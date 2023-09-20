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Новая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получила увеличенную дальность поражения

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Новая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получила увеличенную дальность поражения

Новейшей неуправляемой авиационной ракете С-8КЛ увеличили дальность поражения, решение принято на основе опыта боевого применения штурмовой авиации в зоне спецоперации. Об этом заявили разработчики боеприпаса из Института прикладной физики.


НАР С-8КЛ представляет собой неуправляемую авиационную ракету с кассетной головной частью, разработанную на основе советской НАР С-8 калибра 80 мм, применяемую с вертолетов армейской авиации и штурмовиков Су-25. Дальность поражения этой ракеты составляла всего 4 км, что явно недостаточно для нанесения ударов в условиях действия ПВО противника. Поэтому было принято решение увеличить дальность поражения С-8КЛ за счет тонкостенного двигателя со сниженной массой и более современным высокоэнергетическим топливом. Как заявляют разработчики, это позволило не только увеличить дальность, но и боевую часть части, доведя массу ВВ до 7,3 кг.

Модернизация проводится на основе опыта боевого применения и в первую очередь касается повышения дальностей в связи с действиями в условиях ПВО. (...) это дает возможность использовать не моноблочную боевую часть, а поделить ее и сделать кассетной. Эффективность и дальность боевого применения ракеты значительно повысились

- приводит ТАСС слова представителя Института прикладной физики.

На сегодняшний день опытно-конструкторские работы завершены, снаряд производится, но в "ограниченных количествах", испытания вышли на завершающий этап. Литера "О" изделию была присвоена в конце 2022 года, а это означает что ракета фактически готова к серийному выпуску.

Новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-8КЛ впервые представили на международном форуме "Армия - 2023". Ракета имеет кассетную боевую часть с кумулятивно-осколочными боевыми элементами в количестве 24 штук. Как и базовый боеприпас, С-8КЛ запускается со всех стандартных блоков НАР, а также интеллектуальных Б-8В10-УВ.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:30
    +1
    А реально то её применять будут против противника или ограничатся "у нас есть право ответить симметрично" ?
  2. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 19:30
    -2
    Как можно в калибр 80 мм.впихнуть 24 поражающих части???и какова их бронепробиваемость???уж очень смахивает на очередное аналоговнет.
    1. Георгий Свиридов
      Георгий Свиридов Сегодня, 19:45
      +3
      Там не большие естественно поражающие элементы, грубо говоря 24 вога...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:36
    +2
    Новая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получила увеличенную дальность поражения
    . Против пехоты самое то и заметно нивелируют то, что точность попадания не высокая.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:36
    +2
    Новая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получила увеличенную дальность поражения
    . Против пехоты и лёгкой военной техники самое то и заметно нивелируют то, что точность попадания не высокая.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:37
    0
    А удлинить её не? ..................................
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:41
      +2
      из пусковой торчать будет и не факт что только с одной стороны...
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 19:50
    +2
    Надо бы НАР шрапнельный , чтобы над головами рвался . Страшней такого только удар ТОСами
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 19:59
      0
      Есть с-8с со стреловидными поражающими элементами, куда круче шрапнели
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:56
    +1
    Да не нужны нурсы,они свой век отжили,их эффективность нижеплинтусная. Лучше их в дроны переделать для поражения противника. Головку сделать термоборической,с таким калибром в амбразуру дота пару засадить и хана всем кто там окажется. По пехоте в окопах опять такими дронами работать будет очень эффективно.
    1. Касым
      Касым Сегодня, 21:22
      0
      Слишком мала ракета для термобарического боеприпаса.
      НУРС - воздушная РСЗО, бьет по площадям . И отказываться от такого вида вооружения нельзя. Не везде можно подогнать Град, который ограничен радиусом действия. А с помощью НУРСов можно и в тылу противника шороху навести. Не зря же эти ракеты продолжают развивать.
      Вообще-то, надо видеть, что эти ракеты "творят" при массовом применении. На вертушке можно под сотню их подвесить. И мало, например колонне БТТ, не покажется. hi
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 20:09
    0
    Цитата: Бережливый

    +1
    Да не нужны нурсы,они свой век отжили,их эффективность нижеплинтусная

    Ну надо же хозяевам древних заводов и пыльных НИИ тоже что-то получить от сво. При всём уважении к реальным труженикам этих предприятий.
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:02
    0
    А куда пропала С-8Л, которая с наведением по лазеру? Такой же неслабый мини-вихрь чтоб бить по слабозащищенным целям во много раз дешевле
  10. Доброволец поневоле
    Доброволец поневоле Сегодня, 21:21
    0
    Погодите-ка, тут же вроде писали что кассетные боеприпасы запрещены даже в далёких далёких галактиках и вообще это не гуманно...