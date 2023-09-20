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Президент Азербайджана заявил о восстановлении «суверенитета страны» и достижении всех целей в Карабахе

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Президент Азербайджана заявил о восстановлении «суверенитета страны» и достижении всех целей в Карабахе

Азербайджан достиг всех поставленных целей в Нагорном Карабахе и восстановил «суверенитет страны». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подводя итоги суток военной операции на территории непризнанной республики.


Вчера Минобороны Азербайджана сообщило о начале военной операции по «установлению мира» в Нагорном Карабахе. После этого азербайджанские войска приступили к обстрелам территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. В результате довольно быстро были поражены азербайджанской артиллерией и беспилотниками позиции карабахской армии.

Теперь Азербайджан требует от НКР выдать государственных и военных деятелей. Лишь в этом случае может быть предоставлен коридор для выхода обезоруженных военнослужащих карабахских вооруженных сил и тех мирных жителей, кто пожелает покинуть территорию Карабаха.

Ожидаемо Армения не стала вмешиваться в конфликт на стороне Нагорно-Карабахской Республики. Более того, в Ереване начались уличные протесты, в ходе которых одно время блокировали даже российское посольство, хотя сам премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал Нагорный Карабах азербайджанской территорией, и было бы странно ожидать, что Россия должна быть более «патриотом Армении», чем сам глава армянского правительства.

Сейчас многие эксперты обсуждают, что ждет Нагорный Карабах и особенно его жителей-армян после завершения боевых действий. Ведь не исключено, что большая часть мирных жителей будет вынуждена покинуть территорию региона, хотя официально Баку заявляет о возможности совместного проживания азербайджанцев и армян в стране.
Использованы фотографии:
Сайт президента Азербайджана / https://president.az/
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27 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:51
    0
    Он по поводу расстрела наших военных хоть соболезнование выразил?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 19:59
      -2
      Цитата: Бережливый
      Он по поводу расстрела наших военных хоть соболезнование выразил?

      Уверен он своё слово скажет. Он когда говорит, значит имеет 100 процентную инфу. Я уверен ему инфу собирают. Кто это сделал, почему это сделал, где они сделали, чем они сделали, кто погиб, кто ранен, как накажут те кто сделал и так далее....
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 20:03
        +1
        Азербайджан,все что он может и должен как порядочный человек просто выразить соболезнование,пусть даже в частном порядке!Вместо сотни умных слов достаточно десятка,но искрених. ..
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 20:12
          0
          Цитата: Бережливый
          Азербайджан,все что он может и должен как порядочный человек просто выразить соболезнование

          Уважаемый, при всём уважении, сегодня мы победители. Мы долго ждали. Сейчас пока я пишу, наш президент обращается к нации. Его выступление не закончилось. У нас тоже есть погибшие которые отдали свою жизнь ради целостности Азербайджана. Я уверен он и про миротворцев тоже скажет свое слово. Обычно по протоколу, президент выражает или в письменном виде или звонком к президенту другой страны. А потом уже своим СМИ говорят.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 20:27
            0
            Я тридцать лет назад говорил и сейчас скажу. Карабах должен принадлежать тому, кому он нужнее. А тот, кому он нужнее, лучше за него воюет.
            Если Карабах армянам стал не нужен, это их проблема.
          2. alystan
            alystan Сегодня, 20:30
            0
            Вы меня тоже извините, но все началось в далеком 1988 году, когда сформировался Народный фронт Азербайджана, ставший во главе азербайджанского национального движения.
            Потом был Сумгаит.
      2. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 20:18
        +3
        Расскажите Нам, что сделал Азербайджан со своими военнослужащими, сбившими над территорией Армении Наш вертолет Ми-24?
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 20:22
          -1
          Цитата: Sergey39
          Расскажите Нам, что сделал Азербайджан со своими военнослужащими, сбившими над территорией Армении Наш вертолет Ми-24?

          Я не знаю если честно.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 20:12
      -1
      Король. Ты учить меня вздумал?! Да я только глазом моргну — и нет тебя. Мне плевать, дома я или не дома. Министры спишутся, я выражу сожаление. А ты так и останешься в сырой земле на веки веков. Дома, не дома… Наглец! Ещё улыбается… Пей!

      (с) Обыкновенное чудо, пьеса-сказка Евгения Шварца
  2. Million
    Million Сегодня, 20:00
    +2
    Алиев смог,а Путин-нет.В первые же дни торговаться начал,а в итоге оказался обманут.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:04
      +12
      Цитата: Million
      Алиев смог,а Путин-нет.В первые же дни торговаться начал,а в итоге оказался обманут.

      Алиев готовился сначала 12 лет к 44дневной войне, а потом три года к этому дню. В историю Азербайджана он конечно вписан золотыми буквами.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:29
        0
        Тут не поспоришь. Чел всегда знал, чего хочет и не разменивался на мелочи.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 20:07
      +3
      У Алиева же Кума как у многоходовчника не было на которого надеялись, пришлось тщательно и готовиться)
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:14
      +5
      Цитата: Million
      Алиев смог,а Путин-нет.

