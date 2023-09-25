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Сильно вправо: программа развития отечественной авиаотрасли готовится к приземлению

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Сильно вправо: программа развития отечественной авиаотрасли готовится к приземлению
Ил-114-300 опять придется подождать. Источник: uacrussia.ru



Снова задержка


Поднявшийся в воздух в Комсомольске-на-Амуре SJ-100, действительно, вдохновляет. С началом спецоперации интенсивность работ по проекту импортозамещенного самолета заметно активизировалась. В частности, на борту воздушного судна теперь исключительно суверенное оборудование и частично улучшенный планер.

Самолет с бортовым 97001 поднялся в воздух 29 августа, и для многих это стало символом возрождения Российского воздушного флота. Тем более что в Комсомольске-на-Амуре на стапелях уже пять серийных SJ-100, один из которых должен примерить новые двигатели ПД-8.

Остальные пока обойдутся прежними моторами, газогенератор которых от импортной Safran. Мотор нередко доставляет проблемы, но, кроме этого, отличается дефицитными импортными запчастями. Не так много самолетов в мире оснащаются двигателями Safran, что создает сложности для параллельного импорта.

Поднявшийся в конце августа SJ-100 оснащен прежними франко-российскими моторами, очевидно, из старых запасов. Когда взлетит борт с ПД-8, история пока умалчивает.

Усугубляет ситуацию не совсем радостная ситуация в отечественном гражданском авиастроении. Паниковать, конечно, рано, но задуматься о последствиях придется крепко.




Ил-114-300 и Л-410 – главные жертвы «сдвига вправо» в отечественной авиаотрасли. Источник: uacrussia.ru

Первая проблема связана с моторами ТВ7-117СТ-01, работа по которым откровенно застопорилась с начала года. Последней новостью об изделии было получение сертификата типа от Федерального агентства воздушного транспорта в январе текущего года.

В планах было поднять в воздух серийные Ил-114-300 с данными моторами уже в этом году. Не дождались – новые сроки смещены сразу на конец 2025 года! Причем проблема обозначилась не сейчас. В начале лета озвучили сложности в ОАК как раз по теме Ил-114-300.

«Изменение сроков по реализации проекта Ил-114 связано с доработкой мотора после катастрофы Ил-112В»,

– говорили тогда авиастроители.

Очевидно, проблема не только в моторах, раз появление в небе самолета отложили сразу на 24 месяца. К слову, поручение Президента России о создании Ил-114 датируется 2016 годом.

Далее по цепочке откладывается запуск в серию Ми-38 с родственным двигателем ТВ7-117В. По данным издания «Ъ», освоению двигателей препятствует большой госзаказ на «ОДК-Климов».

Ми-38 вообще многострадальный вертолет. Машине уже более 40 лет, но количество произведенных экземпляров можно пересчитать по пальцам. Заголовок «Ми-38 задерживается» появлялся буквально часто. В 2009 году вышли из проекта моторостроители из Канады Pratt & Whitney, и с тех пор авиастроители не смогли адаптировать ни один двигатель под Ми-38.

И вот снова перенос. Очень надеемся, что последний, и в 2026 году мы увидим в небе долгожданный вертолет.

Аналогичным образом очень туманно выглядит будущее транспортного Ил-112В, у которого под крылом пара ТВ-117СТ.

Признание проблемы – уже победа


Красивый заголовок – «ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21». Такие еще недавно были модными. Гений – парадоксов друг, не иначе. Самолет еще не выпускается серийно, а его уже готовы нарастить в шесть раз.

Но отрезвление приходит. Прежде всего, в правительстве России. Михаил Мишустин еще в начале лета обозначил особое внимание к авиационной отрасли. В конце лета это вылилось в распоряжение от 22 августа, которое корректирует комплексную программу развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

Напомним, что в прошлом году правительство приняло очень оптимистичную программу, по которой к 2030 году государство должно было получить 1 036 самолетов. Больше всего МС-21-310 – сразу 270 машин. Меньше всего гигантов Ил-96-300 – всего 12 экземпляров.

Редактировать программу пришлось уже год спустя. Думаете, в ней уменьшили количество планируемой техники? Наоборот, крылатых машин стало больше на 50 бортов. Ждем через шесть лет 1 081 новый самолет! Таких темпов мировое гражданское авиастроение еще не знало.

