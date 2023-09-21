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Американская пресса: США в обозримом будущем не будут поставлять украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS

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Американская пресса: США в обозримом будущем не будут поставлять украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS

Украинская армия в обозримом будущем не получит от США выпрашиваемые Киевом дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом заявил американский журналист Лукас Томлинсон.


Являющийся пентагоновским корреспондентом американского телеканала Fox News Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников, написал в одной из западных соцсетей, что поставки ВСУ экстренно запрашиваемых Зеленским для атак на российские территории тактических баллистических ракет ATACMS в ближайшее время не планируются.

Президент США Джо Байден планирует принять Белом доме Владимира Зеленского и, вероятнее всего, объявить о предоставлении очередного масштабного пакета военной помощи украинской армии. Ранее сообщалось, что все ведомства в американском правительстве одобрили предоставление Киеву дальнобойных ракет ATACMS и окончательное решение всецело зависит от главы государства.

Кроме того, американская пресса в последнее время писала, что договоренность о предоставлении украинской армии способных запускаться с установок РСЗО HIMARS ракет ATACMS практически достигнута.

Представители американского военного ведомства в начале сентября заявляли, что общая сумма предоставленной Украине с начала президентского срока Байдена военной поддержки превысила 44,4 миллиарда долларов, из которых почти 44 миллиарда были предоставлены после начала российской спецоперации.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Army Acquisition Support Center
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:13
    0
    То пишут одобрили, то здесь же опять пишут что не будут поставлять..... what
    А реально - уже втихушку поставили?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:22
      +1
      Нашим в любом случае надо бы заранее быть готовыми даже если не поставят!
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 06:36
    +1
    Не доверяй врагу!
    В любом случае охота и уничтожение украинской авиации прекращаться не должны! Вчера, позавчера уже были хорошие успехи против украинской авиации. Есть еще англо-французские ракеты.

    Не прямо, а косвенно!
    А немцы фактически дали российским ВВС около двух недель, уничтожить ВВС Украины.
  3. Navi-8
    Navi-8 Сегодня, 06:40
    0
    ....пентагоновским корреспондентом американского телеканала Fox News Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников.....
    Информация достойна внимания....)))
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:42
    0
    Журналист он и есть журналист, ему нужен эпатаж. Или второй вариант оглашена информация для заинтересованных сторон, пора торговаться.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 06:42
    0
    Сначала - не будут поставлять для склонения Украины к переговорам, но если переговоры сложатся неприемлемо для США - тогда помощь плльется рекой.