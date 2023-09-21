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На Запорожском направлении российские ударные беспилотники сорвали штурм ВСУ

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На Запорожском направлении российские ударные беспилотники сорвали штурм ВСУ

В окрестностях села Работино на Запорожском направлении российские ударные беспилотники сорвали штурм ВСУ. Украинская штурмовая группа была накрыта между населенными пунктами Работино и Вербовое.


Об этом журналистам РИА Новости сообщил лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, боевики пытались прорвать оборону ВС России в Запорожской области на линии фронта со стороны Орехова.

В результате украинские военные понесли существенные потери и отступили

- рассказал политик.

Днем ранее в пресс-службе министерства обороны России сообщали о потерях украинской армии в Запорожской области, которые в течение суток составили 210 человек. При этом было отражено восемь штурмов противника, из которых три происходили в районе Вербового.

Согласно информации канала WarGonzo, интенсивность боевых действий на данном участке фронта за минувшие сутки, если сравнивать с предыдущими, снизилась. Он объясняет это контрударами российских войск по флангам группировки противника, которая все еще пытается наступать. Это заставило командование ВСУ предпринимать оборонительные меры. Впрочем, противник предпринял безуспешную попытку при поддержке артиллерии атаковать позиции армии РФ в направлении Вербового и Новопрокоповки.

Сейчас российские военные ведут огонь по вражеским позициям в районе Работино, Малой Токмачки и Новоданиловки. В свою очередь, ВСУ обстреливают подразделения ВС России, расположенные в Токмаке и других населенных пунктах.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    +2
    На Запорожском направлении российские ударные беспилотники сорвали штурм ВСУ
    . Применение беспилотных систем любого вида стало неотъемлемой частью боевого процесса.
    Наращивать развивать каа сами беспилотные системы, так и способы борьбы с беспилотных системами противника!
    Всё важно, второстепенные задач нет.
  2. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:46
    0
    Ребята молодцы!!!!
    Стойкости и боевого братства!!
    Всех благ вам воины!!
    Работайте братья!!!!
    Победа будет за нами!!!
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:01
    -1
    От Работино до Токмака 30 км.расстояния.Для обстрела наших позиций в Токмаке получается,что они подошли ближе.Впрочем,у них и дальнобойных систем хватает
    1. Semak
      Semak Сегодня, 10:09
      0
      а они уже подтащили артилерию к Работино? Вроде всё про штурмовые группы на лёгкой бронетехнике пишут, а то и вовсе на своих двух, даже про танки уже почти ничего не слышно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:15
        0
        А Вы статью читали? belay Да,не совпадает с мнением сайта
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:10
    0
    Даешь создание Робототехнических Войск!
    Особое внимание нужно уделить наземным гусенечным роботам, которые были бы способны действовать впереди танковых боевых порядков, а так же полностью автоматизированным ТОС на платформе ОБТ. Таковые ТОС способны обнулить ПТО обороняющейся стороны и обеспечить введение танков в прорыв. Танки рано списывать со счетов! Танковое орудие ведет огонь по настильной траектории, которая не завязывается контрбатарейными радарами (поэтому на фронте любят рапиры и старые танки, которые используют для ведения огня с закрытых позиций)
    С Уважением
  5. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:12
    0
    Так они уже Токмак обстреливают ? Вот те на. Что то рановато про провал "контрнаступа" кричать стали.