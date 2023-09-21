Киевский режим осуществил попытку наиболее массированной за последние месяцы беспилотной атаки Крымского полуострова

В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

О том, какое количество БПЛА применил киевский режим в общей сложности в целях атаки российских территорий, на данный момент не сообщается.