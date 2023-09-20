Глава ССЗ «Северная верфь» назвал сроки окончания госиспытаний фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

Завершены все виды заводских испытаний, то есть швартовные и ходовые испытания завершены. Мы перешли к государственным испытаниям и сейчас в очень активной фазе их проведения. Рассчитываем, что до середины октября мы закончим государственные испытания и начнем готовить корабль к передаче заказчику

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 продолжает прохождение государственных испытаний, корабль находится на заключительном этапе. Об этом заявил глава судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Орлов."Адмирал Головко" уже прошел все этапы заводских испытаний и сейчас проходит государственные, которые планируется завершить уже в середине октября. После этого корабль отправится на ревизию перед передачей заказчику, а вхождение в боевой состав флота должен пройти до конца года, но это как определит само Минобороны. Со своей стороны "Северная верфь" никаких проблем в этом не видит.- приводит РИА Новости слова Орлова.Фрегат сейчас находится на Северном флоте, где и останется после передачи военным. Корабль войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат однотипные "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов"."Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.