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Греческие политики считают, что после событий в Карабахе нужно «особое внимание обращать на Кипр и острова в Эгейском море из-за амбиций Эрдогана»

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Греческие политики считают, что после событий в Карабахе нужно «особое внимание обращать на Кипр и острова в Эгейском море из-за амбиций Эрдогана»

После азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе тревогу забили греческие политики и общественные деятели. В Афинах заявляют о том, что азербайджанский вариант, который открыто поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, может и самого Эрдогана подтолкнуть к решению территориальных споров и проблем.


Издание Greek City Times, приводя мнение греческих экспертов, пишет о том, что теперь нужно «с особым вниманием следить за Кипром».

Из материала:

У Баку была единственная сложность с признанием Северного Кипра. Там опасались того, что Афины и Никосия признают независимым Нагорный Карабах. Теперь такой проблемы нет ни для Анкары, ни для Баку.

Греческие СМИ пишут, что власти Азербайджана могут признать Турецкую Республику Северного Кипра, соответственно, это станет стимулом для Эрдогана действовать в силовом варианте, например, и на островах в Эгейском море.

Греческие политики говорят о том, что в последние годы турецкая боевая авиация значительно увеличила число нарушений воздушного пространства Греции над островами в Эгейском море, и в конечном итоге всё это может вылиться в полномасштабный конфликт из-за «амбиций Эрдогана».

Для справки: Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) делит остров Кипр с официальной Республикой Кипр (столица Никосия). ТРСК находится под фактическим турецким контролем, признаётся Анкарой в качестве независимого государства. Численность населения едва дотягивает до 350 тысяч человек.

В 2024 году ТРСК будет отмечать полувековой юбилей со дня образования. Как считают в Греции, к этой дате ТРСК может быть признана Азербайджаном и рядом других стран, у которых с Анкарой тесные связи.
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33 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia 21 сентября 2023 06:50
    +8
    Зря греки так ерепенятся... Турция не Греция - будете дёргаться, весь Кипр потеряете, как армяне потеряли Карабах... Обе страны члены НАТО, так что пятая поправка тут не поможет...
    1. свой1970
      свой1970 21 сентября 2023 07:43
      -3
      Цитата: Lev_Russia
      Зря греки так ерепенятся... Турция не Греция - будете дёргаться, весь Кипр потеряете, как армяне потеряли Карабах... Обе страны члены НАТО, так что пятая поправка тут не поможет...

      Как только Турция начнет движняк- наши сделав постное лицо заявят
      " Один член НАТО набил морду другому члену НАТО и отжал острова.И где что??!!"....
      И будет тишинаааа....
      З.ы
      Даже не удивлюсь если наши потихоньку будут Турцию к этому толкать
      1. Cetarb Kilork
        Cetarb Kilork 21 сентября 2023 08:24
        -2
        И правильно, что заявят. Греция свой выбор сделала (и поставкой вооружения и техники ВСУ), а был ли этот выбор правильный - пусть узнает.
        1. Наган
          Наган 21 сентября 2023 08:47
          +3
          Цитата: Cetarb Kilork
          Греция свой выбор сделала (и поставкой вооружения и техники ВСУ), а был ли этот выбор правильный - пусть узнает.

          Байрактары поставляют ВСУ тоже греки?
          1. Shurik70
            Shurik70 21 сентября 2023 09:44
            0
            Цитата: свой1970
            Как только Турция начнет движняк- наши сделав постное лицо ...

            Почему "постное" ?
            Равнодушное, так будет правильно.
            Проблема внутри НАТО - внутренняя проблема НАТО. Остальной мир будет лишь приветствовать такие проблемы, поскольку больше проблем НАТО - это меньше проблем у всех остальных.
            Так что и греков подзуживать, и турок одобрять будут всем миром. Не только Россия.
    2. Наган
      Наган 21 сентября 2023 07:59
      +2
      Цитата: Lev_Russia
      Обе страны члены НАТО, так что пятая поправка тут не поможет...

      Пятая поправка - это часть американского Билла о Правах, поправка к Конституции, где говорится следующее:
      Fifth Amendment
      No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
      Какое отношение оно имеет к грекам и туркам вне американской юрисдикции???

