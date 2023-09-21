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Идёт вторая с начала суток волна комбинированных ударов по объектам киевского режима

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Идёт вторая с начала суток волна комбинированных ударов по объектам киевского режима

Следует вторая волна комбинированной атаки на объекты киевского режима с начала суток. При этом на Украине появляется уточнённая информация о результатах ударов первой волны. В частности, отмечено, что во Львове и городе Дрогобыч Львовской области ударами поражены промышленные предприятия и складские помещения. По последним данным, все они имели отношение к военному производству и хранению готовой, а также поставленной из-за рубежа, продукции военного назначения, в том числе ГСМ для нужд ВСУ.


Из украинской сводки по Дрогобычу, находящемуся в 75 км южнее Львова:

Два прилета в Дрогобыче - оба по промышленному объекту. Загоревшийся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, вспыхнул пожар.

В Дрогобыче располагается крупный нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось о мощной детонации после прилёта и в областном центре – Львове.

Нанесён удар по объекту размещения иностранных наёмников в городе Черкассы.

В настоящее время украинская сторона заявляет о высокой ракетной опасности в Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой областях:

Высокая угроза для промышленных объектов в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Отметим, что в этом городе располагаются несколько промпредприятии, включая приборостроительный и электромеханический заводы, продукция которых в последнее время почти на 100 процентов идёт на военные нужды киевского режима.

Поражён объект размещения украинского военного командования в Херсоне. По последним данным, в этом оккупированном ВСУ российском городе в результате удара украинская армия потеряла минимум 6 офицеров, командовавших операциями на южном направлении, в том числе в районе Антоновского моста.
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28 комментариев
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  1. nobody75
    nobody75 21 сентября 2023 08:13
    +5
    Кто говорил, что "война городов" неэффективна? Что это следствие "позиционного тупика"?
    С Уважением
    1. Silver99
      Silver99 21 сентября 2023 08:15
      +15
      Скажите, а Бескидский и Лутугинские тоннели западной Украины еще функционируют ? Если да то это надо исправить с помощью "Х-101".
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 21 сентября 2023 08:46
        +10
        Silver99, а Лутугинский то, за что? Этот тоннель прямо в пригороде Луганска и никогда не был под ВСУ... А какой из Бескидских вы предлагаете "исправить" и хватит ли на него Х-101? По новому двухпутному уже долбили в начале СВО, разрушили облицовку портала и повредили ЖД пути на входе. Восстановили за пару суток, а движение не прекращалось ни на минуту! Поезда пустили по старому тоннелю... а ещё там чуть западнее, есть вторая ЖД ветка от Ужгорода на Львов, там как шли, так и идут поезда совершенно беспрепятственно. хотя на этой ветке аж 11 коротеньких тоннелей, против 3 на ветке от Мукачево на Львов. И если бить, то надо не по Бескидскому, над которым огромная гора, которую не пробить, а по маленькому, над которым нет подобной защиты, чтобы обрушить не портал, а центр тоннеля. Но и это не остановит транзит вооружения, просто перевезут на автоприцепах мимо разрушенного ЖД пути. И ещё, через Словакию по этим ЖД путям идет мизерная часть оружия, а с Польшей тоннелей нет и аж 6-ть погранпереходов вези , не хочу!
      2. Бородач
        Бородач 21 сентября 2023 08:48
        +11
        Цитата: Silver99
        Скажите, а Бескидский и Лутугинские тоннели западной Украины еще функционируют ? Если да то это надо исправить с помощью "Х-101".

