В Ереване начались столкновения протестующих и полиции у здания правительства

Массовые беспорядки происходят на улицах столицы Армении Еревана. Вечером 20 сентября в столице страны начались столкновения полиции и протестующих. Противники действующего премьер-министра Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны.В полицейских начали кидать камни и бутылки. Сотрудники силовых ведомств в ответ применяют специальные средства. Протестующие требуют отправить в отставку Пашиняна и его правительство, которых они считают виновниками событий в Нагорном Карабахе.Как известно, Пашинян отказался помогать Нагорному Карабаху в защите от начатой Азербайджаном военной операции. В итоге в течение суток Нагорный Карабах был вынужден капитулировать. Азербайджан заявил о достижении всех целей военной операции.В Армении многие граждане считают Пашиняна предателем армянского народа, который бросил на произвол судьбы карабахских армян. Оппозиционные организации уже создают Национальный комитет по отстранению Пашиняна от власти.Тем временем, Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Президент РФ поддержал решение о проведении 21 сентября переговоров между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха при посредничестве российских миротворцев. Как мы видим, Запад, на который рассчитывал Пашинян, тоже устранился от защиты карабахских армян, что окончательно поставило армянского премьер-министра в безвыходное положение.