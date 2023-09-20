Глава «Северной верфи» назвал сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

Третий серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь", фактически достроен. Об этом сообщил глава предприятия Игорь Орлов.
Фрегат будет спущен на воду в следующем году, в первой половине. Ранее тот же Орлов говорил, что спуск будет проведен в начале 2024 года. Корабль практически достроен, все основные механизмы установлены, сейчас идет окраска корпуса. Уточняется, что "Адмирал Исаков", так же как и "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 на 16 ракет, способный применять "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
В первой половине следующего года планируем спустить на воду
- приводит РИА Новости слова главы "Северной верфи".
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" был заложен на "Северной верфи" 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.