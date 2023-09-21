Военное обозрение
Войти Регистрация

Пентагон, уже не скрывая: Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций

7
Пентагон, уже не скрывая: Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций

Очевидно, что, поставляя Украине многочисленное оружие и оказывая другую помощь Запад, делает это далеко не ради Украины, а преследует собственные интересы. Здесь и попытка нанести России поражение руками украинцев, и сбыт устаревшего вооружения, и обкатка новых военных разработок.


Подобные мысли фактически подтвердили и в Пентагоне. По словам помощницы главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мары Карлин, Украина представляет собой лабораторию для исследований инновационных оборонных технологий.

Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций

- заявила Карлин, выступая вчера в Институте Рональда Рейгана, даже не пытаясь скрывать деятельности США.

Получается, что Пентагон признал украинцев теми, на ком в этой «лаборатории» проводятся испытания.

Кроме того, чиновник из Пентагона фактически призналась, что подобными лабораториями в своё время были также Ирак и Афганистан, военные действия в которых помогли американцам в разработке оборонных инноваций.

Есть вещи, которые неизбежно узнаёшь во время боевых действий

- сказала Карлин.

Что касается Украины, то, по её словам, здесь отрабатываются, в частности, технологии искусственного интеллекта.

В следующем году на новейшие исследования и разработки Минобороны США направит до 145 миллиардов долларов, отметила помощница главы Пентагона.
Использованы фотографии:
www.flickr.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фразах
    Фразах Сегодня, 09:29
    +3
    Биолаборатории, медиа зомбирование, военные технологии - чубатая территория подошла идеально. За немного шекелей чубатые власти сдали страну вместе с жителями в бессрочную аренду.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 09:29
    +2
    Сказала бы прямо - украинцы подопытные крысы.....
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:30
    +2
    Ясен пень, это очевидно.
    Все изучают опыт, не только Омерика. Китай, тайвань, турция, ЕС и япония с индией... Вобщем ,все.
    У нас говорят тоже самое ,чуть другими словами.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:32
    +1
    Пентагон, уже не скрывая: Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций
    . Если посмотреть на события, факты, тщательнее, то все это было видно с самого начала.
  5. Комментарий был удален.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:37
    0
    Получается, что Пентагон признал украинцев теми, на ком в этой «лаборатории» проводятся испытания.

    Пишите уж доступным языком - "лабораторные крысы", это лучше подходит.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:40
    0
    Украинцы нашли оригинальный способ продвинуться в науке и технологиях.... Как лабораторные крысы. Лишь бы как-то оказаться поближе к Западу.....
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:58
    0
    Вернее сказать это комплексная лаборатория . Начиная от промывания мозгов через СМИ (дабы убедить их в том что они избранные) и заканчивая утилизацией не нужного населения .............
    Самое интересное ,что это работает второй раз (американцы как правило ничего не изобретают) Гитлера вырастили и Зелибоба клюнул на эту схему