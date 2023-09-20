«Может эффективно подавлять беспилотники»: в западной прессе оценили установку на российские танки постановщика помех «Волнорез»

Отвечая на вызов со стороны БПЛА, Россия представила свою последнюю контрмеру – радиоэлектронный глушитель «Волнорез». Эта передовая система была впервые показана, будучи установленной на танке Т-80БВМ, привлекая внимание военных аналитиков по всему миру

Этот широкий спектр гарантирует, что новое изделие может эффективно подавлять различные беспилотники, работающие в этом диапазоне. Благодаря способности подавлять сигналы БПЛА на расстоянии более километра, «Волнорез» является мощным средством сдерживания воздушных угроз