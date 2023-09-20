Военное обозрение
Войти Регистрация

Aмериканский эксперт: США могут скоро заменить президента Украины из-за неудачного контрнаступления ВСУ

2
Aмериканский эксперт: США могут скоро заменить президента Украины из-за неудачного контрнаступления ВСУ

Американское правительство может уже в ближайшее время прекратить оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал американский военно-политический эксперт Стивен Брайен.


В своей статье для издания Asia Times Брайен предположил, что Зеленскому, вероятно, в конечном итоге удастся убедить американский конгресс в необходимости выделения дополнительных средств, однако с большой долей вероятности это будет его последней "победой". Американские власти могут выделить Киеву урезанный пакет военной поддержки, после чего отправить Зеленского в отставку, из которой у него не будет никаких шансов вернуться в политику.

Эксперт также напомнил, что украинской армии в ходе своего "контрнаступления" не удалось прорвать российскую оборону, даже несмотря на поставленные странами НАТО вооружений и военной техники. Продолжающееся наступление украинских войск приводит только к увеличению потерь личного состава и военной техники ВСУ.

Брайен добавил, что никому не известно, насколько устойчивы нынешние украинские власти, а также то, какое количество бригад украинской армии Киев способен направить на линию фронта.

При этом он подчеркнул, что в американском обществе растет недовольство, вызванное тем, что из-за продолжающегося конфликта в бывшей республике Советского Союза, стремительно истощаются военные ресурсы США, вследствие чего Вашингтон оказывается в невыгодном положении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alystan
    alystan Сегодня, 20:39
    0
    США могут скоро заменить президента Украины из-за неудачного контрнаступления ВСУ

    С выборами или на безальтернативной основе, да еще и во время военных действий, можно будет взять и просто заменить. Американцам можно теперь все что угодно делать с Украиной.
  2. Простой
    Простой Сегодня, 21:34
    0
    Революции всегда поедали своих героев.
    Этот персонаж не будет исключением. В дальнейшем Западу (сдесь у Запада своя точка зрения, отличная от англосаксов) и России нужно адекватное правительство на территории незалежной. Перманентная война никого не усираивает. Поэтому сольют неадекватов общими усилиями.