Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю

Сегодня в небе над Херсонской областью были перехвачены средствами ПВО две дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора региона Владимир Сальдо.По утверждению Сальдо, киевский режим запустил ракеты по объектам на освобожденной российскими войсками территории. Но, к счастью, средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отреагировали оперативно.- написал Сальдо.По утверждению руководителя российского региона, никто из жителей или военнослужащих в результате ликвидации ракет не пострадал. Удалось избежать и серьезных материальных последствий, поскольку ракеты были ликвидированы над полем.Сальдо подчеркнул, что киевский режим классифицирует такие ракеты как «мирные», но в действительности безопасными их делают воины ПВО ВС РФ, уничтожая их с помощью высокотехнологичного оружия . Глава региона поблагодарил российских военных за проделанную работу.Отметим, что украинские формирования неоднократно пытались атаковать цели на освобожденных территориях Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик РФ, применяя ракеты западного производства.