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Киевский режим осуществил попытку наиболее массированной за последние месяцы беспилотной атаки Крымского полуострова

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Киевский режим осуществил попытку наиболее массированной за последние месяцы беспилотной атаки Крымского полуострова

Стало известно о самой массированной беспилотной атаке киевским режимом российского Крыма. Средства противовоздушной обороны работали в разных частях полуострова: Севастополь, Саки, Джанкой.


По последним данным, средствами РЭБ и противовоздушной обороны подавлено и перехвачено не менее 19 беспилотников. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, которые выпускались с подконтрольных войскам киевского режима территорий.

Также украинские войска попытались осуществить беспилотные атаки на другие регионы Российской Федерации. Об этом сообщает российское министерство обороны:

В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Из сообщения:

Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

Известно о работе ПВО в районе Евпатории.

О том, какое количество БПЛА применил киевский режим в общей сложности в целях атаки российских территорий, на данный момент не сообщается.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:26
    0
    А сколько реально долетело и напакостило??
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:32
      +1
      Цитата: Nexcom
      А сколько реально долетело и напакостило??

      Если атака была только с помощью БЛА, то могли все сбить. В Крыму достаточно мощное ПВО. А вот КР цель сложнее. Вчера судя по крымским пабликам 3 ракеты попали в ЗКП ЧФ, были и и жертвы и много раненых.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:31
    +3
    Стало известно о самой массированной беспилотной атаке киевским режимом российского Крыма.

    Почему на географической карте присутствует название "Киев"?
    Один я, отдельно взятый, со своими принципами ведения войны, не понимаю?

    Если чо - на глобальных Наполеонов (хотя и они получали чо надо) не претендую - всего лишь мнение старшего сержанта ВДВ из Гордеза. Тогда за наших пацанов "Грады" и "воздух" отрабатывали достойно, мешали с глиной.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 06:38
      +1
      Так войны как таковой нет, а есть СВО и призывы к переговорам со стороны российского руководства.
  3. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 06:36
    +1
    У них их так много? (Текст комментария прекрасен, т.к. краткость - сестра таланта).
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:38
    -1
    Цитата: Nexcom
    А сколько реально долетело и напакостило??

    Сложно сказать: эффективность систем ПВО, как правило не превышает 80%. Одно скажу: в Крыму очень сильное ПВО и РЭБ, поэтому беспилотники могли и все ссадить.
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:39
    0
    Только перевод каждого свиноголового в состояние органического удобрения может исправить ситуацию!!!!!