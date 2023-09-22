Катастрофа 1917 года. Миф о большевиках, убивших старую Россию

Мифологизация революции
В СССР создали миф, в котором большевики победили царский режим. Затем героические красные комиссары насмерть бились с белогвардейцами, которые путем террора хотели вернуть на трон царя и заковать народ в рабские кандалы. Белым помогали западные и японские интервенты. Белая армия, чёрный барон – снова готовят нам царский трон.
Затем пришли перестройщики-демократы и стали продвигать свою версию. Мол, во всём виноваты красные комиссары-выродки, люмпены, уголовники и прочая чернь. Они разрушили духовно и материально развитую прекрасную Россию, вырезали или заставили бежать благородное дворянство, интеллигенцию, духовенство и купечество. Загнали в рабство крестьян, которые также сопротивлялись красному террору. Офицеры и юнкера пытались сопротивляться, дрались за веру, царя и Отечество, но проиграли. Упыри-большевики огнем и мечом прошлись по России и превратили её в руины, лагерный барак. Россия стала совком, который грабили и унижали 70 лет.
Была ещё и радикально патриотическая версия, родившаяся ещё во время Гражданской войны. Мол, прекрасную Россию разрушили коварные еврейские революционеры. Евреи составляли верхушку большевистской партии, и пользовались поддержкой международных сионистов и еврейского капитала.
Жестокая реальность
На самом деле все эти мифы легко разрушаются, когда начинаешь изучать реальную фактологию Русской Смуты. Так, красные комиссары, красногвардейцы, пролетариат и крестьяне не имеют никакого отношения к разрушению самодержавия, Российской империи. Царский режим свалила тогдашня элита – генералы, члены Думы, аристократы и великие князья, церковные иерархи, банкиры и прочая сановная знать. Они мечтали сделать Россию милой Францией или Англией. Избавиться от пут царского абсолютизма. И открыли ящик Пандоры.
Русские крестьяне яростно дрались с белыми армиями, создавали целые свои армии и, собственно, их восстания и сокрушили тыл Колчака и Деникина. А когда пришли большевики с их порядками и «военным коммунизмом», то «красные партизаны» моментально перекрасились в «зелёные» и стали воевать с Красной Армией.
Крестьяне, после крушения сакральной царской власти вообще никому не собирались подчиняться и сформировали свой проект народной вольницы – общины вольных хлебопашцев, без налогов, рекрутчины и прочих государственных насилий. Крестьянская война была одной из самых ярких, кровопролитных страниц Смуты. Стремление крестьянского мира к воле, которое давили веками, едва не убило всю цивилизацию и государство.
Самой большой угрозой для будущего Русской цивилизации и Русского государства тогда были даже не белые, как преподносила советская историография, а разномастные националисты. Именно националисты – прибалтийские, финские, польские, украинские, кавказские и т. д., выставили самые многочисленные армии. Они претендовали на обширные территории собственно русских земель. К примеру, в «Великую Финляндию» собирались включить Кольский полуостров, Карелию, Вологодскую область и земли вплоть до Северного Урала. Россию едва не растащили по национальным квартирам.
Никто не воевал за царя! Белые армии повсеместно воевали за Февраль. То есть войну спровоцировали революционеры-февралисты, которые пытались затащить Россию в Европу. Сделать из неё уютную Голландию. Капиталисты, буржуазия, либералы телами офицерства, юнкеров-студентов и прочего пушечного мяса пытались сделать Россию частью Европы. С «рынком», господством власти капитала в демократической оболочке.
Выборы в Учредительное собрание принесли социалистам (социалисты-революционеры – эсеры, народные социалисты, большевики, меньшевики и другие социалисты) 80 % голосов. То есть народ не хотел ни царя, ни капиталистов, ни купцов с помещиками.
И таких фактов можно привести много. Получается так, что против старой России выступили практически все, кроме царя. Но и у него не хватило воли на борьбу. Революции хотели практически все. И крестьяне, и рабочие, и капиталисты с буржуазией, и либеральная интеллигенция, и церковники, и великие князья, и националисты, и профессиональные революционеры. Естественно, что гибели России желали и наши западные «партнеры».
Спусковой механизм Первой мировой войны
В России в начале XX века было две скрепы, которые держали закипающий котёл. Это армия и самодержавие. Первую революцию смогли подавить с помощью верной престолу, кадровой армии. Также за царя выступил «глубинный народ», который подняли черносотенцы.
