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Британская армия представила новый вариант БМП Ajax

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Британская армия представила новый вариант БМП Ajax

На проходящей в Лондоне оборонной выставке DSEI 2023 британская армия представила новый вариант бронемашины Ajax, которая на протяжении многих лет разрабатывается для замены CVRT, находящихся на вооружении с 1970 года.


Как указывается в западной прессе, последняя модификация, оснащенная башней с 40-мм пушкой, станет одной из основных версий для поступающих на оснащение войск Ajax. В роли главного калибра выступает телескопическая пушка Case (CT-40), разработанная совместно Британией и Францией. Она спарена с 7,62-мм пулеметом L94 Chain, размещенным в двухосевой стабилизированной двухместной башне.

Кроме этого варианта, британская армия получит безбашенные модификации Ajax, которые будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем, совместимым с целым рядом вооружений, включая 7,62-мм универсальный пулемет, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и 40-мм автоматический гранатомет.

БМП Ajax массой 38-42 тонн разрабатывается с 2010 года. С 2020 года проект сопровождают постоянные скандалы из-за неготовности и дефектности машины. БМП неоднократно перестраивалась; текущая итерация является очередной попыткой удовлетворить требования Минобороны страны.
Использованы фотографии:
Army Recognition
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10 комментариев
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:55
    +2
    Наушники не забыли в неё положить? Это вроде в ней от шума и вибрации у экипажа крышу сносит.)))
    1. Narrator
      Narrator Сегодня, 08:08
      +3
      Шутки шутками, но от комфортной техники наши бойцы тоже не отказались бы. Эта идея что бойцы должны страдая превозмогать, порочна во всех смыслах. Удобство и комфорт повышает эффективность экипажа.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 08:10
        0
        Цитата: Narrator
        Шутки шутками, но от комфортной техники наши бойцы тоже не отказались бы. Эта идея что бойцы должны страдая превозмогать, порочна во всех смыслах. Удобство и комфорт повышает эффективность экипажа.

        Какая же она комфортная, если без ушей крыша съезжает.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:57
    -1
    Высокая компановка корпуса, отсутствие активной и динамической защиты, угловатая форма с выступающими элементами имеет малую рикошетирующую поверхность, траки без грунтозацепов........ "ланцет" возьмет на раз-два.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:15
      +1
      Барражирующий боеприпас возьмёт любую технику, хоть низкую хоть высокую. Времена когда техника могла вжух вжух в складках местности делать и потом пиу пиу, ушли, поле боя теперь просматривается 24/7, в современной армии. Не сможешь противнику заглушить все каналы связи, будут проблемы.
  3. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:13
    0
    В роли главного калибра выступает телескопическая пушка Case (CT-40)

    А что такое телескопическая пушка?
    Кто в теме?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      А что такое телескопическая пушка?

      Это просто "албанский перевод". Не пушка, а снаряды для неё:
    2. d4rkmesa
      d4rkmesa Сегодня, 08:34
      0
      Видимо, телескопические выстрелы имеют в виду. 40мм, компактные как 30.
  4. Дмитрий Болотский
    Дмитрий Болотский Сегодня, 08:13
    0
    Судя по всему, модернизация касается тех машин, которые уже к 2021 году были закуплены министерством обороны островитян в количестве 600 шт. и продолжают выпускаться. Что с ними делать, никто не знает, поэтому, наверное, и занимаются онанизмом, простите, модернизируют потихоньку, то башенку поменяют, то пушку телескопическую поставят. В статье не раскрыта главная проблема этого металлолома - на ней никто не может ездить! Газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад, ещё в 2021 году сообщила, что бронемашины семейства Ajax наносили вред здоровью членов экипажа. После езды на них военные жаловались на отеки суставов и ощущение постоянного шума в ушах. Поэтому с ноября 2020 года по март 2021-го танки не использовались. К тому же командованию пришлось ввести ограничения для безопасной эксплуатации Ajax. Так, максимальную скорость передвижения снизили вполовину, до 20 миль в час, а экипаж решили заменять каждые полтора часа. Судя по фото, на гусеницы одели резиновые тапочки, наверное, чтобы суставы не отекали. Не, вот так напишу - чтоб у личного состава исключить отёк сустава!
  5. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 08:36
    +3
    14 лет разработки, 600шт заказано и косяки исправляются уже на конвейере, это трындец товарищи, и где все те кто полоскает и с омном мешает наши Бумеранги, Арматы? что лица то захлопнули?вот что бывает когда сырую машину запускают в серию, она становится не просто дорогой, а очень дорогой!