        И не только тоннели. А мосты? А тепло и электростанции? Депо? Когда перестанем нефть и газ качать украинским нацистам? Депутаты Думы заявляют, что мобилизованные будут на фронте до окончания СВО. Может всё-таки таки разбить критическую инфраструктуру нацистской Украины, чтобы приблизить Победу и возвращение мобилизованных к семьям? Укровоинам будет о чём подумать на фронте, когда семьи будут мерзнуть и голодать в тылу.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 21 сентября 2023 13:47
          +5
          Когда перестанем нефть и газ качать украинским нацистам?
          Официально украинским нацистам, мы не качаем, а качаем газ и нефть другим нацистам, за пределами Украины, но через неё. Получаем за это приличные деньги с западных нацистов, пуская их на оружие против ВСУ. На Украине по этому поводу стоит аналогичный вой патриотов - доколе будет эта зрада?
          А есть ещё маленькая загвоздка с газом для Приднестровья, которое "загнется" через месяц без нашего газа для своей ГРЭС, который поступает через Украину. Нас там так крепко взяли за жабры, что деваться некуда. Попытались выставить счет за этот газ Молдове, которая получает э/энергию с этой ГРЭС, но Молдова наняла западных аудиторов, которые поддержали её отказ платить Газпрому за газ для Приднестровья. Вот и терпим это позорище с Украиной. Но почему мы закупаем у Украины водку и настойки "Nemiroff" или пиво разных сортов, вот где настоящая "зрада"... request
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 21 сентября 2023 08:59
        +7
        А я вижу другое.Промышленность на вна себя неплохо чуствует,частично переведена на военные рельсы.Тут поле непаханное
        1. Кнут
          Кнут 21 сентября 2023 09:47
          +6
          Цитата: dmi.pris1
          Промышленность на вна себя неплохо чуствует

          Подскажите пожалуйста что эта промышленность выпустила за последние полгода или год?
      4. Тарелка
        Тарелка 21 сентября 2023 09:27
        +2
        А Х-101 хватит для этого? Вполне возможно, там минимум ФАБ-5000 нужна, если не АВБПМ.
      5. guest
        guest 21 сентября 2023 23:27
        0
        Цитата: Silver99
        Если да то это надо исправить с помощью "Х-101".

        Много чего надо исправить, но если уже за больше чем 1,5 года это не сделали, то вряд ли исправят. Хочу ошибиться.
  2. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби 21 сентября 2023 08:15
    +6
    Молодцы!
    Могут когда хотят.
    А по Киеву когда? По центрам принятия решений?
    1. НДР-791
      НДР-791 21 сентября 2023 08:20
      +14
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      А по Киеву когда? По центрам принятия решений?

      Там центр принятия герыча, а не решений. За ЦПР через Атлантику лететь надо.
    2. Тамир
      Тамир 21 сентября 2023 08:28
      +3
      Настоящие центры принятий решений хорошо прячут и защищают, если они конечно вообще остались на территории т. н. "Украины"
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова 21 сентября 2023 09:05
        +1
        Цитата: Тамир
        Настоящие центры принятий решений хорошо прячут и защищают, если они конечно вообще остались на территории т. н. "Украины

        Вот и отлично. Значит, можем с чистой совестью капитулировать. Центры принятия решений мы достать не может, а простых мирных бандеровцев обижать не хотим. Значит, и делать нам там нечего.
    3. Constantin N
      Constantin N 21 сентября 2023 09:06
      0
      центр принятие решений в нато, на украине только исполнители
    4. guest
      guest 21 сентября 2023 23:31
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      А по Киеву когда? По центрам принятия решений?

      На этот вопрос я бы тоже хотел услышать ответ.
      1. Репеллент
        Репеллент 21 сентября 2023 23:34
        +3
        Цитата: guest
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        А по Киеву когда? По центрам принятия решений?

        На этот вопрос я бы тоже хотел услышать ответ.

        Ребят... я знаю много народа на той стороне, которые интересуются ровно тем же...

