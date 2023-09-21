Пентагон, уже не скрывая: Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций

Очевидно, что, поставляя Украине многочисленное оружие и оказывая другую помощь Запад, делает это далеко не ради Украины, а преследует собственные интересы. Здесь и попытка нанести России поражение руками украинцев, и сбыт устаревшего вооружения, и обкатка новых военных разработок.
Подобные мысли фактически подтвердили и в Пентагоне. По словам помощницы главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мары Карлин, Украина представляет собой лабораторию для исследований инновационных оборонных технологий.
Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций
- заявила Карлин, выступая вчера в Институте Рональда Рейгана, даже не пытаясь скрывать деятельности США.
Получается, что Пентагон признал украинцев теми, на ком в этой «лаборатории» проводятся испытания.
Кроме того, чиновник из Пентагона фактически призналась, что подобными лабораториями в своё время были также Ирак и Афганистан, военные действия в которых помогли американцам в разработке оборонных инноваций.
Есть вещи, которые неизбежно узнаёшь во время боевых действий
- сказала Карлин.
Что касается Украины, то, по её словам, здесь отрабатываются, в частности, технологии искусственного интеллекта.
В следующем году на новейшие исследования и разработки Минобороны США направит до 145 миллиардов долларов, отметила помощница главы Пентагона.