +6
        Цитата: Orange-Bigg
        Ищите кому это выгодно.

        Если судить так, то и думать не надо. Я пока воздержусь от комментариев, просто хочу чтобы 100 процентная инфа была а потом выскажу своё мнение. Нет не одного случая где Азербайджанец занимался рукоприкладством или скандалом с миротворцами, но я видел видео, как армяне из Карабаха бьют миротворцев, ругают и оскорбляют и это было до войны. Вот видео, можете посмотреть. https://www.youtube.com/watch?v=-IJft_rF93A но пока фактов нет, я не буду обвинять. Вдруг наши по ошибке пальнули, не дай Бог конечно. В любом случае хочу знать правду.

      4. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 19:42
        +4
        Возможно это была демонстрация силы, мол смотрите что мы сделаем с вами, если вы вмешаетесь... там ведь чистки вполне могут быть, и наш миротворческий контингент единственная сила, которая не даёт случиться массовой резни.
        1. MAESTRO_33
          MAESTRO_33 Сегодня, 19:45
          +2
          Так они по любому не вмешивались. А может это было как раз за невмешательство?
        2. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 19:46
          +1
          Цитата: Aleksandr21
          Возможно это была демонстрация силы, мол смотрите что мы сделаем с вами, если вы вмешаетесь..

          Во 1-ых если такое наши сделали бы, то надо было делать это до войны а не после. Смысл после войны это делать?
          Во 2-ых в теркам с миротворцами были армяне ещё до войны.
          В 3-их Азербайджан, Турция и Россия в данном вопросе в одной лодке плывут. Повторяю смысл?
          В 4-ых уже Мария Захарова выступила, она сама сказала это сделали армяне.
          1. Insait
            Insait Сегодня, 19:57
            -7
            Карфаген должен быть разрушен -это Армения ? ..
            Пишите вы конечно сладко ,но Армяне нам все же ближе (древнее Православие и т.д.) ,чем вы азербайджанцы-турция ..
            Пашинян -соросенок ,конечно предатель ,все вам сдал и еще Россию обвиняет падла ..
            Если начнете опять резню в Армении ,то Россия по любому в драку вступит и мало вам не покажется ..И начнем на рынках России и потом уже посмотрим . Хотите такой вариант ?
      5. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:43
        +3
        Это не "инцидент"а преступление-умышленное убийство!Возможно что "новая власть "таким образом даёт понять что нам там не рады,как минимум,возможно что это срывание зла за наше неучастие в войне,и тем более на стороне армян,как того хотели пашинян и его шобла...
        Но убили наших военных умышленно,уверенн что за машиной следили,,и обстреляли когда она оказалась в зоне поражения!
    2. Шевроле Камаро
      Шевроле Камаро Сегодня, 19:42
      +1
      Согласен с Вами согласен что жаль погибших военнослужащих
  2. ASM
    ASM Сегодня, 19:08
    +2
    Немедленно уничтожить стрелявших, как в 8.8.8. Ни у кого даже мимолетного желания не должно возниктуть выступить против ВС РФ.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:10
      +12
      Да ладно в прошлый раз азербайджанцы вертушку сбили и извинениями отделались.
      1. MAESTRO_33
        MAESTRO_33 Сегодня, 19:18
        +11
        Азербайджанцы по крайней мере взяли ответственность на себя сразуже.
    2. Комментарий был удален.
      1. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 19:22
        +3
        О уже пошли оправдалочки? Ведь право дело в лужу сесть не хочется, а то уже тут большая часть хомячков чуть ли в дёсна с азербайджанцами не целовались, с широкой душой поздравляли с победой! А если окажется что это азербайджанцы сделали, что тогда?
        P.S. Воинам миротворцам царствие небесное!
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 19:38
          +3
          Цитата: Сангвиний
          О уже пошли оправдалочки?

          Я азербайджанец, я лично сильно переживаю и надеюсь что это не наши. Это будет очень большой и глупостью и ошибкой. Любое наказание будет заслуженно. Говорю прямо и без каких либо мыслей. Но опыт ругаться и бить миротворцев и оскорблять происходило у армян но не у азербайджанцев, одно меня радует, что если бы это сделали наши, то мы сразу бы признались. Я очень надеюсь что это не наши. Смысл не вижу? Мы победили. Мы получили что хотели. В чём проблема? Сами же построили в Агдаме мониторинговый центр где сидят они все. Просто смысл зачем нашим это делать? Вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=-IJft_rF93A
          1. Сангвиний
            Сангвиний Сегодня, 20:13
            +2
            Я в курсе, что вы азербайджанец, и потому вас буду слушать в последнюю очередь, уж не обесудьте. А ваш успех в Арцахе это лишь начало ваших куда более прозаичных намерений касательно Армении, проделать Зангезурский коридор к Нахичеванской автономии.
        2. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 19:42
          0
          Цитата: Сангвиний
          А если окажется что это азербайджанцы сделали, что тогда?

