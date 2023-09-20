Генштаб ВСУ сообщает об атаках российской армии в районе западнее Зайцево на Артемовском направлении

Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации были предприняты атаки на позиции ВСУ в районе к западу от Зайцево на Артемовском направлении и в городской черте Марьинки. Об этом сообщает украинский генеральный штаб.По утверждению противника, ВС РФ сегодня 15 раз атаковали украинские позиции. Но, якобы, все эти атаки были отражены ВСУ, хотя с российской стороны подтверждений тому нет. Украинские военные не сообщают о том, что происходит на Купянском и Краснолиманском направлениях, где ситуация для ВСУ складывается наиболее тяжелым образом.Кроме того, по информации российских военных корреспондентов, действующие на Артемовском направлении украинские формирования жалуются на катастрофическую нехватку боеприпасов. Вероятно, на ситуации с обеспечением ВСУ снарядами отражаются и регулярные ракетные удары ВС РФ по складам боеприпасов в тылу, в том числе в прилегающих к линии фронта регионах Украины.На Запорожском направлении, сообщают российские военкоры, активность ВСУ сегодня в течение дня снизилась очень сильно. Даже на участке под Работино, где шли наиболее ожесточенные бои, украинские формирования ведут себя тихо.Это может быть связано с попытками организовать небольшой отдых после сокрушительных потерь, понесенных украинскими формированиями. Вероятно, по этой же причине украинский генштаб и сообщает, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях сегодня не было особых изменений.