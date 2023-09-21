Российские Вооружённые силы в течение ночи наносили комбинированные удары по объектам киевского режим в различных областях Украины. В частности, удары были нанесены по объектам противника, используемым в военных целях, во Львове. В сети появились кадры с высоким столбом серо-чёрного дыма после одного из прилётов. Напомним, что несколькими днями ранее в том же городе был уничтожен крупнейший на западной Украине логистический комплекс ВСУ, через который шли поставки техники и оружия.
В группах социальных сетей города Дрогобыч, что в 75 км южнее Львова, пишут о взрывах. Во Львовской администрации подтверждают информацию о нанесении ударов, традиционно угрожая уголовной ответственностью тем, кто публикует снимки с прилётами. Однако снимки, пусть и частично отретушированные, всё же появляются в сети.
Мощные взрывы прогремели в Харькове, в том числе на промпредприятии. Детонация после прилёта свидетельствует о том, что на складах предприятия могли находиться боеприпасы, которые там либо произведены, либо поставлены из других мест для использования вооружёнными силами Украины. Мэр Харькова Терехов написал в сети о том, что всего взрывов на объекте в городе было шесть. Местные жители сообщают о семи взрывах.
Череда взрывов и в Киеве. Мэр Кличко подтверждает нанесение ударов по объектам в разных районах Киева, включая Голосеевский и Дарницкий. Пожары охватили военные объекты после прилётов. По словам Кличко, ночью без электроснабжения остался Святошинский район.
Местные жители сообщают о том, что как минимум один из прилётов пришёлся по административному зданию, имеющему прямое отношение к силовым структурам.
Прилёты и по объектам в городе Ровно на западе Украины. Там, по некоторым данным, уничтожен объект размещения военной техники, не так давно переданной Киеву его натовскими «друзьями».