Первая мировая война стала западней, в которую Россию затолкнули наши «союзники» по Антанте. Вступать в войну с разделенным, пораженным взаимной ненавистью обществом, было смертельно опасно. Это понимали лучшие умы империи – бывший министр внутренних дел Дурново, Столыпин (убит), Распутин (убит) и множество других. Война была изначально совершенно ненужной и непонятной крестьянской России (80 % и более народа). Проливы, Царьград и Галицкая Русь – это понятно интеллигенции, образованной части общества. Для крестьян они ничего не значили.
В настоящее время примерно тоже большей части российского общества «украинцы», Киевская Русь, Новороссия, Малороссия, Одесса-мама – также ничего не значат. Только расходы бюджета, потери кормильцев, закрытые границы с Европой и прочие сложности для комфортной и сытой жизни.
Российская империя воевала за интересы британского и французского капитала. С Германией мы могли прекрасно жить в мире, как всё XIX столетие с Пруссией и Германской империей. Однако русских и немцев стравили в интересах романского и англосаксонского миров (Англия и США стравили Германию и Россию).
Русская кадровая армия, великолепная гвардия, спасая Париж в 1914 году, и Антанту в 1915–1917 гг., истекла кровью. Русская армия разгромила турок на Южном Кавказе, помогая Антанте расчленить Османскую империю, влезть в Палестину и войти в Константинополь-Царьград, вековую мечту русских царей. Именно Россия, побив Турцию, открыла путь британцам в нефтеносный Ирак.
Одновременно Россия стала дойной коровой Антанты. Россия отправит сотни тонн золота, миллиарды полновесных рублей для закупки оружия, боеприпасов, снаряжения и оборудования. Деньги «партнеры» возьмут, а заказы не выполнят, либо будут тянуть время. Царскую Россию просто кинут! Запад по сей день должен нам миллиарды золотых рублей, да ещё с процентами.
Затем Англия, Франция и США ещё и «отблагодарят» царскую Россию – помогут революционерам-февралистам и пятой колонне из элиты страны организовать Февральскую революцию. Западники будут подыгрывать то большевикам, то белым, то националистам, то всем вместе. Будут строить планы по расчленению России, начнут её полномасштабную оккупацию («Россия стала просто географическим понятием»). Интервенты устроят тотальный грабеж России, вывезут всё, до чего смогут дотянуться.
Война выбила кадровую, преданную престолу армию. На место погибших кадровых офицеров и унтеров пришли выходцы из либеральной интеллигенции, ненавидевший царский режим, крестьяне, которые ненавидели чиновников, помещиков, офицеров, выбивавших им зубы, сытую буржуазию. Их бросили воевать за непонятные им цели. Миллионы людей получили винтовку, прошли огонь и воду, озлобились. Они стали социальной базой революции.
Николай II этого не понял и потерял престол и страну. Миллионы людей пошли за революционерами. За националистами, февралистами, анархистами, эсерами. Большевики в этой каше вообще были самой незначительной, маргинальной партией. Кроме того, они практические единственные выступили против империалистической войны, поэтому их разгромили. Весь актив партии сидел по тюрьмам, ссылкам и бежал за границу.
Россия рванула как атомная бомба. В феврале 1917 года могучая империя рухнула буквально за несколько дней, разродилась т. н. буржуазной революцией. Царскую власть никто не защищал. Городовые казаки и полиция разбежались, кто не успел, тех задавили. Тыловые запасные полки быстро стали эпицентром смуты. Под давлением генералитета и сановников, связанных узами масонского братства, царь отказался от престола.
Западники, тогдашняя элита ликовали. Великие князья ходили с красными революционными бантами. В стране установилась буржуазно-демократическая республика с Временным правительством, в котором не было ни одного большевика. Россия стала очень демократической и свободной. Даже армия. В условиях войны! Обеспеченные, зажиточные и образованные слои общества верили, что Запад (Антанта) поможет!
Однако полное разложение армии и уничтожение самодержавия разрушили единственные скрепы, которые сдерживали беспорядок. Экономика пришла в хаос. Армия расходилась по домам, с винтовками и пулеметами, и даже пушками. Национальные окраины и казачьи области брали суверенитета столько, сколько могли проглотить. Крестьяне решили, что власти больше нет, организовали передел земли, захват помещичьих земель, жгли имения. Началась криминальная революция, которая всегда идёт нога в ногу со смутой. Страна покатилась в инферно.
Большевики просто подобрали власть и построили новое государство и цивилизацию, новую Советскую Россию. Спасли Русскую цивилизацию, наше государство и наш народ от полного разрушения и исторического небытия.