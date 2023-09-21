Идёт вторая с начала суток волна комбинированных ударов по объектам киевского режима

Два прилета в Дрогобыче - оба по промышленному объекту. Загоревшийся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, вспыхнул пожар.

Высокая угроза для промышленных объектов в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Следует вторая волна комбинированной атаки на объекты киевского режима с начала суток. При этом на Украине появляется уточнённая информация о результатах ударов первой волны. В частности, отмечено, что во Львове и городе Дрогобыч Львовской области ударами поражены промышленные предприятия и складские помещения. По последним данным, все они имели отношение к военному производству и хранению готовой, а также поставленной из-за рубежа, продукции военного назначения, в том числе ГСМ для нужд ВСУ.Из украинской сводки по Дрогобычу, находящемуся в 75 км южнее Львова:В Дрогобыче располагается крупный нефтеперерабатывающий завод.Ранее сообщалось о мощной детонации после прилёта и в областном центре – Львове.Нанесён удар по объекту размещения иностранных наёмников в городе Черкассы.В настоящее время украинская сторона заявляет о высокой ракетной опасности в Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой областях:Отметим, что в этом городе располагаются несколько промпредприятии, включая приборостроительный и электромеханический заводы, продукция которых в последнее время почти на 100 процентов идёт на военные нужды киевского режима.Поражён объект размещения украинского военного командования в Херсоне. По последним данным, в этом оккупированном ВСУ российском городе в результате удара украинская армия потеряла минимум 6 офицеров, командовавших операциями на южном направлении, в том числе в районе Антоновского моста.