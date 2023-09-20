Из-за отсутствия запчастей для танков на мировом рынке Бразилия приостановила модернизацию Leopard 1A5BR

Проект [модернизации] находится под угрозой срыва из-за высокого спроса на детали для бронетехники на мировом рынке, который возник из-за оказания военной помощи Украине, включающей в себя сотни Leopard 1 и 2, а также огромное количество запасных частей. Это вызывает дефицит и беспокойство у всех пользователей этих систем вооружения

После того, как на Украине провалился «бенефис» западных танков , ожидавшийся в «цивилизованном мире», Европа пытается организовать срочные поставки Leopard 1 для нужд ВСУ, скупая запасные части для них по всему миру.В этих условиях на международном рынке наблюдается острая нехватка компонентов и агрегатов для немецких «кошек». В связи с этим Минобороны Бразилии заявило о приостановке программы модернизации танков Leopard 1A5BR на неопределенный срок, сославшись на российско-украинский конфликт.- говорится в бразильском издании Tecnologia & Defesa.Как утверждается, сбои в цепочке поставок привели к тому, что под угрозой оказался не только проект модернизации Leopard 1, но и само существование парка этих танков в стране, для поддержания которых в строю отсутствуют запчасти, сказываясь на боеспособности машин.В настоящее время на вооружении бразильской армии имеется в общей сложности 296 ОБТ, в том числе 41 Leopard 1A1BE, 220 Leopard 1A5BR и 35 M60A3. Ожидается, что военное ведомство страны либо запустит новую программу модернизации [с опорой на импортозамещение], либо примет решение о закупке новых танков.