          Не окажутся! Слава Богу!
          1. Сангвиний
            Сангвиний Сегодня, 20:15
            0
            Мне если честно всё равно кто это сделал, вы или армяне. Но просто так оставлять это нельзя вне зависимости кто это сделал.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:12
      +5
      А у вас есть точные данные кто стрелял?Не забываем что в регионе под видом учений с Арменией находятся военнослужащие США.Конечно совершенно случайно оказавшиеся в нужное время в нужном месте.Может и месть со стороны недовольных армянских ополченцев что их "кинули",а может кто то недоволен что миротворцы снова помешали азербайджанской армии довершить разгром НКР.Мы подставили своих миротворцев как всегда.А наших друзей там что то не особо видно.Зато все стороны недовольны мешающимися под ногами миротворцами.Вот она цена нашей мудрой политики.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 19:49
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        А у вас есть точные данные кто стрелял?Не забываем что в регионе под видом учений с Арменией находятся военнослужащие США.

        Вполне может быть, но я склоняюсь к тому что, это сделали армяне. Они очень злые на Россию за то что русский Иван не стал воевать с Мамедом. Как факт есть видео где армяне ещё до войны ругались и били миротворцев. Александр, единственное в чём я спокоен, что вышел официальный выход Марии Захаровой где она сказала что это армяне сделали.

        Царство небесное мужикам.
    4. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 20:05
      +1
      Цитата: ASM
      Немедленно уничтожить стрелявших

      Расследование только началось, а ты уже знаешь кто стрелял? С дивана увидел? Что за диван у тебя такой многофункциональный?
  3. костя1
    костя1 Сегодня, 19:10
    +1
    Так нечего нашим миротворцам-там делать
    1. Insait
      Insait Сегодня, 19:34
      -2
      Цитата: костя1
      Так нечего нашим миротворцам-там делать

      Костик ,есть такое понятие геополитика России ..Так что рот закрой и играй в гаджетах
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 19:46
        +2
        Цитата: Insait
        Костик ,есть такое понятие геополитика России ..Так что рот закрой и играй в гаджетах

        Вот это тоже геополитика:
        Цитата: костя1
        Так нечего нашим миротворцам-там делать

        Это не наша война, а ИХ. Но они в рамках своей политики пытаются втянуть других. Пора бы уже и поумнеть. Не надело уже по одним и тем же граблям ходить?
  4. Bad_gr
    Bad_gr Сегодня, 19:11
    +2
    По утверждению военного ведомства, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли. Огонь по машине открыли в тот момент, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

    За такие дела надо карать. И не важно, кто по нации убивал наших - они должны быть уничтожены, не глядя на территории какой страны они в данный момент находятся. Не будем за это дело наказывать - конца этим убийствам не будет.
    1. Комментарий был удален.
  5. Черный_Ватник
    Черный_Ватник Сегодня, 19:13
    +1
    На месте уже работают следователи из России и Азербайджана.
    Другими словами, куи продест.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:35
      +2
      Чёрный ватник hi, а там два куи Пашинян и Ко, и США.
      1. Insait
        Insait Сегодня, 19:46
        0
        Цитата: Ропот 55
        Чёрный ватник hi, а там два куи Пашинян и Ко, и США.

        По ходу так ..!Начинается новая эпопея "сами себя обстреляли" ..
  6. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 19:16
    +5
    В предыдущей ленте написал своё соболезнование - заминусовали. Не понять людей... Да ладно уж, есть разные индивидумы.
    А ребятам земля пухом.
    Терпения близким и родным.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:17
    +5
    Это и стоило ожидать, странно было бы, если бы этого не случилось. Скорее всего за этим обстрелом, торчат уши не Азербайджана. Царство небесное, вечная память погибшим!
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:18
    -2
    Ну так то да, огонь на поражение открывается случайно. Тем более что договорились о перемирии. Ни кто не виноват, что русские оказались не в нужном месте в неудачное время.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:19
    -1
    Автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента Вооруженных сил Российской Федерации был обстрелян в Нагорном Карабахе.
    . Какой АВТОМОБИЛЬ??? Там надо ездить/перемещаться на "ТАНКЕ" !
    Вот кто такую дурь проявляет, военные, политики? Кто он такой, почему за чью ту дурь должны расплачиваться наши бойцы???
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 19:33
      +8
      Цитата: rocket757
      . Какой АВТОМОБИЛЬ??? Там надо ездить/перемещаться на "ТАНКЕ" !

