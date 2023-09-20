«Возросли производственные мощности»: в польской прессе оценили объем выпуска БМП-3

После увеличения производственных мощностей русские теперь должны иметь возможность выпускать 200-250 БМП-3 в год, что означает возрастание производительности на 120-200% по сравнению с показателями до вторжения на Украину

Минобороны России сообщило о получении очередной партии БМП-3, впрочем, не раскрыв число переданных войскам боевых машин. При этом в польской прессе полагают, что объемы их выпуска существенно выросли.Как указывается в издании Defence24, производитель БМП-3, «Курганмашзавод», нарастил свои мощности, переключившись на 12-часовой рабочий день и шестидневную трудовую неделю. Кроме того, должно было быть нанято еще 2000 дополнительных работников.- дается оценка в издании.Как отмечается, параллельно с расширением работ по производству и капитальному ремонту БМП-3 осуществлялось налаживание выпуска предназначенных для боевых машин пакетов дополнительной брони.БМП-3, являющаяся преемником БМП-1/2, была принята на вооружение Советской Армии в 1990 году. Предполагалось, что она станет основной БМП в войсках, однако ее массовые поставки в армию развернулись лишь в 2010-е годы и ВС РФ не успели перейти на БМП-3 до начала проведения спецоперации. Теперь этот пробел приходится устранять уже в ходе военной конфронтации.