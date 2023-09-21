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Американский сенатор пообещал выступать против любых попыток сделать правительство США заложником финансирования Украины

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Американский сенатор пообещал выступать против любых попыток сделать правительство США заложником финансирования Украины

Перспектива остаться без финансовой поддержки для киевского режима становится все более реальной. И дело здесь даже не в том, что Владимир Зеленский уже успел изрядно подпортить отношения с партнерами своими постоянными упреками и обвинениями.


Главной причиной «более обдуманной» политики помощи Украине являются проблемы в экономике, с которыми столкнулись западные покровители. Так, уровень инфляции в ЕС и США по-прежнему находится на рекордной отметке за последние как минимум 4 десятка лет.

Так, буквально вчера глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что не рассматривает «мягкую посадку» базовым сценарием для экономики страны. Инфляция продолжает давить, а это значит, что регулятор будет аккуратнее в вопросе смягчения.

Более того, сейчас в Штатах сложилась довольно сложная ситуация с бюджетом, который американские законодатели до сих пор не могут принять из-за ряда противоречий, часть из которых, к слову, касается помощи Киеву. Если до конца сентября компромисс не будет найден, федеральному правительству США придется приостанавливать свою работу, так как следующий финансовый год в стране начинается с 1 октября.

На этом фоне сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, обращаясь к руководству Конгресса пообещал выступать против любых попыток сделать правительство США заложником финансирования Украины. В частности, он не станет голосовать за ускоренное принятие дополнительных финансовых расходов на поддержку Украины. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что против продолжения оказания помощи Киеву выступают и многие однопартийцы Пола. Более того, ряд экспертов полагают, что финансирование может и вовсе прекратиться в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в следующем году.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:22
    +2
    Зеля своей наглостью уже всех достал , оно это называет "Агрессивной внешней политикой".
    1. Комментарий был удален.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:34
        0
        Цитата: Юрий Васильев
        Достал - пусть не финансируют. А

        Потому и достает, что у них скоро выборы, а так бы молчал.
    2. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 09:35
      0
      Достал - пусть не финансируют. А то сами его продвигали, сами же замутили всю эту войну, а теперь возмущаются наглостью своей марионетки.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    0
    Перспектива остаться без финансовой поддержки для киевского режима становится все более реальной.
    . Скорее всего, предвыборные дела...
    Можно поверить, что некоторая часть политической верхушки полосатии и правда позаботились за саму полосатии, благосостояние и остальное прочее, но это становится заметным, публичным, именно в период накануне выборов...
    В общем, надеятся, строить свои планы надеясь, что что то там изменится в другую сторону... очень сомнительно.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:34
    0
    Перспектива остаться без финансовой поддержки для киевского режима становится все более реальной.

    Он может остаться без финансовой поддержки только в одном случае - если перестанет "откатывать" семейке Байденов или вообще дем.партии США.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    0
    Более того, сейчас в Штатах сложилась довольно сложная ситуация с бюджетом, который американские законодатели до сих пор не могут принять из-за ряда противоречий, часть из которых, к слову, касается помощи Киеву.
    Ничего нового. Каждый год пугают друг друга ( в смысле обе партии ) но потом, за день или даже часы подписывают финансовые доки, и в мерикатосии всё идёт своим чередом.
  5. U-58
    U-58 Сегодня, 09:37
    +1
    Согласен с мнением, что подобные демарши могут быть PR-кампанией в преддверии выборов.
    Тем более, что поводы действительно есть.
    В то же время надо осознавать, что поддрержка Украины Западом не прекратится.
    Слишком сильно там жаждут русской крови
    И для этого все средства хороши.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:56
    0
    Страна которая печатает доллары ,не может сверстать бюджет ? Ну как то звучит не убедительно ..............