      А если прочитать Пятую статью НАТО, то там говорится следующее:
      The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force
      Т.е. страны НАТО приходят на помощь стране, подвергшейся атаке, как сочтут нужным, в том числе с применением военной силы. А еще, заметьте, нигде не сказано, что "в результате обсуждения в НАТО", т.е. можно действовать на свое усмотрение, и в данном случае Турция не сможет заблокировать совместное решение НАТО, как в случае Швеции, потому что совместного решения не будет за ненадобностью такового.
      Эрдоган на почве своего пан-исламизма успел перепортить отношения со многими странами НАТО, в том числе с США, Британией, и Францией. Так что если Греция завопит "Ой, атаковали, помогите!", немало стран НАТО пожелают оказать ей помощь, вплоть до военной. А военные Турции скорее всего решат, что поднять на штыки Эрдогана и его сторонников проще и безопасней, чем воевать против даже части НАТО. И Эрдоган понимает это не хуже любого другого, а поэтому буром на Грецию не попрет.
      1. свой1970
        свой1970 21 сентября 2023 09:34
        0
        Цитата: Наган
        И Эрдоган понимает это не хуже любого другого, а поэтому буром на Грецию не попрет.

        Поживем- увидим
  2. Катя_Иванова
    Катя_Иванова 21 сентября 2023 06:51
    +3
    Греческие политики считают, что после событий в Карабахе нужно «особое внимание обращать на Кипр
    Справедливости ради, не на Кипр, а только на пол-Кипра.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 21 сентября 2023 07:02
    +4
    тревогу забили греческие политики и общественные деятели
    И не зря встревожились. Честно говоря после греческих выкрутасов по отношению к России совершенно не будет сожаления если Турция их хорошенько прижмет. Да и интересно будет понаблюдать на реакцию НАТО когда две страны входящие в этот блок решают территориальные проблемы.
    1. stelltok
      stelltok 21 сентября 2023 09:24
      +1
      не будет сожаления если Турция их хорошенько прижмет

      И чем Турция лучше Греции?
  4. A17ttt
    A17ttt 21 сентября 2023 07:05
    -1
    что-то Греческое издание обратило внимание только на одну сторону - Азербайджан и Турция. В то время как другую сторону Армения и НАТО - прошли стороной и не заметили.

    выше правильно заметили, что два государства (Греция и Турция) участники НАТО. Соответственно на внутренний конфликт между сторон состоящих в НАТО, на помощь НАТО можно не рассчитывать.
  5. Glock-17
    Glock-17 21 сентября 2023 07:06
    +5
    Есть повод Грекам беспокоится. С трудом верится, что на Карабахе все остановится. Главный посыл в том, что там где раньше твердили о безальтернативности мирного урегулирования конфликта, теперь все можно порешать с помощью силы. А у сильного всегда бессильный виноват.
  6. svskor80
    svskor80 21 сентября 2023 07:10
    +7
    А вы поставляйте дальше оружие на Украину. Глядишь туркам полегче будет Кипр прибрать.
    1. Nexcom
      Nexcom 21 сентября 2023 07:19
      -4
      Именно. Если какая заруба начнется - грекам никто ничего не даст, нечего будет дать.
      Тем более что у султана пример есть - взяли и отжали непыльно Карабах. Еще и наших бойцов угробили. И всё без последствий......
      1. Курганец-45
        Курганец-45 21 сентября 2023 07:31
        0
        "Еще и наших бойцов угробили." а что уже доказали, что это Азербайджан? оно ему надо? Вот кому надо было, дак это Армении (США).
        1. Narrator
          Narrator 21 сентября 2023 08:23
          0
          Нравится как критикуют Армению и все забыли как мы слили члена ОДКБ в 2020 (тогда речи о сша даже не было).
          А слили, хочу напомнить Азербайджану союзника Турции которая в НАТО.

          Но все радуются… НАТО, фактически наших союзников громит.
          1. Курганец-45
            Курганец-45 21 сентября 2023 08:30
            -2
            Без какой либо радости... Просто человек безапелляционно заявляет, что кто то виноват, не предоставив при этом ни единого факта или мотива, кажется, это называется клевета.
            1. Narrator
              Narrator 21 сентября 2023 09:00
              +2
              Извините, у меня просто стадия шока. Я и не армянин. Но меня как русского удивляет что творится в интернете и даже тут на ресурсе.
              Мы фактически сейчас и в 2020 слили целую страну союзников. Какое бы не было отношение к армянам, там везде весели русские флаги. Это катастрофа, с которой любой кто захочет на нас положится сделает выводы не в нашу пользу.
              1. Хорон
                Хорон 21 сентября 2023 09:22
                -2
                Мы фактически сейчас и в 2020 слили целую страну союзников.

