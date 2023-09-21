Глава киевского режима обсудил с американскими бизнесменами финансовую помощь Украине, озвучив сумму в 750 млрд долларов

В США прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с крупнейшими американскими предпринимателями. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американских и украинских правительственных кругах.На встречу с Зеленским, которая проходила в представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, приехал весь «цвет» американского бизнеса. В числе участников переговоров были президент Blackstone Джон Грей, Барри Штернлихт из Starwood Capital Group, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, владелец New England Patriots Роберт Крафт, финансист Билли Акман, инвестор Кен Гриффин. Кроме того, во встрече принимал участие и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.Хотя встреча носила частный характер, сообщает американская пресса, на ней обсуждался такой важный вопрос как привлечение финансирования для восстановления и развития украинской экономики. По подсчетам киевского режима, до 2032 года, то есть в ближайшие девять лет, Украине потребуются более 750 миллиардов долларов в виде грантов, долга и акционерного капитала.Естественно, украинские политики задумываются, где взять такие крупные суммы, и здесь могут помочь американские инвесторы со своими колоссальными финансовыми возможностями. Тем более, у Зеленского есть прямые выходы на американских финансистов.Правда, многое будет зависеть от того, как американский бизнес оценивает перспективы завершения конфликта. Эти люди умеют считать свои деньги и вряд ли будут вкладывать их в неприбыльные проекты. Интересно, что сами представители американского крупного бизнеса воздерживаются от комментариев относительно результатов данной встречи.