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Глава киевского режима обсудил с американскими бизнесменами финансовую помощь Украине, озвучив сумму в 750 млрд долларов

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Глава киевского режима обсудил с американскими бизнесменами финансовую помощь Украине, озвучив сумму в 750 млрд долларов

В США прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с крупнейшими американскими предпринимателями. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американских и украинских правительственных кругах.


На встречу с Зеленским, которая проходила в представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, приехал весь «цвет» американского бизнеса. В числе участников переговоров были президент Blackstone Джон Грей, Барри Штернлихт из Starwood Capital Group, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, владелец New England Patriots Роберт Крафт, финансист Билли Акман, инвестор Кен Гриффин. Кроме того, во встрече принимал участие и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

Хотя встреча носила частный характер, сообщает американская пресса, на ней обсуждался такой важный вопрос как привлечение финансирования для восстановления и развития украинской экономики. По подсчетам киевского режима, до 2032 года, то есть в ближайшие девять лет, Украине потребуются более 750 миллиардов долларов в виде грантов, долга и акционерного капитала.

Естественно, украинские политики задумываются, где взять такие крупные суммы, и здесь могут помочь американские инвесторы со своими колоссальными финансовыми возможностями. Тем более, у Зеленского есть прямые выходы на американских финансистов.

Правда, многое будет зависеть от того, как американский бизнес оценивает перспективы завершения конфликта. Эти люди умеют считать свои деньги и вряд ли будут вкладывать их в неприбыльные проекты. Интересно, что сами представители американского крупного бизнеса воздерживаются от комментариев относительно результатов данной встречи.
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28 комментариев
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:27
    +7
    Старая песня о главном - подайте нам нищебродам. Никаких чудес.
    1. Тамир
      Тамир Сегодня, 08:31
      +1
      А либералы говорят бизнес вне политики.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:47
        -1
        Правильно - бизнес вне политики. Политика в бизнесе.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:33
      +9
      Цитата: lukash66
      Старая песня о главном - подайте нам нищебродам. Никаких чудес.

      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 09:08
        +1
        Кончится вот чем:

        Телеграмма: Зеленский изменившимся лицом бежит пруду)
    3. uav80
      uav80 Сегодня, 09:10
      +2
      Эти подачек не дают, они затребуют за свои деньги что то конкретное и инвистировать в воздух они точно не будут. Что там еще на украине нераспроданное осталось, или что у местных олигархов отжать можно...???
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:55
        0
        Цитата: uav80
        Эти подачек не дают, они затребуют за свои деньги что то конкретное и инвистировать в воздух они точно не будут.

        "Лохов" среди них нет, поэтому они миллиардеры и финансовая верхушка США. Они выслушали Зеленского, а про себя сказали -"бред киевского наркомана".
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:34
    +2
    Украине потребуются более 750 миллиардов долларов
    За эти деньги они скупят всю Украину, или то, что от нее останется !
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: Uncle Lee
      За эти деньги они скупят всю Украину, или то, что от нее останется !

      И устроят там зоопарк.
  3. Дмитрий Болотский
    Дмитрий Болотский Сегодня, 08:37
    +3
    Зеля заплатил Кысе, а уже тот подогнал массовку. А цвета бизнеса, таких, как Morgan Stanley, Bank of America, Lehman brothers я там лично не увидел.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:44
    0
    Думаю задница Зелёного мало кого прилтщает, а больше ему расплачиваться нечем.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:46
    +7
    В числе участников переговоров были президент Blackstone Джон Грей, Барри Штернлихт из Starwood Capital Group, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, владелец New England Patriots Роберт Крафт, финансист Билли Акман, инвестор Кен Гриффин

    Там кого не откроешь в интернете ,так за каждым шлейф скандалов . Пригласил себе на ужин десяток акул .Кто для кого здесь ужин
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:48
    +5
    Просто барыги собрались послушать исполнение " Щеня вмэрла" на рояле без рук.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:57
    +7
    Все как всегда, классика:
    — Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер, — мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать — «Международный Васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
    — Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
    — Все учтено могучим ураганом! — сказал О. Бендер. — Деньги дадут сборы!
    — Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...
    — Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
    1. Седов
      Седов Сегодня, 09:41
      0
      Да, это точно) Класс!!) Только позволю поправить уважаемого Остапа: поезд будет не Москва-Васюки, а Нью-Йорк-Васюки)
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: Uprun
      Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки.

      100 лет назад Ильф и Петров предсказали события на Украине. Владимир Зеленский, это Остап Бендер.
  8. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:58
    +3
    Создают ауру Зеленского мол ещё чуть чуток и вы увидите победу либеральных ценностей на Украине.
    Да и контрнаступление скоро будет завершено.
    Да и землю всю за бесценнок скупите.
    И в будущем будет ещё интереснее.
    А король то голый уже давно.
  9. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:58
    +1
    СКОЛЬКО?!! Да на эти деньги город можно построить. На Марсе.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:00
    +1
    Цитата: APASUS
    так за каждым шлейф скандалов . Пригласил себе на ужин десяток акул .Кто для кого здесь ужин

    Да уж...нет слов...акулы кушают поболее волков...аппетит бездонный.
    Такую кровожадную стаю хищников возле наших границ определено на фарш надо пускать.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    +2
    обсуждался такой важный вопрос как привлечение финансирования для восстановления и развития украинской экономики
    Крупные американские бизнесмены очень хорошо могут считать деньги и просчитывать свою выгоду, поэтому мало вероятно, что кто-то будет сегодня вкладываться (инвестировать) в то, что разрушено руками киевского режима и о восстановлении чего пока рано говорить . Ну может скинуться по паре миллионов на благотворительный жест.
  12. Всеволод Сидоров
    Всеволод Сидоров Сегодня, 09:01
    +2
    Маленький еврейский междусобойчик. Только раввина не хватает. Будут американцев совместно доить..
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 09:08
      +1
      Возможно там присутствовал и раввин. Нет сомнений, кто эти "американские бизнесмены". Из того же племени, что привели клоуна к власти. Доят они не только американцев, у них фермы по всему миру.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: Всеволод Сидоров
      Маленький еврейский междусобойчик. Только раввина не хватает.

      Раввин не приехал, понял что здесь "кидалово".
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:09
    -1
    Придётся штатам ещё парк станков печатных прикупить или сделать бакс электронным....
    "Просите и обрящете".
  14. m4rtin.frost
    m4rtin.frost Сегодня, 09:15
    +1
    Никто так и не может понять где американский капитализм, а где украинские националисты! В чем связь крупного американского бизнеса с Украинским национализмом? Что может предложить Украина кроме вонючего зерна и устаревшей советской промышленности 60-летней давности? Центры мировой экономики находятся совсем в других местах, но точно не в лесах и степях Восточной Европы!
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:30
    +1
    Похоже истинные хозяева украинского режима нарисовались ,с вопросом ;Где деньги зелебобик?
  16. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 09:33
    0
    Евреи помогут еврею, тем более в создании нового Израиля на костях украинцев
  17. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 09:42
    0
    Странам Евросоюза (ЕС) стоит рассмотреть возможность реформирования бюджетных правил и изменения расчета дефицита бюджета с целью расширить возможности стран для оказания помощи Украине и Молдавии, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Виктор Негреску.

    Многие страны-члены ЕС выделили значительные ресурсы из своих бюджетов для помощи Украине и Молдавии. По мнению Негреску, это привело к непредвиденным затратам и расходам для этих государств, а также «легло бременем на национальные бюджеты и повысило риски для демократии и социальной устойчивости.

    Они ещё не знают, что им предстоит ещё минимум 750 млрд подарить Украине..