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Президент Азербайджана утверждает, что в ходе военной операции в Карабахе уничтожались лишь позиции противника, но не гражданские объекты

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Президент Азербайджана утверждает, что в ходе военной операции в Карабахе уничтожались лишь позиции противника, но не гражданские объекты

Действия властей Азербайджана в Нагорном Карабахе являются полностью законными, Баку полностью несет за них ответственность. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.


По утверждению Алиева, Азербайджан гордится своей операцией в Нагорном Карабахе. Операция, по его словам, проводилась с высоким профессионализмом, при этом не пострадали мирные жители и не были разрушены или повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Были уничтожены только позиции противника, его оружие и техника

- заявил Ильхам Алиев.

Тем не менее, известно о повреждениях жилых домов в Степанакерте, ранее карабахская сторона сообщала о гибели нескольких мирных жителей в результате действий азербайджанских вооруженных сил.

Азербайджанский президент провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который ранее требовал прекратить военную операцию в Нагорном Карабахе. Алиев и Мишель обсудили ситуацию в Карабахе и в целом в Закавказье, глава Евросовета выразил надежду на соблюдение режима прекращения огня.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что результаты военной операции в Нагорном Карабахе приблизят заключение мирного договора с Арменией. При этом он обратил внимание на необходимость поддержки региональной мирной повестки.

Сегодня в г. Евлах должна пройти встреча представителей азербайджанских властей с армянами Нагорного Карабаха. На ней обсудят права карабахских армян, их обязанности в качестве граждан Азербайджана.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе фактически продлилась сутки, после чего карабахские армяне были вынуждены капитулировать, поскольку не дождались поддержки от Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал Карабах азербайджанской территорией.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. gmss
    gmss Сегодня, 09:12
    0
    ...после чего карабахские армяне были вынуждены капитулировать, поскольку не дождались поддержки от Армении...

    вот если бы не учения с американцами, то обязательно бы поддержали. не вовремя вся эта КТО, надо было заранее предупреждать!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:23
      +1
      Пашинян официально отказался от Карабаха, это теперь территория Азербайджана и Алиев всеми методами которые сочтет нужным наведет там порядок и установит законы своей страны (мы ведь так же действуем и не просим миротворцев), теперь вопрос, а что мы там в таком случае делаем в составе МС ???? Это уже не спорная территория и видимо настало время ее покинуть, тем более что нас о присутствии не просят. Чего мы опасались то вчера и случилось, подставили парней на армейском обычном УАЗике под пули, не стоит изображать из себя героев в чужих разборках с легким стрелковым вооружением, а втягиваться в эти разборки регулярной армии России тем более НЕ СТОИТ !
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 09:58
        -1
        Цитата: Silver99
        а что мы там в таком случае делаем в составе МС ????

        Уважаемый сейчас пойжет интеграция. Сегодня они в городе Евлах подпишут капитуляцию и будут говорить о том что дальше.....а дальше Азербайджанское население возвращается в Карабах. Дальше кто хочет жить останется и получит гражданство (те кто коренные. а те кто после 90-ых туда переехал) обратно в Сирию и Ливию откуда они заселились.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: gmss
      вот если бы не учения с американцами

      Я думаю там всё на много хуже. Поездка жены Пашиняна в Киев. До этого отозвали представителя в ОДКБ, до этого тайны свихи с Макроном и Американцами. Короче греха хватает.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:15
    +1
    ""Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе фактически продлилась сутки, после чего карабахские армяне были вынуждены капитулировать, поскольку не дождались поддержки от Армении.""
    Нет, это финальная фаза длилась сутки, а основная, как у нас принято говорить с демилитаризацией, была 44 дня в 20 году. Итого 45 дней для десепаратизации с демилитаризацией.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: Копчёный
      Итого 45 дней для десепаратизации с демилитаризацией.

      Главное, что война закончена расставлены точки над " i ".
      Пашинянская Армения, была для этого конфликта лишняя, она только подливала керосин в костер.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 09:58
        -1
        Цитата: carpenter
        Главное, что война закончена расставлены точки над " i ".

        если будет гос. переворот, Пашиняна могут убрать и придут реваншисты. Пока ещё ничего не известно.
  3. Владимир Анатольевич
    Владимир Анатольевич Сегодня, 09:59
    0
    Очень интересно какие будут дальнейшие действия по Зангезуру? Армянская сторона может закрыть свою территорию....обход как раньше через Иран?...тоже может быть под вопросом....остаётся только Грузия, что очень неудобно...если силой пробить - тогда точно Россия и ОДКБ на стороне Еревана + Иран подключится...прямо гамбит получается и сразу вилка.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:03
    0
    И миротворцы расстреляны . Азербайджан обещал совместную комиссию по расследованию инцидента,но они обещали расследовать уничтожение нашего вертолета в Армении .