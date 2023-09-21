Британская армия представила новый вариант БМП Ajax

На проходящей в Лондоне оборонной выставке DSEI 2023 британская армия представила новый вариант бронемашины Ajax, которая на протяжении многих лет разрабатывается для замены CVRT, находящихся на вооружении с 1970 года.Как указывается в западной прессе, последняя модификация, оснащенная башней с 40-мм пушкой, станет одной из основных версий для поступающих на оснащение войск Ajax. В роли главного калибра выступает телескопическая пушка Case (CT-40), разработанная совместно Британией и Францией. Она спарена с 7,62-мм пулеметом L94 Chain, размещенным в двухосевой стабилизированной двухместной башне.Кроме этого варианта, британская армия получит безбашенные модификации Ajax, которые будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем, совместимым с целым рядом вооружений, включая 7,62-мм универсальный пулемет, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и 40-мм автоматический гранатомет.БМП Ajax массой 38-42 тонн разрабатывается с 2010 года. С 2020 года проект сопровождают постоянные скандалы из-за неготовности и дефектности машины. БМП неоднократно перестраивалась; текущая итерация является очередной попыткой удовлетворить требования Минобороны страны.