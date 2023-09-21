Военное обозрение
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Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна

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Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна

Новым главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США станет генерал Чарльз Браун. Американские сенаторы подавляющим большинством голосов поддержали именно его кандидатуру, когда решался вопрос о преемнике действующего главы ОКНШ генерала Марка Милли, который уходит в отставку с 1 октября текущего года.


За кандидатуру Брауна проголосовали 89 сенаторов, лишь 8 голосов были поданы против. Выдвинул Брауна сам президент США Джо Байден, еще в мае 2023 года.

Как известно, 61-летний генерал ВВС Чарльз Браун до последнего момента возглавлял штаб военно-воздушных сил США. Он начал свой путь в американских ВВС в середине 1980-х годов, звание бригадного генерала получил в 2009 году, генерал-майора – в 2013 году, в 2015 году стал генерал-лейтенантом, а в 2018 году – генералом (четырехзвездным).

До назначения начальником штаба ВВС в 2020 году, генерал Браун командовал Тихоокеанскими военно-воздушными силами, до этого – воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования.

Примечательно, что теперь все высшее военное руководство США – афроамериканцы – министр обороны отставной генерал Ллойд Остин и новый глава комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун. Кстати, на посту начальника штаба ВВС генерал Браун также был первым афроамериканцем.

Американские эксперты утверждают, что Браун – «политически ангажированный» генерал. Он старается во всем следовать политическому курсу Демократической партии США. В частности, при назначении на должности в ВВС в бытность Брауна начальником штаба американских военно-воздушных сил, расовая и гендерная принадлежность офицеров рассматривались как важные факторы в выдвижении на вышестоящие должности. Это привело к общему снижению требований к офицерскому составу ВВС, то есть, раса или пол офицера стали важнее уровня его физической подготовленности, профессиональной грамотности или состояния здоровья.

В то же время, каких-либо серьезных изменений в американских вооруженных силах именно по инициативе генерала Брауна вряд ли стоит ожидать, поскольку он не является чересчур инициативной фигурой и, вероятно, будет просто полностью лояльным Байдену и его окружению руководителем.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Начальник_штаба_Военно-воздушных_сил_США#/media
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22 комментария
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  1. Buyan
    Buyan 21 сентября 2023 08:19
    +1
    Для чего нам эта новость?) Очередной уголек
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee 21 сентября 2023 08:21
      +6
      председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна
      Что сказать.....Соответствует !
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze 21 сентября 2023 12:29
        0
        А у дяди Сэма теперь, все "ротации" (и не только в Пентагоне...) идут по принципу, - "белый - черный - белый - черный...". Толерантность "на марше"...

        Надо полагать, в скорости ещё и "критерии", - пол - возраст добавлены будут...
    2. Ил-18
      Ил-18 21 сентября 2023 08:39
      0
      Цитата: Buyan
      бригадного генерала получил в 2009 году, генерал-майора – в 2013 году, в 2015 году стал генерал-лейтенантом, а в 2018 году – генералом (четырехзвездным).

      Цитата: Buyan
      теперь все высшее военное руководство США – афроамериканцы – министр обороны отставной генерал Ллойд Остин и новый глава комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун. Кстати, на посту начальника штаба ВВС генерал Браун также был первым афроамериканцем.

      Американские эксперты утверждают, что Браун – «политически ангажированный» генерал. Он старается во всем следовать политическому курсу Демократической партии США. В частности, при назначении на должности в ВВС в бытность Брауна начальником штаба американских военно-воздушных сил, расовая и гендерная принадлежность офицеров рассматривались как важные факторы в выдвижении на вышестоящие должности.

      С середины 1980-х карьера развивалась так себе, а дальше... без комментариев wink
      1. Aken
        Aken 21 сентября 2023 08:45
        +6
        Жизни негрогенералов тоже важны.
        Теперь я за америкосовскую армию спокоен. Эти парни выведут её на новый уровень
      2. aakvit
        aakvit 21 сентября 2023 09:16
        -2
        И Вы после своего же демарша хотите сказать, что ентот немытый - нормальный мужик?! Да гомодерьмократ - точно! И хорошо ещё, если не трансвестит и активный гомик... wassat
    3. aakvit
      aakvit 21 сентября 2023 09:20
      -2
      Для чего нам эта новость?

