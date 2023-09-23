«Абрамс» – всё: американцы отказались от дальнейшей модернизации своих танков

Дальнейшую модернизацию «Абрамса» отменили



M1A2 SEP v.4, так и не дошедший до серийного производства



M1A2 SEP v.3

Слишком сильно потолстел



Усиленное бронирование башни M1A2 SEP v.3 (снизу) по сравнению со старшей версией M1A2 SEP v.2 (сверху)

«Танк «Абрамс» больше не может наращивать свои возможности без увеличения веса, и нам необходимо уменьшить его логистическое воздействие».

Не только массой единой



Схема установки КАЗ Trophy на башню «Абрамса». Оттенками синего показаны аккумуляторы, РЛС и прочая оснастка, а также противовесы на лобовой части башни

«Война на Украине выявила острую необходимость для комплексной защиты солдат, построенной изнутри, а не надстройки».



«Абрамс» с активной защитой Trophy

Выводы



Фотография с замазанными моделями перспективного танка США в 2020 году



AbramsX



AbramsX

Обладая летальностью, живучестью, мобильностью, взаимодействием с беспилотными системами и автономными возможностями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, AbramsX может стать ключевым узлом в смертоносных боевых сетях.

Военные делают ставки на следующее поколение М1Е3.

U.S. Army Public Affairs: Army Announces Plans for M1E3 Abrams Tank modernization. U.S. Army Public Affairs: Army Announces Plans for M1E3 Abrams Tank modernization.