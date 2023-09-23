«Абрамс» – всё: американцы отказались от дальнейшей модернизации своих танков

Абсолютно любая боевая техника имеет свой жизненный цикл, который в определённый момент входит в свою завершающую стадию, когда модернизационный потенциал фактически исчерпан, а дальнейшая эксплуатация целесообразна только до перехода на новые образцы. Примерно то же самое сейчас происходит с американскими танками «Абрамс», чья программа по совершенствованию боевых характеристик была неожиданно свёрнута в пользу разработки новой машины. В числе причин: специальная военная операция на Украине, а также непомерный рост массы танка.
Дальнейшую модернизацию «Абрамса» отменили
На самом деле мысли о том, что когда-то «Абрамс» придётся менять на новый танк, циркулируют в умах высших военных чинов США уже довольно давно и периодически трансформируются в те или иные программы разработок. Всё-таки машина, как платформа для вооружения, начала постепенно устаревать, что называется, ещё вчера, а выжимать из неё последние соки становится всё труднее.
Однако столь серьёзный шаг требует огромных финансовых затрат, куда входит не только проектирование и постановка в производство, но и переоснащение воинских частей, интеграция машины в войска и обучение эксплуатантов. Так что до недавнего времени считалось, что реализация подобной идеи – это где-то там, в очень далёкой перспективе ближе к середине века.
Тем более что в запасе имеется почти четыре тысячи танков М1А1 и М1А2 в различных вариантах исполнения, на которых можно прожить несколько десятков лет. Именно поэтому в 2017 году с компанией General Dynamics был подписан контракт на разработку нового пакета модернизации «Абрамса» М1А2 SEP v.4 (System Enhancement Package version 4), который должен был стать «тонкой доработкой напильником» предыдущей версии танка (SEP v.3) с целью доведения его возможностей до максимального уровня с принятием на вооружение к 2025 году.
M1A2 SEP v.4, так и не дошедший до серийного производства
Но буквально пару недель назад военные объявили, что все работы по проекту будут закрыты, а усилия направлены на создание принципиально нового изделия под индексом М1Е3 к началу 2030-х годов. Тогда как для «Абрамса», который мелкими партиями будет доводиться до предшествующего стандарта SEP v.3, определён период «дожития» – с постановкой новой машины на вооружение он уйдёт в запас.
В официальном пресс-релизе говорится, что причиной тому послужила фактически предельная масса «Абрамса» с соответствующими проблемами, а также наблюдение за военными конфликтами, в том числе специальной военной операцией на Украине, ставшей явным намёком на то, что войны будущего будут разительно отличаться от доктрин, принятых сегодня.
M1A2 SEP v.3
Слишком сильно потолстел
Действительно, американский танк уже много лет подвергается критике со стороны разнокалиберных экспертов из-за большой массы, которая за время эксплуатации машины благодаря постоянным модификациям брони выросла с 54 тонн (в начальном варианте М1) до почти 67 тонн у M1A2 SEP v.3. Но обеспокоенность этот факт вызывает и у военных, однако дело не в его потенциальной возможности намертво завязнуть на слабых грунтах. Хотя стоит признать, что вытащить и отбуксировать поломанного или застрявшего тяжеловеса штатные БРЭМ М88 даже последних модификаций в одиночку не всегда могут – зачастую требуется поддержка второй машины.
«Лишний вес» танка – это в первую очередь проблемы с его доставкой куда-то за пределы США. Так, если ранние модификации М1 спокойно транспортировались самолётом-гигантом С-5 Galaxy по две единицы за раз, то новые – только по одной. А такие новички в ВВС США, как С-17 Globemaster III, хоть и способны без особых трудностей перевозить один М1А2 SEP v.3, но со сравнительно небольшим запасом полезной нагрузки, ограничивающим возможность захватить с собой что-то ещё.
Усиленное бронирование башни M1A2 SEP v.3 (снизу) по сравнению со старшей версией M1A2 SEP v.2 (сверху)
Также масса «Абрамса» новых версий существенно сокращает выбор железнодорожных платформ по грузоподъёмности для транспортировки по суше, что в случае экстренных ситуаций и военного времени может создать логистические сложности. Для примера, перевозку старых вариантов танка можно было осуществлять с помощью распространённых четырёхосных платформ грузоподъёмностью 70 коротких тонн (63,5 метрической тонны), но для новых М1А2 билеты на такие «плацкарты» уже не продают.
Впрочем, даже смена парка десантных катеров Корпуса морской пехоты на новое поколение MSV(L) в немалой степени была обусловлена тем, что таскать тяжёлые танки старые суда не могут.
Кроме того, опасения военных дополняются факторами исключительно практической направленности в рамках гипотетической войны в Европе, вероятность которой усилилась с началом спецоперации. Это и невысокая грузоподъёмность многих мостов, которые могут не выдержать проезд тяжёлой машины, о чём американцы стали весьма сильно задумываться ещё с 2014 года, когда началась война на Донбассе. И длинный «логистический хвост» снабжения танковых подразделений топливом, на расход которого влияет как газотурбинная силовая установка «Абрамса», так и лишние тонны, которые он накопил за годы модернизаций.
Резюмируют всё вышесказанное слова генерал-майора Гленна Дина, являющегося исполнительным директором программ по наземным боевым системам:
«Танк «Абрамс» больше не может наращивать свои возможности без увеличения веса, и нам необходимо уменьшить его логистическое воздействие».
