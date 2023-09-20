Военное обозрение
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Из-за отсутствия запчастей для танков на мировом рынке Бразилия приостановила модернизацию Leopard 1A5BR

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Из-за отсутствия запчастей для танков на мировом рынке Бразилия приостановила модернизацию Leopard 1A5BR

После того, как на Украине провалился «бенефис» западных танков, ожидавшийся в «цивилизованном мире», Европа пытается организовать срочные поставки Leopard 1 для нужд ВСУ, скупая запасные части для них по всему миру.


В этих условиях на международном рынке наблюдается острая нехватка компонентов и агрегатов для немецких «кошек». В связи с этим Минобороны Бразилии заявило о приостановке программы модернизации танков Leopard 1A5BR на неопределенный срок, сославшись на российско-украинский конфликт.

Проект [модернизации] находится под угрозой срыва из-за высокого спроса на детали для бронетехники на мировом рынке, который возник из-за оказания военной помощи Украине, включающей в себя сотни Leopard 1 и 2, а также огромное количество запасных частей. Это вызывает дефицит и беспокойство у всех пользователей этих систем вооружения

- говорится в бразильском издании Tecnologia & Defesa.

Как утверждается, сбои в цепочке поставок привели к тому, что под угрозой оказался не только проект модернизации Leopard 1, но и само существование парка этих танков в стране, для поддержания которых в строю отсутствуют запчасти, сказываясь на боеспособности машин.

В настоящее время на вооружении бразильской армии имеется в общей сложности 296 ОБТ, в том числе 41 Leopard 1A1BE, 220 Leopard 1A5BR и 35 M60A3. Ожидается, что военное ведомство страны либо запустит новую программу модернизации [с опорой на импортозамещение], либо примет решение о закупке новых танков.

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2 комментария
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:59
    0
    Цитата с дружественного ресурса:
    --
    Новой законной целью для России становятся промышленные 3D-принтеры для производства запасных частей к оружию и военной технике, которые киевскому режиму выделил Пентагон.
    --
    Нус-с... кто здесь ржал над 3D- принтерами четыре месяца назад?
    Вылезайте. Хочу послушать как вы сейчас смеяться будете.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 21:02
    0
    Пусть т-90 заказывают и будет им счастье