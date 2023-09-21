В окрестностях села Работино на Запорожском направлении российские ударные беспилотники сорвали штурм ВСУ. Украинская штурмовая группа была накрыта между населенными пунктами Работино и Вербовое.
Об этом журналистам РИА Новости сообщил лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, боевики пытались прорвать оборону ВС России в Запорожской области на линии фронта со стороны Орехова.
В результате украинские военные понесли существенные потери и отступили
- рассказал политик.
Днем ранее в пресс-службе министерства обороны России сообщали о потерях украинской армии в Запорожской области, которые в течение суток составили 210 человек. При этом было отражено восемь штурмов противника, из которых три происходили в районе Вербового.
Согласно информации канала WarGonzo, интенсивность боевых действий на данном участке фронта за минувшие сутки, если сравнивать с предыдущими, снизилась. Он объясняет это контрударами российских войск по флангам группировки противника, которая все еще пытается наступать. Это заставило командование ВСУ предпринимать оборонительные меры. Впрочем, противник предпринял безуспешную попытку при поддержке артиллерии атаковать позиции армии РФ в направлении Вербового и Новопрокоповки.
Сейчас российские военные ведут огонь по вражеским позициям в районе Работино, Малой Токмачки и Новоданиловки. В свою очередь, ВСУ обстреливают подразделения ВС России, расположенные в Токмаке и других населенных пунктах.