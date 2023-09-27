Не устаревшие морально: потенциал десантных кораблей пр. 12322 «Зубр»

"Зубр" выходит на берег. Фото ОСК
На протяжении нескольких последних десятилетий в составе советского и российского военно-морского флота служат десантные катера и корабли на воздушной подушке. Самыми крупными представителями этого класса являются малые десантные корабли проекта 12322 «Зубр». Они отличаются высокими ходовыми характеристиками, вместимостью и способностью доставлять и высаживать десант на разные побережья. Высокий технический и боевой потенциал таких МДКВП используется нашим флотом, а также заинтересовал зарубежные ВМС.
Крупной серией
Проект «12322» или «Зубр» разрабатывался с конца семидесятых годов ленинградским ЦМКБ «Алмаз». В его основу легли наработки по предыдущим малым десантным кораблям на воздушной подушке, а также ряд новых идей и компонентов. Проектирование заняло несколько лет, и в 1983 г. началось строительство головного корабля нового типа.
«Зубры» планировалось строить для Балтийского и Черноморского флотов. Корабли для КБФ должен был собирать Приморский судостроительный завод (ныне «Алмаз», г. Санкт-Петербург), а для КЧФ предназначались корпуса, строящиеся на заводе «Море» в Феодосии. В общей сложности планировалось поставить в строй 17 новых МДКВП, но Перестройка и распад СССР привели к серьезному пересмотру этих планов.
К моменту развала страны в Ленинграде успели построить шесть кораблей, и еще три были на стадии строительства. Два из них затем разобрали на стапеле. Три «черноморских» корабля и недостроенные заказы на «Море» достались Украине. Впоследствии предпринимались попытки достраивать корабли и вводить их в строй. Кроме того, украинские судостроители предложили свой собственный вариант проекта с иным составом оборудования.
Корабль готов к высадке десанта: аппарель опущена, пусковые установки А-22 в боевом положении. Фото Wikimedia Commons
По итогам всех событий последних десятилетий, в составе ВМФ России осталось только два «Зубра» – «Евгений Кочешков» и «Мордовия», принятые в боевой состав в 1990-91 гг. Украина в конце девяностых годов начала отказываться от имеющихся МДКВП, и утилизировала несколько вымпелов. В начале двухтысячных Греция приобрела четыре корабля: три достроила и передала Россия, четвертый поступил от Украины. В десятых годах украинская промышленность смогла продать два доработанных «Зубра» Китаю. К настоящему времени КНР самостоятельно построила еще два подобных корабля, обозначенных как «Тип 728».
Технические особенности
Проект «Зубр» предлагал строительство корабля на воздушной подушке, способного перевозить и высаживать на побережье личный состав, технику и вооружение. Общая длина такого корабля – ок. 57 м при ширине 25,6 м. Водоизмещение – 555 т. Экипаж включает 27 чел.
Корпусные конструкции «Зубра» являются сварными и выполнены из алюминиево-магниевого сплава, устойчивого к коррозии. Корпус состоит из нижнего плоского понтона, на котором закреплено ограждение воздушной подушки, и надстройки. Надстройка разделена на три продольных отсека: центральный выполняет функции танковой палубы и имеет носовую аппарель, а боковые вмещают основные агрегаты и механизмы. Сверху на надстройке находятся рубка и маршевые двигатели в кольцевых каналах.
Корабль оснащен пятью газотурбинными двигателями ДП71 мощностью по 10 тыс. л.с. Два двигателя осуществляют привод нагнетательных агрегатов НО-10 для создания воздушной подушки. Три других выполняют функции маршевых: они размещены в корме на колонках и вращают воздушные винты в кольцевых каналах. Электроэнергия вырабатывается двумя газотурбинными генераторами по 100 кВт каждый.
Вид с другого ракурса. Фото ОСК
В исходной комплектации «Зубр» имел развитое радиоэлектронное вооружение. На борту присутствовало несколько РЛС разного назначения, средства навигации, комплекс РЭБ и т.д. С помощью этих систем обеспечивается вождение корабля, применение вооружений и т.д. В зарубежных проектах состав электроники менялся, но без принципиальной перестройки.
Для поддержки десанта МДКВП пр. 12322 имеет пару систем залпового огня А-22. Каждая пусковая установка несет 22 снаряда калибра 140 мм и в походном управлении убирается под палубу. Также предусмотрены два автомата АК-630. Ствольное и ракетное вооружение управляется дистанционно. Кроме того, в распоряжении экипажа имеется несколько ПЗРК.
Ходовые преимущества
Высокие рабочие и боевые характеристики кораблей типа «Зубр» обусловлены, в первую очередь, необычным способом передвижения. Воздушная подушка позволяет получить высокую скорость и дает другие преимущества. По совокупности ходовых параметров и соответствующих возможностей МДКВП пр. 12322 превосходит корабли традиционной конструкции.
