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Оппозиция Армении создала Национальный комитет для отстранения премьер-министра Пашиняна

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Оппозиция Армении создала Национальный комитет для отстранения премьер-министра Пашиняна

События в Нагорном Карабахе могут оказать серьезное влияние на дальнейшую политическую жизнь Армении и на судьбу ее премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционные силы уже требуют отставки главы правительства.


Сейчас армянская оппозиция сообщает, что в стране создан Национальный комитет по отстранению премьера Пашиняна от власти. По словам бывшего вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна, который состоит в партии «Дашнакцутюн», уже разработана программа действий по отстранению действующего правительства от власти.

Никола Пашиняна обвиняют в предательстве армянского народа. Его считают ответственным за события в Нагорном Карабахе. Фактически за одни сутки Азербайджан заставил непризнанную армянскую республику капитулировать. Пашинян, который имел определенные возможности хоть как-то повлиять на ситуацию, отказался помогать Нагорному Карабаху.

Ранее Пашинян официально признал НКР территорией Азербайджана, что окончательно развязало Баку руки. Понятно, что в этом случае уже никто не мог бы заступиться за Нагорный Карабах, если сам армянский премьер-министр признал его азербайджанским регионом.

За время пребывания во главе правительства Армении Пашинян успел испортить отношения с Россией, сдать Карабах, но при этом никаких реальных связей с Западом он так и не обрел, и США с Европой не помогли Нагорному Карабаху защититься от азербайджанской военной операции.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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19 комментариев
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  1. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 20:45
    0
    А что там у них с законодательством? Импичмент предусмотрен? Эти комитеты - пустое сотрясение воздуха.
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 20:57
      0
      Чудеса! Только прос.рав территорию начали просыпаться, а до этого дальше собственного носа и не видели. Столько лет за такого иуду голосовали.
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:46
    +1
    Наивные идиоты! ЦРУ США держит всю гнилкю элитку армяш в железных рукавицах. Сопротивление бесполезно и если надо будет пашинян отдаст приказ всех расстрелять под демократические аплодисменты всего запада с визгом защиты этой демократии.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:47
    +3
    Если после сегодняшнего расстрела МС России выяснится, что причастна армянская сторона то Пашиняна не просто отстранить, а судить и за коки повесить, хватит ни кто не должен поднимать руку на российского солдата и зажевывать это в политической болтовне тоже преступление. Армяне хотят после драки кулаками помахать ? Так им вдуют до самого Еревана и никакие новые друзья не помогут, а нам надо делать выводы, никаких миротворцев в Карабахе больше держать не следует, Карабах по факту уже Азербайджан и они сами наведут на своей территории порядок.
    1. Knizhnik
      Knizhnik Сегодня, 21:03
      +1
      Вина очевидна, но Пашинян на себя не возьмёт, скажет, мамой клянусь, это какие-то неправильные пчёлы
  4. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 20:49
    +3
    за сутки сдались - бежали гордые джигиты !!! зато перед нашим посольством всю ночь прыгали
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:49
    +1
    США с Европой не помогли Нагорному Карабаху защититься от азербайджанской военной операции.

    У них окраина на шее, Тайвань в перспективе, на что мог надеяться Паршивлян - непонятно. Этот нeдoумoк сам себя перехитрил.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:00
      +2
      Украина это зерно, сталь, трубопроводы в Европу, Тайвань это высочайшего класса микроэлектроника. А что Армения?
      1. MAESTRO_33
        MAESTRO_33 Сегодня, 21:18
        0
        А Армения это плацдарм на Иран.
        И кроме того подбрюшье Росси.
        Сам факт присутствия американцев на Южном Кавказе это кипящий казан для Северного Кавказа.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 20:50
    +1
    Теперь его могут запросто и физически устранить. Найдется какой-нибудь "неадекват".
    Не только же в США можно устранять глав государств. И все на него и повесят.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:56
    0
    Не комитеты нужно создавать, а нанимать профессионала, это дешевле и эффективнее.
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 21:20
      0
      Пашиняна стерегут 1500 пехотинцев США. Он им очень нужен.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:58
    +1
    Это в который раз его все отстранить пытаются, да отстранялка не выросла?)))
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:00
    0
    Оппозиция Армении создала Национальный комитет для отстранения премьер-министра Пашиняна
    . А сколько их, той оппозиции?
    Тем более, кого поддерживают самые "заботливые" забугорные защитники дермократии?
  10. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 21:01
    0
    Крепко сидит Никол Воваевич, трактором не сдвинешь...
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:05
    0
    Ни в коем случае не оправдываю Пашиняна, не хороший он человек, но ради справедливости - увеличение сотрудников посольства США и создание биолабораторий на территории Армении началось ещё при Саргсяне. Почему мы всегда выбираем с кем "работать" - худших из худших? Так же было и на Украине, делали ставку на януковичей и медведчуков.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 21:24
      0
      Цитата: Владимир М
      Ни в коем случае не оправдываю Пашиняна, не хороший он человек, но ради справедливости - увеличение сотрудников посольства США и создание биолабораторий на территории Армении началось ещё при Саргсяне. Почему мы всегда выбираем с кем "работать" - худших из худших? Так же было и на Украине, делали ставку на януковичей и медведчуков.

      Как бы это ответить без мата- они оба от одного папки- Сороса.Поэтому нам приходиться работать с тем что есть...
  12. север 2
    север 2 Сегодня, 21:09
    0
    Я подозреваю , если США сейчас Армении предложат вступить в НАТО ( нету больше территориальных претензий у Армении) , то эта армянская "оппозиция" захлопает ручками и заорут "Слава Пашиняну" . Не знаю как будет это по армянски ...
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:17
    0
    Оппозиция Армении создала Национальный комитет для отстранения премьер-министра Пашиняна
    поздно пить боржоми, почки уже в унитазе