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«Возросли производственные мощности»: в польской прессе оценили объем выпуска БМП-3

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«Возросли производственные мощности»: в польской прессе оценили объем выпуска БМП-3

Минобороны России сообщило о получении очередной партии БМП-3, впрочем, не раскрыв число переданных войскам боевых машин. При этом в польской прессе полагают, что объемы их выпуска существенно выросли.


Как указывается в издании Defence24, производитель БМП-3, «Курганмашзавод», нарастил свои мощности, переключившись на 12-часовой рабочий день и шестидневную трудовую неделю. Кроме того, должно было быть нанято еще 2000 дополнительных работников.

После увеличения производственных мощностей русские теперь должны иметь возможность выпускать 200-250 БМП-3 в год, что означает возрастание производительности на 120-200% по сравнению с показателями до вторжения на Украину

- дается оценка в издании.

Как отмечается, параллельно с расширением работ по производству и капитальному ремонту БМП-3 осуществлялось налаживание выпуска предназначенных для боевых машин пакетов дополнительной брони.

БМП-3, являющаяся преемником БМП-1/2, была принята на вооружение Советской Армии в 1990 году. Предполагалось, что она станет основной БМП в войсках, однако ее массовые поставки в армию развернулись лишь в 2010-е годы и ВС РФ не успели перейти на БМП-3 до начала проведения спецоперации. Теперь этот пробел приходится устранять уже в ходе военной конфронтации.
Использованы фотографии:
«Рособоронэкспорт»
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:35
    +2
    Надо запускать в серию БМП Манул с модулем Эпоха.


    Корпус БМП-3 был сильно модифицирован. Двигатель перенесли в переднюю часть корпуса. Это ухудшило общий баланс машины и ее амфибийные качества, но позволило создать более просторное десантное отделение в кормовой части с удобным входом и выходом для десанта. Но «Манул» при этом всё же сохранил возможность перемещения по воде. Оригинальная БМП-3 с самого начала разрабатывалась как обладающая отличными амфибийными качествами. Однако недавние военные конфликты, показали, что российская армия крайне редко использует десантные возможности своих боевых машин пехоты. Таким образом, усиление броневой защиты за счет снижения амфибийных возможностей можно рассматривать как хороший компромисс.


    1. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 21:01
      +5
      Да не будет никто перестраивать производство в военное время ради сомнительного результата. Да и у Курганмаша номенклатура выпускаемых изделий весьма велика и темпы производства требуют увеличения. А Эпоха не сравнится по огневой мощи с Бахчей
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 21:10
        -1
        Манул создали на основе БМП-3 и его проще поставить в производство.
    2. hiller
      hiller Сегодня, 21:28
      0
      Никто во время боевых действий не будет заниматься постановкой в производство не прошедших войсковых испытаний образцов. Вам в пример Армата, Курганец и много чего другого. Нужно много сегодня, сейчас. Можно вспомнить ВОВ историю с пушкой ЗиС 2 "избыточной мощности". Интернет Вам в помощь. Посему заводы будут работать по отлаженной схеме - "сегодня, сейчас и много". Да и БМП-3 достойный аппарат во всех смыслах. Довелось "пилотировать". Да и забугорные владельцы ,например ОАЭ, очень довольны.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 20:54
    +4
    Чото пшеки пургу несут - 12ти час. день , 6ти дневка... Про трёхсменный график чтоли не не знают ? Или и тут от зависти ахинею ради пропаганды несут
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:12
      -1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Чото пшеки пургу несут - 12ти час. день , 6ти дневка... Про трёхсменный график чтоли не не знают ? Или и тут от зависти ахинею ради пропаганды несут

      Просто многочисленному офисному планктону в принципе непонятна концепция непрерывного производства. Им 12/6 и выходной представляются вершиной эксплуатации, поэтому для них и озвучивают страшилки.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:04
    +1
    Наш "паровоз" долго стоял на запасном пути... похоже у кого-то хватило ума понять, что не раскочегарив его, как следует, мы никуда не поедем.
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 21:10
    +1
    Могли бы и волгоградскую площадку задействовать в бОльших объемах. За прошедшее время можно было и новые цеха отстроить и производство развернуть. 200-250 машин в год это совсем мало.