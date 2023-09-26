«Наш ответ Чемберлену» – лозунг, появившийся

в связи с нотой британского правительства советскому

от 23 февраля 1927 года за подписью британского министра

иностранных дел Джозефа Остина Чемберлена

и последовавшей в ответ кампанией.

Иносказательно о решении, акции, плане,

которые считаются достойным ответом на действия

противника, недоброжелателя, конкурента».

Некоторое время назад я уже упоминал в своей статье один из «Телеграм»-каналов под названием РИА «Катюша». И даже похвалил их за то, что они часто говорят о тех вещах, которые нашей власти неудобны. Говорить – это дело нужное и полезное. Но, как и в тот раз, я не могу не отметить ярый антикоммунизм автора (или авторов) данного канала.Прежде, чем перейти к основным пунктам моей статьи, хочу привести одно высказывание лауреата Нобелевской премии Жана-Поля Сартра: «Любой антикоммунист – непременно русофоб».«Нельзя так!», – скажет либерал и добавит: «они ведь тоже Родину любят, по-своему». Да, любят. Например, Петр Краснов со товарищи тоже Родину любил, но в содружестве с Гитлером. Деникин, правда, к Гитлеру относился негативно, но это не помешало ему составить докладную записку американцам, в которой он рассказывал, как следует в Россию вторгаться, как убивать, как оплачивать понесенные расходы будущему победителю. Да, они, видимо, любили Родину, но так со своих антикоммунистических позиций, что были готовы жителей этой самой Родины отправить в костер атомной войны, лишь бы вернуть свои потерянные заводы, имения и французскую хрустящую булку.«Я люблю Россию, но ненавижу большевиков» – так любят сейчас говорить антисоветчики-либералы и просто либералы, которые при любом раскладе становятся антисоветчиками. В чем же глубинная причина такой ненависти? Ответ прост: в частной собственности. Давно уже было сказано, что частная собственность – это преступление. Сказано человеком.Но если вам этого недостаточно, посмотрите, что говорится о частной собственности отцами церкви и самим Христом. «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деяния Апостолов. 2; 44–45). Как вам это?А вот еще, пожалуйста: «если хочешь быть совершенным, раздай имение свое нищим и приходи следуй за Мной» (Евангелие от Луки, 10, 25–28). Здесь Лука прямо приводит слова Христа. Но в современном мире царствует тот самый золотой телец, которому отдали свои души наши олигархи и их обслуга, в ряды которой стремятся весьма многие, ибо власть золота над душой очень велика. Недаром Господь говорит: «не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания» (Евангелие от Матфея. 10:9). Как видим, Христос говорит о том, что достойно быть трудящимся, а не тем, кто скопил себе огромные состояния непосильным трудом.Но вернемся к нашим либералам.Все они, как один, несмотря на некие отличия в политическом спектре, едины в одном: в полном отрицании достоинств советского периода нашей с вами Родины. Отказываясь от советского прошлого, либерал, во-первых, демонстрирует полную покорность швабовской повестке с их навязчивой идеей загнать людей в цифровой и реальный концлагерь, а во-вторых, продемонстрировать своим истинным хозяевам (а их хозяевами, как это ни странно, являются крупные монополии), что они готовы лить грязь на советское прошлое в любое время дня и ночи. Именно такие позиции обеспечили власти получение поддержки в вопросах драпировки Мавзолея Ленина на день Победы, замалчивания роли Сталина и коммунистической партии в Великой Отечественной войне, оправдания великого грабежа при Чубайсе и его гоп-стоп компании.Либералы и антисоветчики, к которым, на мой взгляд, принадлежит и канал РИА «Катюша», вынуждены прибегать к самой махровой лжи, дабы оправдать свой антикоммунизм. Так, недавно РИА «Катюша» назвало Дзержинского английским агентом и головорезом.Позволю им и прочим напомнить, что больше под роль английских агентов подходили, с моей точки зрения, Николай II, хранивший свои деньги в Англии; Деникин, Врангель, Марушевский, Миллер и прочие, которые опирались на английские штыки и финансы. А что касается отношений с английской разведкой, то да, они были. Только иного рода. Например, об этом можно почитать в материалах по так называемому делу Локкарта. Или по делу Сиднея Рейли. Почитайте, дорогие сотрудники «Катюши», не поленитесь.Ну и насчет головорезов.Что-то не встречал я информации о том, что Феликс Эдмундович самолично резал чьи-то головы. Если же у вас есть такая информация, то поделитесь, это будет не просто сенсация, это будет! Так что, ждем-с откровений и открытий.Антисоветизм и антикоммунизм не могут существовать, признавая хоть какие-то заслуги Советской власти перед народом. Героизм советских солдат в годы Великой Отечественной? Да что вы! Коммуняки просто трупами завалили немцев, почитайте наговоры Солженицына. Ежегодное улучшение уровня жизни советских граждан или сезонные понижения цен? Враки! При коммуняках так не могло быть, все ели брошенное и носили ношеное.Поступать иначе он не может, ибо, признавая, что при советской власти существовали реальные успехи и достижения – ведь придется также осознать, что советская власть была не столь уж и плоха. Но и нынешний капитализм тоже немножечко не устраивает. Его надо чуть-чуть подработать, подштукатурить – и на выходе «капитализьм с человеческим лицом».Но дорогие мои! Еще в 1977 году основатель Римского клуба писал, что капитализм достиг своего предела, что дальнейшему росту препятствует сама существующая социально-политическая организация общества. Недаром еще во времена СССР в сознание обывателя внедряли мысль о том, что общество, в сущности, не капиталистическое, что это общество потребления (как знакомо, не правда ли?), что все равны, просто некоторые немножечко равнее других и так далее. Разрабатывались целые теории, трудились философы, политики активно заявляли о якобы сходе на нет классовой борьбы.И все же капитализм существует. Достаточно посмотреть вокруг себя. Да, у нас экономические свободы, но все ли могут ими воспользоваться? У нас есть свобода слова? Вот только каждый ли может безопасно ею пользоваться, если вдруг придет мысль составить конкуренцию власть предержащим? Помните, что произошло с Грудининым? Или с Бондаренко? Или с Платошкиным?Кроме этого, следует понимать, что хотя империализм является последней, высшей стадией капитализма, его трансформация может занять долгий период времени. Да, многие исторические процессы в развитии человечества ускоряются, но, как показывает опыт истории, случаются и случаи регресса, когда верх берут силы не столько консервативные, а более реакционные, стремящиеся повернуть ход истории вспять. Так было с Германией в 1933–1945 годах, так было в Чили после переворота, устроенного Пиночетом. Так будет всегда.И на Украине рано или поздно нацистский режим тоже падет. Но браться предсказывать точные сроки я не берусь. Помните, что сказал Ленин в конце 1916 года, когда он считал, что до революции он может и не дожить? А ведь он был великим теоретиком и практиком.Но можно быть уверенным в одном: развитие человечества неизбежно приведет к очередной трансформации, которая, как я надеюсь, будет фазой социализма. Либо все мы скатимся в такое общество, по сравнению с которым будущее на планете Торманс в книге Ефремова «Час быка» покажется раем, ибо капитализм – это в первую очередь стремление к наживе и истреблению непокорных. Что мы с вами и наблюдаем в повседневной жизни мирового сообщества.Способны ли мы создать условия для благоприятного сценария развития? Не знаю и гадать не собираюсь. Уверен только в одном: такой наш ответ Чемберлену был бы наилучшим выходом для всего человечества.