Кроме увеличения планов, в поправках есть немало интересных деталей. Например, провалилась программа выпуска небольшого (вместимость от 15 до 19 человек) Л-410 для местных авиаперевозок. В прошлогоднем постановлении каждый год, начиная с текущего, в воздух должны были подниматься по двадцать самолетов. Старт перенесен сразу на 2027 год. Ставки, естественно, подняли, и теперь ежегодно выпускать придется по 40–46 машин.

В текущем году ждем поставки в авиакомпании всего пяти самолетов – пары SSJ-100 и тройки Ту-214. В следующем году перевозчики совокупно должны были получить 69 бортов, теперь – не более сорока крылатых машин.

Отставание от планируемых темпов производства ожидается до 2027 года. Именно через три года нас ждет то самое светлое будущее – авиаотрасль отыграет отставание и выдаст на-гора сразу 180 самолетов вместо 150 запланированных ранее. Очередное смещение вправо, ставшее, к сожалению, привычной действительностью в отечественной авиации.

После 2027 года станет все еще лучше, и годовой тираж выйдет за двести самолетов ежегодно.

Интересно, что уже в сентябре программа успела устареть – упоминаемый выше Ил-114-300 взял тайм-аут до 2025 года включительно. В обновленном постановлении Правительства РФ пару машин ждут в 2024 году и еще восемь в следующем. Ждем еще раз обновленную программу?

Программу производства вертолетов также откорректировали. Увеличивать объем производства не стали, но также серьезно сместили сроки вправо. Например, в 2023 году планировали сразу 113 вертолетов, но получится только 66. И так до «прорывного» 2026 года, в котором запланированы 73 винтокрылые машины вместо 72.

Точнее познакомиться с тем, что было и что стало, можно в приведенных таблицах.




Вверху – было. Внизу – стало. Таблица по самолетам




Вверху – было. Внизу – стало. Таблица по вертолетам

Нет ни тени сомнения, что пресловутую «Программу 2030» придется в очередной раз корректировать. Может быть, даже в начале следующего года на основании объемов выполненного за прошедшие два года.

Во всем вышеописанном нет злорадства – никто и не говорил, что будет просто восстанавливать отрасль, о которой не вспоминали десятилетиями. И задумались о возрождении лишь после февраля 2022 года и жестоких международных санкций.

Вопросы возникают к планировщикам развития. Под каждый план и программу закладывают немалые деньги и ресурсы. Постоянные корректировки естественным образом срывают финансовые потоки и вносят неопределенность. В конце концов, возникают вопросы к компетентности тех, кто готовит аналитику и прогнозы для профильных министерств и ведомств.

В конце немного позитива.

Правда, положа руку на сердце, он также звучит из уст очередного менеджера. На этот раз гендиректора ПАО «Яковлева» Андрея Богинского. По его словам, два серийных SJ-100 поставят заказчикам в этом году. По программе МС-21 сдвигов особых нет – воздушные суда начнут работу на маршрутах в 2024 году.

На этом из значимого пока все.

