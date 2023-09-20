Военное обозрение
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В Ереване начались столкновения протестующих и полиции у здания правительства

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В Ереване начались столкновения протестующих и полиции у здания правительства

Массовые беспорядки происходят на улицах столицы Армении Еревана. Вечером 20 сентября в столице страны начались столкновения полиции и протестующих. Противники действующего премьер-министра Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны.


В полицейских начали кидать камни и бутылки. Сотрудники силовых ведомств в ответ применяют специальные средства. Протестующие требуют отправить в отставку Пашиняна и его правительство, которых они считают виновниками событий в Нагорном Карабахе.

Как известно, Пашинян отказался помогать Нагорному Карабаху в защите от начатой Азербайджаном военной операции. В итоге в течение суток Нагорный Карабах был вынужден капитулировать. Азербайджан заявил о достижении всех целей военной операции.


В Армении многие граждане считают Пашиняна предателем армянского народа, который бросил на произвол судьбы карабахских армян. Оппозиционные организации уже создают Национальный комитет по отстранению Пашиняна от власти.

Тем временем, Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Президент РФ поддержал решение о проведении 21 сентября переговоров между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха при посредничестве российских миротворцев. Как мы видим, Запад, на который рассчитывал Пашинян, тоже устранился от защиты карабахских армян, что окончательно поставило армянского премьер-министра в безвыходное положение.
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:11
    +2
    А чего не Байдену аль Макрону??? Ах да Никола СРАЗУ вспомнил что Армения в ОДКБ и хочет чтоб Россия зарешала все его проблемы, как в Казахстане в свое время, хитер-бобер.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:13
    +2
    ОЧУХАЛИСЬ... вот только боржоми пить поздно.
    Хотя, те, кто все это затеял, может иметь со о совсем другие цели, хотелки. Это как раз, чаще всего и происходит.
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:14
    +2
    Поздно пить армянский коньяк, Никола, привыкай теперь к "Агдаму" !
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:15
    +1
    Соросята против поросят))) Не хватало только американской армии, с которыми у армян недавно учения были))) Интересно, кто и чему в ходе этих учений научился))) Но что удивительно - по непонятной причине пропукавший Карабах Пашинян опять звонит Путину, почему не Соросу или Бидону?
    Зря Пашинян Селянскому не звонит - он же тоже Вова, хоть и не Путин)
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:20
      +2
      Это как раз понятно. Непонятно почему Путин после всех высказываний Пашиняна, ещё и разговаривает с ним.
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 21:29
        0
        ну так он ему и сказал, что готов рот открывать, готовься туды и принимать laughing как там Темнейший говорил "нравится, не нравится, терпи красавица" вот теперь паршивлян терпит
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:19
    0
    Вот нам точно не надо лезть в разборки между Арменией и Азербайджаном. Теперь сами пусть разбираются.
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 21:21
    +3
    Армения -это недоразумение. Зачем нужна эта страна, которая не может за себя постоять? По большому счёту, так называемые армяне живут совсем в других странах. Симонян с Качеряном это подтвердят на Рашен Тудей...
    1. Sanktperburg1812
      Sanktperburg1812 Сегодня, 21:31
      0
      . Армения -это недоразумение

      Это не страна. Это офис.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:24
    0
    Свалить всю вину на Россию не вышло, придётся, Николу и свою порцию негатива получить. Это ещё беженцы из НКАО не подтянулись. Останется в истории как предатель интересов армян.
  8. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 21:26
    +1
    Хотя митинги и антипашиняновские но скандируют "Россия враг" и жгут российские паспорта. А вот попробуйте отнять этот самый паспорт у прохожего Ашота где нибудь на Садовом. Вселенский вой будет слышен в противоположном полушарии.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:28
    0
    Вангую в ближайшие полгода 200-250 тысяч новых граждан РФ. Демография поправится.
  10. север 2
    север 2 Сегодня, 21:38
    0
    Так завтра , как сообщал Азербайджан , переговоры между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха будет заключатся в том , что в Алиев будет принимать капитуляцию Нагорного Карабаха . Непомню в каком там только городе , Путин тут хорошо Пашиняну про завтрашние переговоры ответил ... да ещё и про присутствие там российских миротворцев не забыл упомянуть.