      Откуда у миротворцев танк? Там по слухам для стрелковки и то патроны считали...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:44
        -1
        По слухам, это по слухам... понятно, что далеко и попасть сложно, но журналисты могут проникнуть куда угодно, выяснить, что угодно...
        Нужна серьёзная, объективная информация.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 19:50
        -1
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Откуда у миротворцев танк?

        там не танк был а БТР
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 20:25
          +1
          Надо ждать официального заявления, информации... а пока, АВТОМОБИЛЬ.
  10. osp
    osp Сегодня, 19:20
    +4
    Конечно сейчас Алиев выглядит очень серьезным игроком на Кавказе и в Малой Азии.
    Сказывается советское воспитание , образование и опыт отца который он использует.

    Но как мы сможем контролировать те процессы что пойдут в Азербайджане после его ухода?
    Ведь рано или поздно туда придет другой руководитель.

    И что если этот новый человек сразу же объявит о своем желании вступить в НАТО ?
    Затем быстро совершит задуманное.
    Такие планы на Западе есть. Не получилось с Грузией , поищут еще кого-то на эту роль.
    И с Арменией это тоже может произойти уже в любой момент.
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 19:29
      0
      Ни Азербайджан, ни Турция никогда не согласятся на ослабление России. Ни при какой внутриполитической ситуации. Этим странам выгодно выстраивать отношения с РФ, а не с Западом. Не стоит искать врагов по всему периметру.
      1. osp
        osp Сегодня, 19:31
        +9
        Турецким оружием и особенно дронами убивают полтора года наших военных на Украине.
        И они дальше его поставляют режиму Зеленского.
        И корабли для него строят.
        1. MAESTRO_33
          MAESTRO_33 Сегодня, 19:37
          +1
          Нет ЗБД на земном шаре, где не применялось бы российское оружие. Деньги не пахнут. Бизнес на крови самый прибыльный бизнес, Увы...
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:33
      +4
      У России только один путь... становится сильнее и побеждать.
      Сильный победитель может высказать неудовольствие и к нему прислушаться, как минимум... если не прислушиваться, им же хуже будет... только так должно быть.
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 19:45
        -1
        У России только один путь... становится сильнее

        Для этого надо экономика левая(социализм)
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 19:50
          +1
          Для этого надо... да много чего надо, главное мозги прочистить многим, практически ВСЕМ!
  11. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 19:23
    0
    ну это прецедент....царство небесное нашим войнам
  12. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 19:23
    0
    Вывести миротворцев,закрыть военную базу-дел полно в укропии,и пусть армяшки сами решают свою судьбу.и депортировать 2 ляма на их историческую родину,особенно с Сочи,уж очень их там много.и хватит заниматься Закавказьем-чужой народ, чужой менталитет.в России им делать нечего,как армянам так и азербайджанцам.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:47
      +3
      Граждане минусующие алекса самолётова, объясните зачем России, тем более сейчас военная база в Армении? Какое назначение у этой базы, ведь с ней мы не имеем даже прямого сообщения?
      1. Плюшевый_Мишка
        Плюшевый_Мишка Сегодня, 20:26
        -1
        Гражданин Владимир здравствуйте. У гражданина Алекса Самолетова кроме закрытия военной базы, написаны экстремистские высказывания.
  13. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:25
    +4
    Нападение выгодно всем, кроме нас. Азербайджану- потому что все подумают на Армению, Армении пашиняна- просто выгодно выслужиться перед матрасами, матрасам просто нравятся мертвые русские и они там на учениях, легко могли это сделать. В общем следственная группа (возможно вообще вместе с убийцами) там походит походит и ручками разведет, не найдя никого и ничего.
  14. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 19:28
    -3
    Нет сомнений, что инцидент нуждается в скорейшем расследовании.