Вывод пока один, и он вечен – следует поспешать с отечественной отраслью. По расчетам, к 2030 году в авиапарке страны должно быть не менее 80 процентов российских машин. Если сроки в очередной раз сорвать и сдвинуть вправо, летать будет не на чем. Превращаться в этом смысле в Иран совсем не перспективно.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Krilion
    Krilion Сегодня, 04:38
    +9
    российское авиастроение как зеркальное отражение российского автопрома - такой же полный развал и некомпетентность на всех уровнях... и если бы китайцы в авиастроении сами не плелись где то в конце, то уже давно бы у нас летали китайские самолеты и использовались китайские двигатели.. а так приходится барахтаться пока самим.. но ничего.. наверное дождемся когда китайцы выйдут вперед и в этой отрасли и начнем закупаться у них.. к этому все идет..
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 06:31
      +3
      Российское авиастроение это не зеркальное отражение автопрома, это зеркальное отражение всей российской промышленности. Порушили ведь всё, те кто рушил так и остались у руля. Так что с "Эффективными менеджерами" ничего путного ожидать не стоит. Инволюция она штука такая, примитивизация она и есть примитивизация. Гарант не думает ни чего менять, всё надеется на частную инициативу. Это может сработать в промышленности группы "Б", а вот в в группе "А" это не проходит. Причина проста, юристы с экономистами думают что написав закон они сразу разрулят все проблемы, одним словом обычные "закидоны гуманитариев".
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 04:58
    +2
    Суперджет -100 выпущено 200 штук. С французским газогенератором Сафран. Почему бы не сделать свой газогенератор, или приспособить свой от отечественного мотора? В этом двигателе не ничего принципиально нового. Остальная часть двигателя как я понимаю делается нами.
    С запчастями. Обмерял детали, подобрал материал и выпускай. Здесь то особого ума не надо. Тем более что с французами мы расплевались, делай что хочешь с двигателем.
    Другой вопрос это новые двигатели. Если КБ, завод в течение одного - двух лет не справился с выпуском и доведением до кондиции двигателя то меняется руководство КБ и завода. Если они частные то расторгается договор с ними. Это делается хоть при социализме хоть при капитализме.
    Озвученные планы реальны при условии жесточайшего контроля со стороны государства и высокой ответственности производственников. soldier
    1. irontom
      irontom Сегодня, 05:36
      +2
      Вы это китайцам объясните, с их J-11, движки почти как наши вот только до сих пор не выходит каменный цветок.
    2. irontom
      irontom Сегодня, 05:37
      0
      Вы это китайцам объясните, с их J-11, движки почти как наши вот только до сих пор не выходит каменный цветок.
  3. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 05:10
    +6
    Мантурова за успехи наградить и повысить в должности…. Все, что мог, он сделал…. Там еще где- то крупный специалист рогозин обосновался…. Он продолжит
  4. Koronik
    Koronik Сегодня, 05:10
    -1
    "Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет", 12-ти Ил-114 и 20-ти Ту-214" гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Так что все идет по графику не нужно паниковать.
  5. avia12005
    avia12005 Сегодня, 05:16
    +1
    Ну, нет, у нас организаторов-руководителей в авиапромышленности. Это есть факт. И пока его не признают, толку не будет.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 06:35
      0
      Ну, нет, у нас организаторов-руководителей в авиапромышленности
      - а где есть? bully
      1. Голландец Михель
        Голландец Михель Сегодня, 06:45
        0
        Цитата: faiver
        а где есть

        Ну до распада СССР был вполне себе неплохой авиапром
  6. Николай Р-ПМ
    Николай Р-ПМ Сегодня, 05:48
    +3
    Богинский, как матерый десант, перед получением сертификата типа на Ка-62 сиганул из Вертолетов России и, раскрыв купол золотого парашюта, браво приземлился в Иркуте (ныне - Яковлев). Вот только, если на сайте Росавиации почитать карту данных к этому сертификату, то сразу станет понятно почему этот талантливый руководитель так шустро слинял, и становится волнительно за программу мс-21
  7. олег варинов
    олег варинов Сегодня, 06:06
    0
    выделенные средства распилили ждут новых Все как и корабелов
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:11
    0
    Кроме объективных причин... торможения программы развития авиации, есть и другие, прочие, которые без спесфисской лексики описать не получится soldier
  9. Комментарий был удален.
  10. g_ae
    g_ae Сегодня, 06:15
    +1
    Все это фигня! Кукурузник несчастный заменить не могут "эффективные манагеры"!!! С 90-х годов слышу, что как щаз заменим АН_2 на "Байкал"! Может проще в Северной Корее купить? Там "рабов на галерах" нету, и ответственность у исполнителей есть, кстати. И "времени на раскачку нет", кстати, напоминаю.
    1. Алексей 1970
      Алексей 1970 Сегодня, 06:55
      0
      Тогда может лучше одного Кима импортозаместить на замену рабу галерному? wink
  11. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:28
    0
    Вопрос один, кто все это будет строить? Импортозамещенные из Центральной Азии новоросиянцы? Для начала хоть зарплаты подняли, ну и где то надо специалистов рабочих профессий готовить. Система профобразования свелась к покупке дипломов.

    а зарплаты вот. Смех просто.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:33
    +1
    Будет ответственность руководителей за порученное дело и расход финансов из госбюджета - будут и результаты. А когда государственные деньги потрачены, на выходе 0 и за это не привлекают к ответственности, то чего вы ждете?
  13. faiver
    faiver Сегодня, 06:51
    0
    кто-то ожидал иного? а зря.
    Все хорошо прекрасная маркиза....