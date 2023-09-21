Военное обозрение
Войти Регистрация

Взрывы по всей Украине: поражены объекты киевского режима в Ровно, Львове, Дрогобыче, Киеве, Харькове

23
Взрывы по всей Украине: поражены объекты киевского режима в Ровно, Львове, Дрогобыче, Киеве, Харькове

Российские Вооружённые силы в течение ночи наносили комбинированные удары по объектам киевского режим в различных областях Украины. В частности, удары были нанесены по объектам противника, используемым в военных целях, во Львове. В сети появились кадры с высоким столбом серо-чёрного дыма после одного из прилётов. Напомним, что несколькими днями ранее в том же городе был уничтожен крупнейший на западной Украине логистический комплекс ВСУ, через который шли поставки техники и оружия.


В группах социальных сетей города Дрогобыч, что в 75 км южнее Львова, пишут о взрывах. Во Львовской администрации подтверждают информацию о нанесении ударов, традиционно угрожая уголовной ответственностью тем, кто публикует снимки с прилётами. Однако снимки, пусть и частично отретушированные, всё же появляются в сети.



Мощные взрывы прогремели в Харькове, в том числе на промпредприятии. Детонация после прилёта свидетельствует о том, что на складах предприятия могли находиться боеприпасы, которые там либо произведены, либо поставлены из других мест для использования вооружёнными силами Украины. Мэр Харькова Терехов написал в сети о том, что всего взрывов на объекте в городе было шесть. Местные жители сообщают о семи взрывах.

Череда взрывов и в Киеве. Мэр Кличко подтверждает нанесение ударов по объектам в разных районах Киева, включая Голосеевский и Дарницкий. Пожары охватили военные объекты после прилётов. По словам Кличко, ночью без электроснабжения остался Святошинский район.

Местные жители сообщают о том, что как минимум один из прилётов пришёлся по административному зданию, имеющему прямое отношение к силовым структурам.

Прилёты и по объектам в городе Ровно на западе Украины. Там, по некоторым данным, уничтожен объект размещения военной техники, не так давно переданной Киеву его натовскими «друзьями».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 07:21
    0
    баш на баш после предыдущих БПЛА-атак на Крым
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:53
      +9
      Промышленные предприятия Харькова уже давно должны быть уничтожены, это самые доступные цели, а работают на ВСУ в три смены, там давно нет проросийского население. Аваков еще в 2014 году все зачистил.
      1. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 08:48
        +6
        Надо мосты через Днепр уничтожать, только это серьезно усложнит снабжение ВСУ и поможет нашим. Но вместо этого атакуются второстепенные цели. Создается ощущение предательства на самом верху.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:23
    +9
    Местные жители сообщают о том, что как минимум один из прилётов пришёлся по административному зданию, имеющему прямое отношение к силовым структурам.
    Российские Вооружённые силы в течение ночи...
    Это чтобы случаем в этих зданиях никого не задеть?
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 07:27
      +3
      Цитата: НДР-791
      как минимум один из прилётов пришёлся по административному зданию, имеющему прямое отношение к силовым структурам.
      Российские Вооружённые силы в течение ночи...
      Это чтобы случаем никого не задеть?

      Интересно, вахтёр спрятаться успел?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:28
      +1
      Цитата: НДР-791
      Это чтобы случаем в этих зданиях никого не задеть?

      Еще заденут. С утра снова тревогу объявили.
    3. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 07:31
      0
      Цитата: НДР-791
      Это чтобы случаем в этих зданиях никого не задеть?

