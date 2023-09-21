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«Две роты выполняют задачи, одна отдыхает»: глава комитета ГД РФ по обороне объяснил свое понимание ротации мобилизованных в зоне СВО

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«Две роты выполняют задачи, одна отдыхает»: глава комитета ГД РФ по обороне объяснил свое понимание ротации мобилизованных в зоне СВО

Мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и так подлежат ротации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с URA.RU заявил глава комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.


Как уточнил депутат, пока одна группа военнослужащих выполняет боевые задачи, другие военные имеют возможность находиться на отдыхе. Это в его понимании и есть ротация. Но ранее утверждалось, что ротации военнослужащих не будет до конца спецоперации. Сам Картаполов и заявлял, что мобилизованные военнослужащие смогут покинуть зону СВО только после завершения спецоперации. Теперь депутат изменил подход к терминологии.

Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников

- рассказал глава комитета Госдумы URA.RU.

Кроме того, депутат отметил, что мобилизованные военнослужащие могут побывать дома и так, поскольку каждому военнослужащему полагается отпуск 1 раз в 6 месяцев, продолжительность отпуска – две недели. На ряде направлений проще обстоит дело с предоставлением отпусков, на других направлениях – сложнее.

Командование войск, по словам Картаполова, старается решать данные проблемы относительно успешно. Военнослужащим-контрактникам полагается отпуск 1 раз в год, к мобилизованным – несколько иной подход. Примечательно, что отпуск участвующего в боевых действиях мобилизованного, таким образом, составляет 28 дней в год, что меньше, чем, к примеру, у педагога.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов является генерал-полковником запаса. Ему 59 лет. В Госдуму он был избран в 2021 году.
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:35
    -1
    Как уточнил депутат, пока одна группа военнослужащих выполняет боевые задачи, другие военные имеют возможность находиться на отдыхе.
    А что, кто то против именно такой организации боевого процесса и отдыха военных?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:58
      -3
      Глупость говорит гражданин Картаполов с такой высокой трибуны. Если какое-то подразделение и находится на "отдыхе", оно всеравно на войне. Почему разница в отпусках мобилизованных и контрактников? Этих мобилизованных пожизненно призвали? В том же Афганистане лётчики воевали не более 1 года, остальные не более 2 лет. Ротация это когда в/служащий отслужив в зоне СВО, заменяется и назад не возвращается.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: Владимир М
        Глупость говорит гражданин Картаполов с такой высокой трибуны. Если какое-то подразделение и находится на "отдыхе", оно всеравно на войне. Почему разница в отпусках мобилизованных и контрактников? Этих мобилизованных пожизненно призвали? В том же Афганистане лётчики воевали не более 1 года, остальные не более 2 лет. Ротация это когда в/служащий отслужив в зоне СВО, заменяется и назад не возвращается.

        Ротация подразделений была и в период ВОВ, л/состав например батальона могли отвести с передней линии, в тыловую зону для пополнения, слаживания, отдыха, получения новой мат.части и изучения.

        Не знаю за авиаторов, но например, в второй Чеченской офицеры несли службу 6 месяцев в командировке в зоне БД, затем возврат в ППД части, отпуск, служба в ППД 4-6 месяцев и снова командировка.
        Л/состав призыва на срочную службу, после КМБ, подготовки (кто-то в учебках), направлялись в ПВД части в Чечне, срок командировки в зоне боевых действий 6 месяцев (зачет срока службы на боевых 1 день за 3), возврат в ППД части, у кого срок не вышел, несколько месяцев дослуживают и на дембель, кто-то готовится к подписанию контракта с МО РФ, такому дают отпуск, но затем после подготовки опять направлялся в командировку в зону БД.

        В МВД РФ, СОБРы, ОМОНовцы, о/уполномоченные тоже не один раз бывали в командировках.

        Вопрос знатокам: разве мобилизованные или контрактники не являются все военнослужащими, которые имеют равные права и обязанности, в т.ч. и на отпуск?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:38
    -1
    У нас в думе три бывших командующих 58 армии и каждый имеет своё мнение на ведение СВО.И один штабом командует,вот он и решит как быть с ротация.Кстати она проводится ,только надо смотреть в местах постоянной дислокации частей.
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 09:43
    +6
    Военнослужащим-контрактникам полагается отпуск 1 раз в год, к мобилизованным – несколько иной подход.

    Что за бред?
    Статус военнослужащего един для всех. Соответственно и продолжительность отпуска должна быть одинаковой.
    В армии всё безобразно, но единообразно.
    гласит военная мудрость.
    Генералы стали благообразными, причёсанными, подстриженными. Научились складно говорить...... Но начали нести такую пургу, что диву даёшься.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:54
      +5
      antiaircrafter hi, контрактник пришёл сам, не важно, по идейным соображениям, по финансовым, адреналин или безвыходность но он этот путь выбрал сам, мобилизованного выдернули из привычного мира не интересуясь как там с желанием или взглядами на С. В. О. от того и отношения разные.
  4. VicVic
    VicVic Сегодня, 10:00
    0
    Генерал-полковние, 59 (!) лет и уже в запасе? (хорошо, что хоть не в отставке). В каком возрасте вышел в запас? Не нужен в армии?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:03
      +3
      У нас в традиции, накосячил - пошёл на повышение на гражданке.
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 10:07
      +1
      Генерал-полковние, 59 (!) лет и уже в запасе? (хорошо, что хоть не в отставке). В каком возрасте вышел в запас? Не нужен в армии?

      В статье же написано - был избран в Госдуму в 2021 году.
    3. kenig1
      kenig1 Сегодня, 10:08
      0
      Родственник попал в не хорошую ситуацию, попросили уйти.
  5. lambert
    lambert Сегодня, 10:11
    +1
    Цитата: VicVic
    Генерал-полковние, 59 (!) лет и уже в запасе? (хорошо, что хоть не в отставке). В каком возрасте вышел в запас? Не нужен в армии?


    Не путайте предельный возраст состояния на военной службе и увольнение в запас с правом на пенсию. Да если увольняешся с выслугой в 25 лет статья увольнения не игрет значения. А это 18 +25 =43 года. Для полной пенсии нужно 32 года - это 50 лет. Это по календарной выслуге, с льготной будет по другому.
    1 месяц службы за полтора, два и три. В результате получается не успел родится а уже служишь.
    У меня в 52 года возраста выслуга на пенсию была 40 лет.
  6. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:14
    0
    Слова Путина о Пескове , что он иногда такую пургу несёт ,как никогда подходят и к господину Картаполову am