                То что до этого произошло вы конечно забыли. На армению разве тогда напали? Каким образом вы слили целую страну обьяснить можете?
      2. Lis_Domino
        Lis_Domino 21 сентября 2023 07:54
        0
        ну не отжали а вернули. так то НКО была в составе Азербаджана. А отжала как раз Армения в свое время
    2. Narrator
      Narrator 21 сентября 2023 08:21
      0
      Греки кстати не просто поставляют, а в обмен, отдают старые советские итп образцы, а получают новее.
      1. Хорон
        Хорон 21 сентября 2023 09:23
        -2
        Цитата: Narrator
        Греки кстати не просто поставляют, а в обмен, отдают старые советские итп образцы, а получают новее.

        И много греки уже получили нового оружия на данный момент? wassat
        1. Комментарий был удален.
        2. G.Petrovich
          G.Petrovich 21 сентября 2023 14:43
          +1
          [/quote] И много греки уже получили нового оружия на данный момент?[quote]


          Греки послали 25 ГДРовских БМП1. за кот. получили 25 немецких Мардер, возвратили несколько тысяч автоматов Калашникова конфискованные несколько лет тому назад у украинского судна в Эгейском море ну и гуманитарку. И всё. А всё остальное это враньё СМИ. Греция не входит даже в 20ку стран поставляющих помощь Украине. Стоит лишь погуглить и удостовериться.
          1. Хорон
            Хорон Вчера, 14:54
            0
            получили 25 немецких Мардер

            Уже получили или в процессе их получения? winked
  7. Knizhnik
    Knizhnik 21 сентября 2023 07:23
    -3
    На Кипре в данный момент турецкая община имеет претензии к, скорее, "миротворцам", которые открыто потворствуют грекам. Речь идёт о путях в сообщения в буферной зоне: греки имеют свободный доступ к расположенным там населенным пунктам, для турок это затруднено "по причине прохождения через буферную зону". По большому счёту, несправедливо, из-за проблем с сообщением, в итоге, баланс населения в буферной зоне улучшается в пользу греков, т.к. оттуда уезжают турки. Особенно это важно в отношении НП со смешанным населением.
  8. Knizhnik
    Knizhnik 21 сентября 2023 07:29
    -3
    Пару раз разгневанные турки, требуя равного с греками доступа в буферную зону, пытались разобрать заграждения на дорогах. Европейские и североамериканские "миротворцы" не обостряют, но и не уступают. Так что греки тут имеют перевес, они скорее беспокоятся за установление равных возможностей с турками, им бы этого не хотелось.
  9. Дилетант
    Дилетант 21 сентября 2023 07:33
    0
    То, что греческих политиков заинтересовали Кипр и острова в Эгейском море, это хорошо. А то их в последнее время больше интересовала украина. Глядишь и до понимания того, что передавая оружие свидомым, они обезоруживают сами себя.
  10. Станислав82
    Станислав82 21 сентября 2023 07:53
    0
    Страшно стало. Видать чуют, что и их могут того.
  11. Lis_Domino
    Lis_Domino 21 сентября 2023 07:55
    -1
    греки конечно те еще вояки, смешно так маршируют
    и 300 спартанцев им уже не помогут
    1. lukash66
      lukash66 21 сентября 2023 08:15
      0
      Цитата: Lis_Domino
      греки конечно те еще вояки, смешно так маршируют
      и 300 спартанцев им уже не помогут

      Особенно внушают греческие гвардейцы в тапках с помпонами и белых юбках.))))
  12. lukash66
    lukash66 21 сентября 2023 08:01
    +2
    Малоуважаемые греческие политики. Не забудьте отдать все свои системы ПВО своим украинским друзьям. А также всю свою БТТ до кучи, чтобы султану было проще вас вдолбить в каменный век, как Азербайджан Карабах.
    1. A17ttt
      A17ttt 21 сентября 2023 08:09
      0
      пускай для начала греки выставят своих ЛГБТ, за счет которых наполняли бюджет. Им (ЛГБТ) пора отрабатывать свой стрим.
  13. APASUS
    APASUS 21 сентября 2023 08:23
    -1
    Главное сейчас успеть передать Грации, все системы ПВО С-300 для Украины . Да и не только ПВО ..................