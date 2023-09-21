Греческие политики считают, что после событий в Карабахе нужно «особое внимание обращать на Кипр и острова в Эгейском море из-за амбиций Эрдогана»

После азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе тревогу забили греческие политики и общественные деятели. В Афинах заявляют о том, что азербайджанский вариант, который открыто поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, может и самого Эрдогана подтолкнуть к решению территориальных споров и проблем.
Издание Greek City Times, приводя мнение греческих экспертов, пишет о том, что теперь нужно «с особым вниманием следить за Кипром».
Из материала:
У Баку была единственная сложность с признанием Северного Кипра. Там опасались того, что Афины и Никосия признают независимым Нагорный Карабах. Теперь такой проблемы нет ни для Анкары, ни для Баку.
Греческие СМИ пишут, что власти Азербайджана могут признать Турецкую Республику Северного Кипра, соответственно, это станет стимулом для Эрдогана действовать в силовом варианте, например, и на островах в Эгейском море.
Греческие политики говорят о том, что в последние годы турецкая боевая авиация значительно увеличила число нарушений воздушного пространства Греции над островами в Эгейском море, и в конечном итоге всё это может вылиться в полномасштабный конфликт из-за «амбиций Эрдогана».
Для справки: Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) делит остров Кипр с официальной Республикой Кипр (столица Никосия). ТРСК находится под фактическим турецким контролем, признаётся Анкарой в качестве независимого государства. Численность населения едва дотягивает до 350 тысяч человек.
В 2024 году ТРСК будет отмечать полувековой юбилей со дня образования. Как считают в Греции, к этой дате ТРСК может быть признана Азербайджаном и рядом других стран, у которых с Анкарой тесные связи.