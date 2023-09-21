Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский премьер заявил, что Польша прекращает поставки оружия Украине

11
Польский премьер заявил, что Польша прекращает поставки оружия Украине

Конфликтная ситуация между Варшавой и Киевом продолжает набирать обороты. Взаимные претензии по запрету поставок сельхозпродукции повысили градус риторики. Но теперь, как выясняется, этим дело не ограничилось. Для польских властей ситуация обусловлена грядущими выборами. Нужно продемонстрировать своему электорату «твёрдую и независимую» позицию, что и пытаются делать.


От «зерновой» риторика официальной Варшавы перешла к «оружейной». Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что теперь Варшава не будет поставлять оружие Киеву, так как «самим нужно».

Польский премьер:

Мы уже перестали передавать Украине оружие. Это связано с тем, что мы заняты модернизацией и обеспечением своей армии. Чтобы не пришлось защищаться, нужно самим иметь то, что защищаться. Мы увеличили оборонный заказ для своей армии.

Моравецкий не стал говорить о том, что всё это связано с упрёками Киева, запретом на ввоз сельскохозяйственной продукции из Польши, а также угрозами подачи иска в суд ВТО.

По состоянию на текущий момент Польша входила в число крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов Киеву. Среди прочего поляки поставляли ВСУ танки, САУ, боевые машины пехоты, средства артиллерии, ПВО, огромное количество снарядов и др.

Также Польша является крупной транзитной (для поставок оружия и техники Украине) страной. Находясь в Нью-Йорке, польский президент Дуда отменил ранее запланированную встречу с Зеленский и заявил, что Варшава напоминает Киеву о своём статусе важного транзитёра. Дал понять, что и транзит (если США позволят) могут перекрыть.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Властор
    Властор Сегодня, 06:10
    +3
    Прошла любовь
    Завяли помидоры…............................................
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:13
      +2
      и транзит (если США позволят) могут перекрыть.
      Хотелось бы верить....Но не позволят !
  2. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 06:12
    +1
    При этом скромно умолчал, что сейчас основные поставки - транзит через Польшу американского и европейского оружия. Пахан Качинский вчера сказал, что это "святое" и будет продолжено.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:13
    0
    Вообщем к этому и шло: скоро и на кол сажать начнут, как Ярёма завещал.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 06:18
    0
    Не на долго это все, позерство и понты.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:21
      +1
      Как продавят свою позицию по зерну и прочему - так потом сразу и возобновят всё.
      Может и подождут пока "провального" зелю поменяют США на более что-то удобоваримое для них.
  5. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:21
    +1
    Варшава не будет поставлять оружие Киеву, так как «самим нужно»

    При этом не уточнил, зачем им оружие wassat Оно им нужно для одной цели: захвата западной окраины.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:27
    0
    Пусть теперь остальной мир возится с дебиловатым украинством. Спасибо СВО. Паразиты шароварные.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:39
    0
    Просто поляков США кинули,те всё сбросили,так как было обещано получить новое американское оружие, а вышел пшик.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    0
    Мы уже перестали передавать Украине оружие. Это связано с тем, что мы заняты модернизацией и обеспечением своей армии.
    Сильное и неожиданное для Киева заявление польского премьера. Вот только, как на это отреагируют Сша? Явно не будут в восторге. Правда Моравецкий подстелил немного соломки сославшись на модернизацию своей армии.
  9. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:45
    0
    Чушь полная. Сколько надо будет поставлять вооружения хохлам сколько Польша и будет , хозяин решает а не они