        Совпадение, что ли? laughing
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович 21 сентября 2023 08:19
    +3
    Чувствуется координация с поляками: они украм меньше, мы больше! laughing
    1. Дмитрий Болотский
      Дмитрий Болотский 21 сентября 2023 08:26
      +3
      Улыбнуло. На эту же тему - природа не терпит пустоты, где-то убыло, где-то прибыло!
    2. Pharmacist
      Pharmacist 21 сентября 2023 08:34
      +5
      Полякам всё время ходить с бандеровцами в обнимку не резон - у них планы на западные территории. Ждут момента, чтоб рассориться. Исторический повод давно есть, а тут ещё закидоны с пшеницей и длинным языком укрополитиков. А ещё пример Азербайджана как надо быстро и элегантно "брать своё". Сейчас на Донбассе завершится "победоносное" наступление, и поляки вполне могут начать действовать.
      1. abrakadabre
        abrakadabre 21 сентября 2023 08:49
        +5
        А ещё пример Азербайджана как надо быстро и элегантно "брать своё". Сейчас на Донбассе завершится "победоносное" наступление, и поляки вполне могут начать действовать.
        У Азербайджана немного ситуация лучше - у Армян не получилось втянуть Россию в прямое столкновение. А на Украине наши работают по полной (почти). И конечные цели как-то туманно указаны. То ли до Киева, то ли до капитуляции, то ли до польской границы.
        Потому Азербайджан может позволить себе быть смелым. А полякам и хочется, и колется. Как бы их вторжение (под любым названием) выведет их из под 5 поправки устава НАТО. А тут еще такие собственные планы рассекретили про конфликт с РФ. Не готовы они совсем. От того и вооружаются бешенными темпами. Бронетехникой и прочим. Но на это надо им еще несколько лет. Иначе придется держать оборону по Висле. Если повезет.
        Так что, если США не дадут волшебный пинок пониже спины, воевать им рано.
        1. TRex
          TRex 21 сентября 2023 11:26
          0
          если США не дадут волшебный пинок пониже спины, воевать им рано.

          А если под лозунгом "защиты мирного населения от варварских бомбардировок" и т.д. и т.п.? Я думаю прокатит... И войсковые группировки для "блицкрига" давно готовы рвануть до Львова. Кстати, до ВМВ 70 процентов населения этого города составляли именно поляки.
        2. ГИС
          ГИС Вчера, 09:25
          0
          То ли до Киева, то ли до капитуляции, то ли до польской границы.

          то ли до немецкой ,я бы добавил- а к этому сами поляки толкают нас и немцев своими требованиями по репарациям ))))
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 21 сентября 2023 09:47
        +1

        Pharmacist (Алексей)
        Сегодня, 08:34
        НОВЫЙ

        0
        Полякам всё время ходить с бандеровцами в обнимку не резон - у них планы на западные территории. Ждут момента, чтоб рассориться. ..
        Ну, движуха в этом плане, кажется пошла. Пока сцепились на словах, но уже и до делов)) недалеко. Посмотрим, чего они там накуралесят. накуралесят.мотрим
  4. убей фашиста
    убей фашиста 21 сентября 2023 08:30
    +4
    Хорошие новости с утра. Каждый день бы так.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 21 сентября 2023 08:51
    +5
    Следует вторая волна комбинированной атаки на объекты киевского режима с начала суток
    После ночной атаки вторая комбинированная вызывает чувство удовлетворения. В хвост их и в гриву, чтобы чувствовали ответственность за каждую попытку удара по российской территории и при этом теряли свой потенциал.
  6. Lis_Domino
    Lis_Domino 21 сентября 2023 09:08
    +6
    ну незнаю, разрушенный ангар, поврежденные стены цехов конечно лучше чем ничего, НО пока есть электричество, есть энергия, будут работать и станки и предприятия и ходить поезда ...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 21 сентября 2023 11:21
      +3
      чтобы не писать чушь надо понимать в энергетике
      1. Русский ватник
        Русский ватник Вчера, 10:38
        0
        Это ва пишете чушь. Подстанций 750, 500, 330 и 220 кВ не так много. Выбить 750 и 500 и не будет какое то время возможности маневрирования мощностями. Тут скорее всего другая причина. Наши терпилы не хотят этого делать, так как каждая атомная станция имеет свою подстанцию. И перевод той же Хмельницкой аэс в холодное состояние аварийно сопряжен с рисками типа Фукусимы. И как можно выбить энергетику, по интересуйтесь прецедентом бомбежек Югославии. Видимо истерика ведомства Гросси для наших более чувствительна, чем для укров. Запорожская аэс соврать не даст.