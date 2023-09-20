Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации были предприняты атаки на позиции ВСУ в районе к западу от Зайцево на Артемовском направлении и в городской черте Марьинки. Об этом сообщает украинский генеральный штаб.
По утверждению противника, ВС РФ сегодня 15 раз атаковали украинские позиции. Но, якобы, все эти атаки были отражены ВСУ, хотя с российской стороны подтверждений тому нет. Украинские военные не сообщают о том, что происходит на Купянском и Краснолиманском направлениях, где ситуация для ВСУ складывается наиболее тяжелым образом.
Кроме того, по информации российских военных корреспондентов, действующие на Артемовском направлении украинские формирования жалуются на катастрофическую нехватку боеприпасов. Вероятно, на ситуации с обеспечением ВСУ снарядами отражаются и регулярные ракетные удары ВС РФ по складам боеприпасов в тылу, в том числе в прилегающих к линии фронта регионах Украины.
На Запорожском направлении, сообщают российские военкоры, активность ВСУ сегодня в течение дня снизилась очень сильно. Даже на участке под Работино, где шли наиболее ожесточенные бои, украинские формирования ведут себя тихо.
Это может быть связано с попытками организовать небольшой отдых после сокрушительных потерь, понесенных украинскими формированиями. Вероятно, по этой же причине украинский генштаб и сообщает, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях сегодня не было особых изменений.