    Ну да, ну да... А что там со сбитым вертолётом? Уже расследовали?...
  15. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:28
    -10
    Око за око, зуб за зуб. Где удар "Искандера" по азербайджанским военным? Потом как и они оправдаемся, мол случайно вышло.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:49
      +3
      А почему не по армянским? Вероятность того, что это с их стороны провокация была - никак не меньше 50%. Или предлагаете сразу по всем, чтоб не ошибиться? А там - Бог праведных помилует и в рай отправит?
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 19:52
      0
      Цитата: Добрый
      Око за око, зуб за зуб. Где удар "Искандера" по азербайджанским военным?

      не понял а причём тут Азербайджан? Зачем нам убивать тех для кого мы мониторинговый центр построили? Вообще-то Захарова выступила и сказала что это сделали армяне.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 20:21
        -2
        Зачем вы азербайджанцы оккупируете территорию где живут в основном армяне ? Ну кроме ваших имперских устремлений конечно.
  16. север 2
    север 2 Сегодня, 19:33
    +6
    Моё личное мнение , что азербайджанцам могло быть дано указание никоем случае не обстрелять российских миротворцев . А вот Пашинян своим спецам мог дать и противоположенное указание . Завтра было бы уже поздно , а вот вчера или сегодня , это ещё последний шанс был Пашиняну вовлечь Россию в этот конфликт . И ещё . Вряд ли Алиевский Азербайджан будет "прессовать " армян Нагорного Карабаха. Лидеров потребует выдать для подписания капитуляции и ,возможно ,последующего суда над ними. А простых и сложивших оружие,репрессиям подвергать не будет.Другое дело,и дело плохое,если эти
    лидеры Нагорного Карабаха уже успели смыться в тёплые края в России .Вот тут Азербайджан может потребовать у России их выдачи .
    Но это мое личное предположение . А погибших миротворцев очень жаль .
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 19:54
      +1
      Цитата: север 2
      Но это мое личное предположение .

      Вы правильно думаете. Только вряд ли Пашинян такой приказ может дать. Я буквально час назад прочитал статью о том что не все армяне сдались. Сейчас идет их поимка. Вот они фанатики или националисты не знаю, они вот могли сделать это. Потому что жители Карабаха в последнее 3 месяца сильно ругались с ними. Видео выложил выше..
  17. Cannon
    Cannon Сегодня, 19:33
    +4
    По утверждению военного ведомства, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.++++Гибнут парни России.За что? Кому это нужно? В августе 2008 ждали когда погибнут наши миротворцы и после этого ВС РФ кошмарили грузин..А сейчас скорее всего "проглотим" и утрёмся, потому что нельзя.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 19:52
      +5
      А вы ещё верите что Скрепоносцам на верху не наплевать на жизни своих солдат?)Они только чужими потерями трясут.Про свои молчок,а то рейтинг упадет.Конечно все проглотят
  18. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:35
    +2
    Все комментарии уже поставили клеймо на супостата.
    Не договорились, на какого именно супостата.
    А дурость кого то из антитеррористов, или из защитников земли, или вообще с третьей стороны?Сразу все кругом враги?
    Погибшим - упокоения!
    Родственникам погибших - заботы достойной от государства!
  19. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 19:42
    +5
    При всех возможных раскладах, эта провокация выгодна прежде всего США и потом уже Армении...
  20. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 19:43
    0
    Да да , случайно, ,мне пришлось смотреть матери в глаза погибшего товарища, догадайтесь что было в этих глазах, черно......е твари
  21. bandabas
    bandabas Сегодня, 19:59
    +3
    Жалко мужиков, погибших из за бездарности внешней политики нашего государства. И ноющего руководства МИД в частности. Зато из уст Маши Захаровой раздается очередное- «Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе» . Сколько будет продолжаться "как и всегда"?
  22. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 20:03
    +2
    9 января 1991-го года к 05:00 утра, на пятом километре горной трассы Лачин-Шуша, 12 вооруженных автоматами армян заняли позиции в ожидании военного автомобиля “УА3-469”. Примерно в 08:20-08:30, когда автомобиль выехал на мост, ему наперерез выскочили трое армянских боевиков. Они мгновенно открыли огонь в упор по машине. Вслед за ними, со всех сторон начался автоматный обстрел по военной машине. В результате нападения погибли журналист Салатын Аскерова и трое военнослужащих: командир батальона, подполковник Олег Ларионов, начальник штаба военной комендатуры Лачинского района, майор Игорь Иванов и сержант Иван Гоек.
    Тех поймали позже, думаю и этих найдут.
  23. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 20:27
    +2
    Амеры это сделали, наверняка. Руками армян. Азербайджанцам это зачем? Они добились желаемого, Россия палки в колеса им не вставляла. Смысла им никакого нет.