      Зато улыбка у него feel ... такая гомотрансвеститная, вся такая чёрнотрансгендерная... Аж приятно за юсами становится! wassat
    4. knn54
      knn54 Вчера, 16:23
      0
      -Антон:Для чего нам эта новость?
      Антон,почитайте послужной список нового главы"Генштаба" янкесов.
      ДАННОЕ назначение говорит об окончательном приоритете тихоокеанского ТВД над европейским.
      Ибо в планировании наземных операций он такой же спец,как я...в балете.
  2. Аркадич
    Аркадич 21 сентября 2023 08:21
    +6
    Успехов ему в его расовой и гендерной реорганизации вооруженных сил.
    1. Ил-18
      Ил-18 21 сентября 2023 08:50
      +1
      Ну, причем здесь это? Может быть, он в автобиографии написал, что учился в Top Gun с Питом Митчелом (позывной Мэвэрик). Тут кадровичка в штабе и потекла.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 21 сентября 2023 08:55
    +2
    теперь все высшее военное руководство США – афроамериканцы
    А это можно отнести к выражению толерантности или все же движение Black Lives Matter сыграло свою роль? Еще не так давно по историческим меркам были в Сша времена когда черные считались недочеловеками с ограниченными умственными способностями. А сегодня шагают впереди белых.
    1. HAM
      HAM 21 сентября 2023 09:07
      0
      Вот,вот..надоела игра в толерантность,надо называть как есть -негров неграми,а не как то ещё.
    2. Aken
      Aken 21 сентября 2023 09:10
      0
      А сегодня шагают впереди белых.

      Всячески это одобряю. Они сделают америкосию снова великой.
  4. Uprun
    Uprun 21 сентября 2023 09:00
    +4
    Ждем откровений от экса - Милли, думаю запоет еще до Нового года.
    1. aakvit
      aakvit 21 сентября 2023 09:13
      0
      Ждем откровений от экса - Милли

      Конечно, теперь-то он будет бывшим генералом, можно не бояться уже за погоны... drinks
  5. km-21
    km-21 21 сентября 2023 09:06
    +1
    Для полной гармонии надо бы туда еще парочку трансвеститов запустить. На обороноспособность это никак бы не повлияло, поскольку реальным управлением занимается искусственный интеллект. Зато толерастам было бы приятно.
  6. aakvit
    aakvit 21 сентября 2023 09:10
    -2
    все высшее военное руководство США – афроамериканцы

    Браун – «политически ангажированный» генерал. Он старается во всем следовать политическому курсу Демократической партии США

    Значит, кроме того, что черномазый, так ещё радужно-голубой? То-то лыбится после анального зондирования!
    А может, он ещё и трансгендер ко всему? Самое место такому в командовании янкесратью! wassat
  7. Фразах
    Фразах 21 сентября 2023 09:14
    -2
    Потом выяснится, что он Шарлотта Браун и с детства мечтал стать мужиком. Теперь такие чудеса в порядке вещей.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 21 сентября 2023 10:03
    0
    У этого начштаба из 2900 часов налёта - 130 часов боевых.Перерыл всё есть два варианта Югославия и Ирак.
  9. VicVic
    VicVic 21 сентября 2023 10:14
    0
    "Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна"
    И так видно, по фото, что он браун laughing
    Наверное, когда предки нынешнего Брауна в XIX веке после отмены рабства получали документы и с ними и фамилию, то канцелярский работник хотя и был обделён фантазией и назначал всем фамилию, исходя из наиболее очевидных признаков, но был немного либералом, назвал Браун, а мог ведь и Блеком назвать.
  10. Волк
    Волк 21 сентября 2023 13:08
    0
    Так опыт истории. Когда Король Александар Караджоревич начел слушать политике и 1918г. начел применять ключ национального количества офицеров он саму способную армию ПМВ превратил у неспособный сброд , что она показала 1941. Капитулировала за 12 дней. Сербская армия 1914. напротив смогла воевать на равных с мощной Австро-венгерской имперской армии.
    Тоже самое сделал и троцкист Тито и эта армия показала неспособной 1991. Группа террористов и ЦИА агентов в Словении развалили троцкистскую армию без проблем в Словении .
    Армия независимый субъект и в армии нет помещения для политику и политиков . Это доказал и Старый Рим , но тогда являются БОЛЬШИЙ ПРОБЛЕМИ для политиков способны офицеры не выносят политиков паразитов и често бывало что просто забирали власть и тратили политиков по заслугам .
    Эти проблем Мировой правительство не решило до сих пор .
    Если НАРОД и ДЕРЖАВА хотят сильную армию, а народ всегда хочет, тогда политики и политикам нет места в армии и их влиянию .
    Но в случае США и с афроамериканцами другие намерения у политиков глубокого государства , ранее афроамериканцев использовали на полах , сейчас их будут тратить на поле боя. Так судьба их в США не изменилась, как были раби так и остались.
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala 21 сентября 2023 16:40
    0
    Такое впечатление, что взяли с сахарных плантаций Кубы или Флориды.