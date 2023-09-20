Минобороны РФ: В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль российских миротворцев, военнослужащие погибли

Автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента Вооруженных сил Российской Федерации был обстрелян в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.По утверждению военного ведомства, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли. Огонь по машине открыли в тот момент, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.Сейчас на месте происшествия работают представители российских и азербайджанских военных следственных органов. Далеко не факт, что обстрел носил целенаправленный характер, это могло произойти и случайно. Но строить предположения до появления официальных объяснений от азербайджанских и российских органов власти.Нет сомнений, что инцидент нуждается в скорейшем расследовании. Но в любом случае, пребывание российских войск в регионе становится все менее безопасным, учитывая их небольшую численность и ограниченные возможности.Вчера азербайджанские власти объявили о начале специальной военной операции на территории Нагорного Карабаха, который юридически признается регионом Азербайджана даже той же самой Арменией. За карабахских армян Ереван вступаться не стал, что и привело к скорой капитуляции властей непризнанной республики.