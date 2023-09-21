Президент Азербайджана утверждает, что в ходе военной операции в Карабахе уничтожались лишь позиции противника, но не гражданские объекты

Были уничтожены только позиции противника, его оружие и техника

Действия властей Азербайджана в Нагорном Карабахе являются полностью законными, Баку полностью несет за них ответственность. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.По утверждению Алиева, Азербайджан гордится своей операцией в Нагорном Карабахе. Операция, по его словам, проводилась с высоким профессионализмом, при этом не пострадали мирные жители и не были разрушены или повреждены объекты гражданской инфраструктуры.- заявил Ильхам Алиев.Тем не менее, известно о повреждениях жилых домов в Степанакерте, ранее карабахская сторона сообщала о гибели нескольких мирных жителей в результате действий азербайджанских вооруженных сил.Азербайджанский президент провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который ранее требовал прекратить военную операцию в Нагорном Карабахе. Алиев и Мишель обсудили ситуацию в Карабахе и в целом в Закавказье, глава Евросовета выразил надежду на соблюдение режима прекращения огня.Глава азербайджанского государства подчеркнул, что результаты военной операции в Нагорном Карабахе приблизят заключение мирного договора с Арменией. При этом он обратил внимание на необходимость поддержки региональной мирной повестки.Сегодня в г. Евлах должна пройти встреча представителей азербайджанских властей с армянами Нагорного Карабаха. На ней обсудят права карабахских армян, их обязанности в качестве граждан Азербайджана.Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе фактически продлилась сутки, после чего карабахские армяне были вынуждены капитулировать, поскольку не дождались поддержки от Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал Карабах азербайджанской территорией.