Американское правительство может уже в ближайшее время прекратить оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал американский военно-политический эксперт Стивен Брайен.В своей статье для издания Asia Times Брайен предположил, что Зеленскому, вероятно, в конечном итоге удастся убедить американский конгресс в необходимости выделения дополнительных средств, однако с большой долей вероятности это будет его последней "победой". Американские власти могут выделить Киеву урезанный пакет военной поддержки, после чего отправить Зеленского в отставку, из которой у него не будет никаких шансов вернуться в политику.Эксперт также напомнил, что украинской армии в ходе своего "контрнаступления" не удалось прорвать российскую оборону, даже несмотря на поставленные странами НАТО вооружений и военной техники. Продолжающееся наступление украинских войск приводит только к увеличению потерь личного состава и военной техники ВСУ.Брайен добавил, что никому не известно, насколько устойчивы нынешние украинские власти, а также то, какое количество бригад украинской армии Киев способен направить на линию фронта.При этом он подчеркнул, что в американском обществе растет недовольство, вызванное тем, что из-за продолжающегося конфликта в бывшей республике Советского Союза, стремительно истощаются военные ресурсы США, вследствие чего Вашингтон оказывается в невыгодном положении.