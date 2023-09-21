Американский сенатор пообещал выступать против любых попыток сделать правительство США заложником финансирования Украины

Перспектива остаться без финансовой поддержки для киевского режима становится все более реальной. И дело здесь даже не в том, что Владимир Зеленский уже успел изрядно подпортить отношения с партнерами своими постоянными упреками и обвинениями.Главной причиной «более обдуманной» политики помощи Украине являются проблемы в экономике, с которыми столкнулись западные покровители. Так, уровень инфляции в ЕС и США по-прежнему находится на рекордной отметке за последние как минимум 4 десятка лет.Так, буквально вчера глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что не рассматривает «мягкую посадку» базовым сценарием для экономики страны. Инфляция продолжает давить, а это значит, что регулятор будет аккуратнее в вопросе смягчения.Более того, сейчас в Штатах сложилась довольно сложная ситуация с бюджетом, который американские законодатели до сих пор не могут принять из-за ряда противоречий, часть из которых, к слову, касается помощи Киеву. Если до конца сентября компромисс не будет найден, федеральному правительству США придется приостанавливать свою работу, так как следующий финансовый год в стране начинается с 1 октября.На этом фоне сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, обращаясь к руководству Конгресса пообещал выступать против любых попыток сделать правительство США заложником финансирования Украины. В частности, он не станет голосовать за ускоренное принятие дополнительных финансовых расходов на поддержку Украины. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.Стоит отметить, что против продолжения оказания помощи Киеву выступают и многие однопартийцы Пола. Более того, ряд экспертов полагают, что финансирование может и вовсе прекратиться в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в следующем году.