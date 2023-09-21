«Две роты выполняют задачи, одна отдыхает»: глава комитета ГД РФ по обороне объяснил свое понимание ротации мобилизованных в зоне СВО

Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников

Мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и так подлежат ротации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с URA.RU заявил глава комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.Как уточнил депутат, пока одна группа военнослужащих выполняет боевые задачи, другие военные имеют возможность находиться на отдыхе. Это в его понимании и есть ротация. Но ранее утверждалось, что ротации военнослужащих не будет до конца спецоперации. Сам Картаполов и заявлял, что мобилизованные военнослужащие смогут покинуть зону СВО только после завершения спецоперации. Теперь депутат изменил подход к терминологии.- рассказал глава комитета Госдумы URA.RU Кроме того, депутат отметил, что мобилизованные военнослужащие могут побывать дома и так, поскольку каждому военнослужащему полагается отпуск 1 раз в 6 месяцев, продолжительность отпуска – две недели. На ряде направлений проще обстоит дело с предоставлением отпусков, на других направлениях – сложнее.Командование войск, по словам Картаполова, старается решать данные проблемы относительно успешно. Военнослужащим-контрактникам полагается отпуск 1 раз в год, к мобилизованным – несколько иной подход. Примечательно, что отпуск участвующего в боевых действиях мобилизованного, таким образом, составляет 28 дней в год, что меньше, чем, к примеру, у педагога.Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов является генерал-полковником запаса. Ему 59 лет. В Госдуму он был избран в 2021 году.