Воздушная подушка поднимает корабль над поверхностью и резко сокращает сопротивление среды. Благодаря этому «Зубр» способен развивать скорость до 63 узлов – вдвое больше, чем у кораблей с водоизмещающим корпусом. Экономическая скорость тоже находится на рекордном уровне – 55 узлов. При ней обеспечивается дальность хода 300 морских миль.
В процессе выгрузки. Фото Минобороны РФ
В зависимости от режима работы нагнетателей, нижние элементы корабля поднимаются над поверхностью на высоту до 300-500 мм. Эта особенность дает МДКВП амфибийные возможности. «Зубр» может двигаться по воде или по льду, а также подниматься на пологий берег и перемещаться по ровному побережью. По расчетам разработчиков проекта, корабль способен высадить десант на 70% береговой линии морей и океанов мира.
Высокая подвижность и маневренность позволяет сократить риски для корабля. Так, на подходе к берегу он может активно маневрировать для ухода из-под обстрела. Высадка занимает не более нескольких минут, после чего корабль возвращается на воду и уходит из опасной зоны. Находясь на берегу, МДКВП способен перемещаться через траншеи и некоторые другие заграждения, в т.ч. минные.
Десантный потенциал
МДКВП пр. 12322 предназначается для перевозки личного состава, вооружений, техники или иных грузов, а также для их высадки непосредственно на неподготовленном побережье. Технические характеристики и компоновка корабля позволяют эффективно решать такие задачи.
«Зубр» может перевозить внутри корпуса до 150 т груза. Также имеются кубрики на 140 чел. Стандартными загрузками корабля являются 3 основных танка; 8 боевых машин пехоты с экипажем и десантом; 10 бронетранспортеров с людьми и т.д. Танковая палуба может использоваться для размещения и перевозки личного состава. В таком случае на корабле находится ок. 500 чел.
Греческий корабль "Кефалония", построенный в Санкт-Петербурге. Фото Militaryrussia.ru
Высадка людей и техники осуществляется непосредственно на сушу. Корабль может выйти на берег и опустить аппарель на грунт. Малый уклон и большая ширина аппарели упрощают и ускоряют спуск, позволяя личному составу быстрее и с меньшими рисками приступать к выполнению боевой задачи.
Корабль может подавлять оборону противника до момента высадки и поддерживать десант огнем, для чего несет несколько ствольные и реактивные артиллерийские системы. В радиусе 4,5 км используются РСЗО А-22. Каждая установка несет по 22 снаряда с осколочно-фугасным оснащением и имеет боекомплект на два дополнительных залпа. Так же в ближней зоне используются 30-мм скорострельные орудия АК-630.
Вооружение «Зубра» позволяет поражать живую силу, незащищенную и легкобронированную технику. Танкам или укреплениям наносится серьезный урон, вплоть до потери боеспособности. При помощи такой огневой поддержки десант может высадиться, развернуть свои вооружения и самостоятельно бороться с противником.
Не устаревшие морально
Проект малого десантного корабля на воздушной подушке 12322 «Зубр» был разработан 40 лет назад, и тогда же началось строительство головного корабля. Два вымпела этого типа, остающиеся в составе ВМФ России, недавно отмечали свое 30-летие. В целом проект «Зубр» не отличается новизной, однако назвать его морально устаревшим нельзя.
Один из китайских МДКВП собственной постройки. Фото Navalnews.com
Несмотря на немалый возраст, «Зубры» сохраняют высокие тактико-технические характеристики и имеют все необходимые возможности. Они способны быстро доставлять десант к берегу и высаживать его, оказывая необходимую огневую поддержку. При этом воздушная подушка сокращает требования к району высадки и дает кораблю широчайшие боевые возможности.
По ходовым и иным характеристикам МДКВП пр. 12322 превосходят десантные корабли и катера ряда других классов. Они проигрывают лишь большим и универсальным десантным кораблям, но только по грузоподъемности и в связи с отсутствием возможности несения вертолета.
Видя потенциал «Зубра», советский ВМФ в свое время заказал строительство почти двух десятков таких кораблей для Балтийского и Черноморского флотов. Сейчас в строю имеется только два вымпела, но причины сокращения такого флота не связаны с самими кораблями. «Зубры» неоднократно показывали себя с лучшей стороны и не давали поводов для сомнений в их необходимости.
Примечательно, что проект «12322» и его варианты по-прежнему представляют интерес с точки зрения эксплуатации и применения. Так, ВМФ России своевременно обслуживает и ремонтирует свои корабли. В начале двухтысячных годов несколько «Зубров» приобрела Греция, а Китай прямо сейчас строит такие корабли для своих ВМС.
Все это показывает, что в пр. 12322 «Зубр» были предложены и успешно реализованы правильные идеи и решения, позволившие получить необходимый уровень тактико-технических характеристик и рабочих возможностей. Получившиеся корабли остаются актуальными и уникальными даже через несколько десятилетий после разработки проекта. И очевидно, что заложенный технический и модернизационный потенциал еще не исчерпан и будет использоваться дальше.