      Это чтобы никто из мирных бандеровцев не пострадал.
  3. Дмитрий Болотский
    Дмитрий Болотский Сегодня, 07:48
    +9
    Вроде, пристрелялись. Причин здесь несколько, вижу две основных.
    1. Заработала стратегия, примеров которой в СВО не так уж и много. Наконец стали работать на упреждение. И, судя по всему, сократилось время от поступления сигнала до принятия решения.
    2. Пошла информация с мест, или её стали больше использовать. Спасибо этим людям, большинства имён которых мы никогда не узнаем.
    Система, особенно наша Система, дама весьма неповоротливая. Но если уж развернётся, то... тормозит тоже очень медленно! Лишь бы до конца, только бы без всяких переговоров, до полной капитуляции!
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:49
    +11
    Не жилось шароварникам, спокойно. Доскакались. Теперь, пусть живут как Донецк, все 8 лет. Никакой жалости и сострадания. Что заслужили то и получили.
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:51
    +6
    Радует, что и Западной окраине прилетает, а не только по русской части недоразумения 404.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:55
    +8
    наносили комбинированные удары по объектам киевского режим в различных областях Украины
    Впечатляет география - с запада на восток по большой части украинской территории. Не давать им ни дня продыха, подавить моральное состояние с одновременным уничтожением военных и производственных объектов. Продолжительность нанесения ударов говорит о том, что очевидно наконец взялись за бандеровский режим всерьез и не только на ЛБС.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:04
      +7
      Когда начнут уничтожать военно-политическое руководство как идеологов бандеровщины и их многочисленных гостей шляющихся по Киеву, когда разрушат всю приграничную инфраструктуру западной части через которые идут караваны с оружием и боеприпасами, когда перестанем перечислять деньги за транзит....... вот тогда поверю что взялись по-взрослому, а пока только единичные случаи активности.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 08:20
        +1
        Однако же эти единичные случаи активности происходят почти каждую ночь, что намекает на их системность.

        Но я с вами согласен, градус надо повысить. Сейчас в гости к Украине идёт противник, с которым не договориться и не запугать. Зима...
      2. aakvit
        aakvit Сегодня, 09:01
        +1
        уничтожать военно-политическое руководство

        А в этом есть смысл? Одну куклу поменяют на другую, а пришибленного хероем ещё объявят! Никаких хероев - только висельники по приговору трибунала!
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 09:22
          +1
          Таки да, я тоже считаю, что военно-политическое руководство Украины сидит в Вашингтоне. Да, кажется, в Кремле тоже такое мнение озвучивали.
          А насчёт платы за транзит - надо ещё выяснить, кто больше от него потерь несёт: мы или украинцы.
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 07:57
    +7
    Всю галЫчину надо стереть с лица земли! Это они муйдан пристроили и войну на Донбассе. Именно бандерня жгла людей в Одессе и убивала в Харькове. Именно эти рАгули грабили,марадёрили , насиловали и награбленное Новой Почтой в свои сЭла отправляли! Именно черти рогатые с зу возглавили войну Города и сЭла! А посему их надо вбомбить в каменный век!
  8. Сергей Николаев_3
    Сергей Николаев_3 Сегодня, 08:21
    +1
    Душа ликует, когда получаешь информацию о сокрушении объектов неофашистской Украины!
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:29
    +2
    Отличная новость, эти бомбежки в тылу врага, которые к тому же продолжаются, очень нужны.
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:33
    +2
    При том потенциале, который есть у России, вся промышленная и логистическая инфраструктура Украины должна быть разрушена и похоже, что сейчас наносятся непрерывные и успешные удары.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:24
      +1
      Мне кажется, высокоточным оружием вот прям всю инфраструктуру уничтожить не получится. Для этого именно неуправляемыми бомбами и снарядами долбить, сбрасывать грузы с бомбардировщиков. А для этого сначала надо подавить ПВО...
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:12
    +2
    Это большой привет зели, который за лужей встречается с местными акулами бизнеса по вопросам финансирования "восстановления" окраины, цена вопроса 750 лярдов вложится. С наилучшими пожеланиями....
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:25
      +1
      Так ведь ещё прошлым летом называли цену что-то около 500-600 миллиардов, не? Если так, то там уже на триллионы счёт идти должен.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:25
      0
      Так ведь ещё прошлым летом называли цену что-то около 500-600 миллиардов, не? Если так, то там уже на триллионы счёт идти должен.