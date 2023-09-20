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Глава «Северной верфи» назвал сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

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Глава «Северной верфи» назвал сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

Третий серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь", фактически достроен. Об этом сообщил глава предприятия Игорь Орлов.


Фрегат будет спущен на воду в следующем году, в первой половине. Ранее тот же Орлов говорил, что спуск будет проведен в начале 2024 года. Корабль практически достроен, все основные механизмы установлены, сейчас идет окраска корпуса. Уточняется, что "Адмирал Исаков", так же как и "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 на 16 ракет, способный применять "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

В первой половине следующего года планируем спустить на воду

- приводит РИА Новости слова главы "Северной верфи".

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" был заложен на "Северной верфи" 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.
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20 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:49
    0
    10 лет корабль по сути "рожали "!А более крупные к примеру 22350М по 25 лет строить будем?А на авианосец уйдёт полвека???
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:00
      +1
      Эй,минусня,что правда-матка глаза колит?Мало того что строим мало,так и теряем боевые корабли из за преступной халатности,и как всегда никто не в чём не виноват!!!
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 20:22
        +1
        А, Вы лично, что сделали, что бы у Нас появились свои ГТД? С дивана и я могу критиковать не вдаваясь в реалия жизни!
        1. Aken
          Aken Сегодня, 20:37
          0
          Sergey39 (Сергей)
          Сегодня, 20:22
          Вам никто критиковать не запрещает. У нас свободная страна.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 20:35
        -2
        Правда-матка в том, что строить не имеет смысла. Дроны обнулили все прибрежные флоты. Лет через 5-10 обнулят океанские.
        Спасибо чиновникам, что сэкономили для страны деньги.
        1. Sergey39
          Sergey39 Сегодня, 20:52
          -1
          А, Какой прибрежный флот обнулили дроны? «Москву» утопили англичане, БДК Саратов после повреждения списали, он старше Вас, «территория украина» повредила 1 тральщик, 2 БДК и 1 ПЛ. Один БДК и ПЛ и так были в ремонте на СРЗ. А, это далеко да же не десятая часть ЧФ, в состав ЧФ входят более 90 боевых кораблей не считая вспомогательный флот.
    2. Borik
      Borik Сегодня, 20:00
      +3
      Но почти пять лет из десяти он ждал двигатели.
      "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" получат универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 на 16 ракет,

      Но было объявлено что следующая четвёрка получит 32 ячеек под ракет.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 20:06
        -1
        Борик,спросите у Путина почему у нас пооблемы с производством да двигателей и редукторов для боевых кораблей?Кто убил их производство и разработку?Знаю точно что это не я!!
        1. Andreich A.
          Andreich A. Сегодня, 20:15
          -4
          ...а с производством чего проблемы отсутствуют?))
          Навоза? Уверен, что и тут поспорить можно wassat
        2. Sergey39
          Sergey39 Сегодня, 20:26
          +3
          Расскажите, где в РФ были убиты производства ГТД и редукторов?\Все эти компетенции с существования СССР находились на Украине. В Рыбинске, создали свое предприятие.
    3. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 20:02
      -4
      Не так. Там были гражданские суда в приоритете.
      Без финансирования, "забесплатно", уже сложно кого-то найти.
      А авианосец... новый в ближайшее десятилетие сами не построим...
    4. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 20:58
      0
      Как я слышал- начальник ОСК опять меняется. Как и директора нашего СЗ...Понеслись исследования. Чтобы такое могло произойти?!.. По нашему провинциальному видению- догадайтесь с двух раз...
      Сколько стоит пароход и соответственно- какую прибавку к пенсии можно с него поиметь. А, прибавку желает каждый, кто старше рядового сборщика/ сварщика/монтажника/ элекрика ну и т.д. hi
  2. next322
    next322 Сегодня, 20:27
    -2
    а вот господин,типа бывший глава ОСК Рахманов говорил,что Исакова спустят летом 23, а летом 24 он уже будет в составе ВМФ....все по плану сдвигается вправо и где то к 28 году может и передадут.....
    1. alystan
      alystan Сегодня, 20:37
      0
      Рахманов много чего говорил и обещал. И много чего при нем горело. Видать знал, что снимут.
      Теперь в ОСК новые руководители, вот они и начали свои сроки устанавливать.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 21:06
        +1
        Посмотрите историю строительства, эксплуатации и ремонта кораблей и лодок с времен СССР, сколько горело и сколько взрывалось кораблей и лодок и при строительстве и при эксплуатации. У меня отец однокашника, сгорел в отсеке АПЛ, но лодка вернулась с БД. Знакомый выжил при гибели АПЛ «Комсомолец».
    2. Aken
      Aken Сегодня, 20:38
      -4
      А лучше сразу на металлолом. В 28 году он никому не нужен будет.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 21:02
        +1
        Горячитесь! Программа строительства фрегатов 22350 рассчитана до тридцатых годов и потом пойдут фрегаты 22350М, все это не металлом, а основа будущего флота. Фрегат 22350 является один из лучших в своем классе. Кораблестроительная программа дорогостоящая и длительная программа- это не танк Т90 или Армату построить.
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 20:57
      +1
      У Нас всегда, спуск новых кораблей и ремонтирующихся сдвигаются вправо, но Вам не стоит сгущать краски и двигать вправо на 5 лет. Давайте посмотрим, когда начнут сдавать флоту вторую четверку фрегатов 22350.
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 20:40
    -1
    Обыкновенная статистика за последние 10 лет ВМФ получил 40 надводных кораблей от тральщиков до фрегатов 1 ранга и БДК. 11 дизельных ПЛ и 12 атомных ПЛ различного назначения, еще не считал суда вспомогательного флота. Плюс переданных после ремонта и модернизации кораблей и лодок. При любом раскладе Флот развивается и не стоит на месте.Да! Нам хочется все и сразу, но увы без методов проб и ошибок нет движения вперед.
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 21:15
      0
      а можно конкретизировать "40 надводных кораблей"?