Оппозиция Армении создала Национальный комитет для отстранения премьер-министра Пашиняна

События в Нагорном Карабахе могут оказать серьезное влияние на дальнейшую политическую жизнь Армении и на судьбу ее премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционные силы уже требуют отставки главы правительства.Сейчас армянская оппозиция сообщает, что в стране создан Национальный комитет по отстранению премьера Пашиняна от власти. По словам бывшего вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна, который состоит в партии «Дашнакцутюн», уже разработана программа действий по отстранению действующего правительства от власти.Никола Пашиняна обвиняют в предательстве армянского народа. Его считают ответственным за события в Нагорном Карабахе. Фактически за одни сутки Азербайджан заставил непризнанную армянскую республику капитулировать. Пашинян, который имел определенные возможности хоть как-то повлиять на ситуацию, отказался помогать Нагорному Карабаху.Ранее Пашинян официально признал НКР территорией Азербайджана, что окончательно развязало Баку руки. Понятно, что в этом случае уже никто не мог бы заступиться за Нагорный Карабах, если сам армянский премьер-министр признал его азербайджанским регионом.За время пребывания во главе правительства Армении Пашинян успел испортить отношения с Россией, сдать Карабах, но при этом никаких реальных связей с Западом он так и не обрел, и США с Европой не помогли Нагорному Карабаху защититься от азербайджанской военной операции.