И с этим трудно не согласиться, поскольку дальнейшее совершенствование бронирования танка и его вооружения для адекватного ответа угрозам на поле боя в любом случае приведёт к росту массы даже при использовании самых современных технологий. А учитывая, что реальных и потенциальных проблем тоннажа машины хватает с избытком уже сейчас, в дальнейшем эта тенденция только усилится, приведя к непредсказуемым результатам.
Не только массой единой
Ещё одним крупным недостатком «Абрамсов», как и многих других серийных танков в мире, является то, что по своей сути они являются детищами холодной войны с присущими тому времени концептуальными недостатками, которые проявляются в нынешних войнах.
В первую очередь это касается защиты, которая, по действующим законам дифференцированного бронирования, распределяется неравномерно: во лбу – густо, а по бортам, крыше и корме – пусто. Когда-то, ещё в прошлом веке, такая концепция была актуальна и вполне отрабатывала возложенные на неё задачи в давних конфликтах. Но широчайшее распространение и развитие противотанковых средств, по большей части носимых и возимых, заставляет задуматься о том, что защищать машину нужно целиком.
Масла в огонь подлила и специальная операция на Украине, где все угрозы танкам проявились во всей красе, начиная от ПТРК и заканчивая разгулом дронов разного пошиба.
Схема установки КАЗ Trophy на башню «Абрамса». Оттенками синего показаны аккумуляторы, РЛС и прочая оснастка, а также противовесы на лобовой части башни
Как сказал всё тот же Гленн Дин про танки:
«Война на Украине выявила острую необходимость для комплексной защиты солдат, построенной изнутри, а не надстройки».
Однако конструкция американского танка не подразумевает столь масштабных изменений. Как, например, не предусматривала изначально и установку «надстройки» в виде активной защиты «Трофи», которая потребовала наличия массивных аккумуляторов на бортах башни и тяжёлых противовесов в лобовой её части, сделав танк шире и тяжелее почти на тонну и отжирая из его бортовой сети немалое количество энергии для своей работы. И, надо сказать, по сообщениям в западных СМИ, военные с настороженностью относятся к такому размену, хотя вроде бы преимущество в виде повышенной защищённости от кумулятивных боеприпасов налицо.
«Абрамс» с активной защитой Trophy
Также в приоритете американских военных модульность компонентов танка. И значение этого термина не в привычных нам рекламациях в стиле модульной брони, которую можно менять в зависимости от задач или быстрой смене вооружения машины. Суть в концепции модульных компонентов электроники: прицелах, средствах связи и навигации, бортовых вычислительных системах и проч., которые можно заменять на более совершенные или внедрять новые без переделки всех сопутствующих деталей.
Например, при смене прицела не менять баллистический вычислитель, стабилизаторы и так далее – принцип «воткнул и пользуйся», который в «Абрамсе», изначально к этому не приспособленном, полностью реализовать не смогли даже в последних модификациях. Хотя это не только значительно упрощает и удешевляет процесс модернизации машины, но и в перспективе открывает дорогу к внедрению элементов искусственного интеллекта в боевую систему.
Выводы
По всей видимости, будущий М1Е3, который придёт на замену «Абрамсу», будет в значительной степени переработан по компоновке – возможно, за счёт внедрения автоматизированного заряжания пушки и необитаемой, либо низкопрофильной башней, что позволит перераспределить пассивное бронирование машины и уменьшить её массу. Также такие составляющие, как активная защита, средства борьбы с дронами и т. д., будут изначально встроены в конструкцию, являясь её дополнением, а не обременением. А электроника – на полностью открытой модульной архитектуре, способствующей простоте модернизации и внедрению различных новшеств в будущем.
К слову, анализ существующих танков, в том числе наших Т-14 «Армата», с целью определения облика будущей боевой машины американцы проводили ещё в 2020 году, наметив на 2021 год проработку характеристик будущего танка с сокращённым экипажем. На приложенном ниже фото как раз запечатлены, но «заблюрены» его модели в разных исполнениях в количестве четырёх единиц.
Фотография с замазанными моделями перспективного танка США в 2020 году
В каком виде всё это будет реализовано – пока непонятно. Во всяком случае, как свидетельствуют некоторые источники из General Dynamics, танк собираются делать с нуля, не используя практически ничего от старого «Абрамса». В связи с этим есть небольшая вероятность, что если и не концепт-каром, то хотя бы источником некоторых наработок послужит AbramsX (о нём мы писали здесь), представленный ещё в прошлом году.
AbramsX
Будучи демонстратором технологий, это изделие сочетает в себе ряд интересных новшеств, которые могут приглянуться американским военным. Это и сравнительно небольшая масса менее шестидесяти тонн, и высокая топливная экономичность за счёт гибридной дизель-электрической силовой установки, а также хорошая защищённость экипажа, необитаемая башня с автоматом заряжания, встроенная активная защита и электроника, целиком посаженная на шину обмена данных с открытой архитектурой и модульной заменой компонентов.
AbramsX
Да и рекламации производителя к нему впечатляющие:
Обладая летальностью, живучестью, мобильностью, взаимодействием с беспилотными системами и автономными возможностями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, AbramsX может стать ключевым узлом в смертоносных боевых сетях.
Что в конце концов примут на вооружение, мы, конечно, не знаем, но важный исторический шаг американцы уже сделали – век дядюшки «Абрамса» постепенно подходит к концу.
Источники информации:
Военные делают ставки на следующее поколение М1Е3.
U.S. Army Public Affairs: Army Announces Plans for M1E3 Abrams Tank modernization.