      Масштаб несопоставим. И все уже было договорено со всеми, в том числе и с Арменией.
    4. Semak
      Semak Сегодня, 20:34
      -2
      вы, уважаемый, божий дар с яичницей не путайте.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 20:05
    +7
    Вот у него "маленькая победоносная война" успешно получилась. Потому что необходимое условие для нее - противник должен быть минимум в 3 раз слабее.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 20:30
      +1
      Необходимых условий два - не бздеть и не оглядываться. Тогда всё получится.
  4. север 2
    север 2 Сегодня, 20:07
    +4
    Ну Алиев после этого национальный герой Азербайджана на сегодня и на сто лет перёд .И это Азербайджанское дело и их радость , с которой может согласиться и многие страны в мире. Омрачить в мире может сейчас лишь два ответа на требования Алиева и на вопрос вытекающий из этого требования . Как поступят Азербайджан с гос. и военными деятелями Нагорного Карабаха выдачи которой требует Алиев и где эти гос. и военные деятели Нагорного Карабаха сейчас уже находятся . А если они уже успели смыться в Россию или Армению? Что , Алиев будет держать в заложниках всех там рядовых сложивших оружие и всех гражданских армян желающих покинуть Нагорный Карабах , пока Азербайджану не будет выданы эти государственные и военные деятели Нагорного Карабаха ?
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 20:09
    +2
    Теперъ главное , чтобы резьня не началась и наших в эту кашу не втащили
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:10
    +1
    Российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг, который расположен в зоне ответственности миротворцев, сообщило Минобороны. На месте работают следователи из России и Азербайджана

    «20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.
    В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении.

    Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года. После начала боевых действий они организовали эвакуацию мирных жителей из наиболее опасных районов.

    Штаб командования миротворческими силами России расположен в районе Степанакертского аэропорта, в населенном пункте Иванян. Село Джанятаг находится примерно в 60 км к северу от Степанакерта — населенный пункт расположен в зоне ответственности российских миротворцев «Север».
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 20:14
    +3
    Хитрожопый соросятник Пашинян, признал принадлежность Нагорного Карабаха к Азербайджану. А, теперь пытается свалить все на РФ, а где друзья из США?Азербайджан наводит порядок и разоружает Нагорный Карабах, как не странно- это внутренне дело Азербайджана. Армяне сами сдали НК, а кто вспомнит 1 млн. Азербайджанцев изгнанных со своих земель армянами после первой войны?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 20:33
      +2
      1 млн. Азербайджанцев изгнанных со своих земель скоро сам о себе напомнит. Армению будут добивать. Пашинян выйдет из всех соглашений с Россией и сдриснет в мир единорогов. Что будет потом - не его проблема.
  8. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:22
    0
    Когда есть понятные цели , то есть и результаты. А не СВО на 10 лет с смутными задачами
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 20:31
    0
    Я так понимаю что 2000 отлично подготовленных бойцов со всей техникой теперь можно со спокойной душой отправить на СВО...
  10. Вздринчер
    Вздринчер Сегодня, 20:33
    -3
    Цитата: Sergey39
    а кто вспомнит 1 млн. Азербайджанцев изгнанных со своих земель армянами после первой войны?

    Да наплевать на эти воспоминания Зачем они нам? пусть мутузят друг друга сколько хотят Меня интересует сколько наших миротворцев убили азербайджанцы? Почему не озвучивают? Много наверно И кому из форумчан или просто россиян от извинения Алиева станет легче? Я не говорю о семьях погибших.
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 20:47
      +1
      а уже есть точные данные , что наши миротворцы погибли от пуль именно азербайджанцев ?
  11. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 21:21
    0
    Добрый вечер. Я, возможно, не до конца в теме, но хочу уточнить у понимающих людей.
    Вот есть Донбасс. Там живут русские люди, которые не хотят жить в том государстве Украина, которым она стала после 2014 года. Республики отделились, но никем не были признаны.
    Украина пришла наводить порядок на своей собственной территории. Мы эту территорию официально признавали Украиной и 8 лет пытались её встроить обратно и вернуть Киеву. Украина говорила чемодан-вокзал-Россия. Но жители Донбасса не хотели оставлять свою землю.
    Украина пришла войной на Донбасс, она плохая, мы начинаем войну.

    Карабах. Там живут армяне, которые не хотят жить в том государстве Азербайджан, которым он стал после 1991 года. Карабах отделился, но никем не был признан.
    Азербайджан пришёл наводить порядок на своей собственной территории. Азербайджан говорит чемодан-вокзал-Армения. Но жители Карабаха не хотят оставлять свою землю.
    Азербайджан пришёл войной в Карабах. Азербайджан молодец, мы его поздравляем.

    Поясните пожалуйста различия в ситуации.