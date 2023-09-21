Американская пресса: США в обозримом будущем не будут поставлять украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS

Украинская армия в обозримом будущем не получит от США выпрашиваемые Киевом дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом заявил американский журналист Лукас Томлинсон.Являющийся пентагоновским корреспондентом американского телеканала Fox News Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников, написал в одной из западных соцсетей, что поставки ВСУ экстренно запрашиваемых Зеленским для атак на российские территории тактических баллистических ракет ATACMS в ближайшее время не планируются.Президент США Джо Байден планирует принять Белом доме Владимира Зеленского и, вероятнее всего, объявить о предоставлении очередного масштабного пакета военной помощи украинской армии. Ранее сообщалось, что все ведомства в американском правительстве одобрили предоставление Киеву дальнобойных ракет ATACMS и окончательное решение всецело зависит от главы государства.Кроме того, американская пресса в последнее время писала, что договоренность о предоставлении украинской армии способных запускаться с установок РСЗО HIMARS ракет ATACMS практически достигнута.Представители американского военного ведомства в начале сентября заявляли, что общая сумма предоставленной Украине с начала президентского срока Байдена военной поддержки превысила 44,4 миллиарда долларов, из которых почти 44 миллиарда были предоставлены после начала российской спецоперации.