Военное обозрение
Войти Регистрация

Пентагон: Время превосходства США в военных технологиях закончилось

5
Пентагон: Время превосходства США в военных технологиях закончилось

После окончания холодной войны Соединённые Штаты недолгое время пожинали плоды победителя, являясь, бесспорно, ведущей мировой экономической и военной державой. Однако со временем в мире стало появляться не мало стран догнавших, а в некоторых сферах и обогнавших США. Даже те страны, которые на Западе считают странами-изгоями, сумели продвинуться в развитии военных технологий.


С тем фактом, что США больше не идут впереди планеты всей, согласились и в Пентагоне. По словам помощника шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мары Карлин, период когда у Вашингтона было превосходство в военной сфере закончился и пришло время американцам учиться у других стран.

Карлин отметила, что пора уже Соединённым Штатам смягчить правила торговли оружием с другими странами, для облегчения обмена технологиями с партнерами и союзниками. По словам чиновницы из Пентагона, эти правила были необходимы для тех времён, когда США имели превосходство в сфере военных технологий и не нуждались особо в том, чтобы учиться у других.

Ситуация поменялась, и мы будем многому учиться, равно как и многим делиться с нашими союзниками и партнерами

- сказала Карлин, выступая в среду в Институте Рональда Рейгана.

Очевидно, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что их соперники, особенно Китай и Россия, добиваются значительных успехов в сфере военных разработок.

Напомним, что США пытаются получить собственное гиперзвуковое оружие. Оно уже есть у России и Китая, а вот в США возникли очередные проблемы с его испытаниями. Несмотря на то, что корабельного "гиперзвука" у ВМС США нет, заявили о том, что под гиперзвуковые ракеты переоборудуют стелс-эсминцы класса Zumwalt, запросив ещё несколько миллиардов долларов у Конгресса.
Использованы фотографии:
Википедия/David B. Gleason from Chicago, IL
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:11
    +1
    угу угу, а вот скорее переход на новые технологии придал уверенности сша начать конфликт на украине с последующей попыткой укрепить гегемонию в мире.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:16
      +1
      Ситуация поменялась, и мы будем многому учиться, равно как и многим делиться с нашими союзниками и партнерами
      все чем вы делитесь приносит вам выгоду, а другим кровь и страдание.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:23
    +2
    Поэтому будет просить увеличение финансирования, что бы вернуть утраченные позиции.
    Банальное - дайте больше денег
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    0
    Несмотря на то, что корабельного "гиперзвука" у ВМС США нет, заявили о том, что под гиперзвуковые ракеты переоборудуют стелс-эсминцы класса Zumwalt, запросив ещё несколько миллиардов долларов у Конгресса.
    Эти дюральки подойдут больше для мишеней. laughing А с гиперзвуком, походу, скоро будет и КНДР. Надеюсь мы поможем им в этом.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:41
    0
    Пентагон: Время превосходства США в военных технологиях закончилось
    . Вопрос в том, кто и как сумеет поддерживать высокий уровень развития своих боевых систем, оставаясь, если не в лидерах, то на том рубеже, который позволяет успешно противостоять боевым системам противника.