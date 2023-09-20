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Врио главы Херсонской области сообщил о перехвате ПВО ВС РФ двух ракет Storm Shadow над регионом

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Врио главы Херсонской области сообщил о перехвате ПВО ВС РФ двух ракет Storm Shadow над регионом

Сегодня в небе над Херсонской областью были перехвачены средствами ПВО две дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора региона Владимир Сальдо.


По утверждению Сальдо, киевский режим запустил ракеты по объектам на освобожденной российскими войсками территории. Но, к счастью, средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отреагировали оперативно.

Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю

- написал Сальдо.

По утверждению руководителя российского региона, никто из жителей или военнослужащих в результате ликвидации ракет не пострадал. Удалось избежать и серьезных материальных последствий, поскольку ракеты были ликвидированы над полем.

Сальдо подчеркнул, что киевский режим классифицирует такие ракеты как «мирные», но в действительности безопасными их делают воины ПВО ВС РФ, уничтожая их с помощью высокотехнологичного оружия. Глава региона поблагодарил российских военных за проделанную работу.

Отметим, что украинские формирования неоднократно пытались атаковать цели на освобожденных территориях Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик РФ, применяя ракеты западного производства.
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