Греческие политики считают, что после событий в Карабахе нужно «особое внимание обращать на Кипр и острова в Эгейском море из-за амбиций Эрдогана»

У Баку была единственная сложность с признанием Северного Кипра. Там опасались того, что Афины и Никосия признают независимым Нагорный Карабах. Теперь такой проблемы нет ни для Анкары, ни для Баку.

После азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе тревогу забили греческие политики и общественные деятели. В Афинах заявляют о том, что азербайджанский вариант, который открыто поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, может и самого Эрдогана подтолкнуть к решению территориальных споров и проблем.Издание Greek City Times, приводя мнение греческих экспертов, пишет о том, что теперь нужно «с особым вниманием следить за Кипром».Из материала:Греческие СМИ пишут, что власти Азербайджана могут признать Турецкую Республику Северного Кипра, соответственно, это станет стимулом для Эрдогана действовать в силовом варианте, например, и на островах в Эгейском море.Греческие политики говорят о том, что в последние годы турецкая боевая авиация значительно увеличила число нарушений воздушного пространства Греции над островами в Эгейском море, и в конечном итоге всё это может вылиться в полномасштабный конфликт из-за «амбиций Эрдогана».Для справки: Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) делит остров Кипр с официальной Республикой Кипр (столица Никосия). ТРСК находится под фактическим турецким контролем, признаётся Анкарой в качестве независимого государства. Численность населения едва дотягивает до 350 тысяч человек.В 2024 году ТРСК будет отмечать полувековой юбилей со дня образования. Как считают в Греции, к этой дате ТРСК может быть признана Азербайджаном и рядом других стран, у которых с Анкарой тесные связи.