Киевский режим осуществил попытку наиболее массированной за последние месяцы беспилотной атаки Крымского полуострова

Стало известно о самой массированной беспилотной атаке киевским режимом российского Крыма. Средства противовоздушной обороны работали в разных частях полуострова: Севастополь, Саки, Джанкой.
По последним данным, средствами РЭБ и противовоздушной обороны подавлено и перехвачено не менее 19 беспилотников. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, которые выпускались с подконтрольных войскам киевского режима территорий.
Также украинские войска попытались осуществить беспилотные атаки на другие регионы Российской Федерации. Об этом сообщает российское министерство обороны:
В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Из сообщения:
Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.
Известно о работе ПВО в районе Евпатории.
О том, какое количество БПЛА применил киевский режим в общей сложности в целях атаки российских территорий, на данный момент не сообщается.